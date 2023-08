Les républicains dissidents affirment avoir divulgué les données des policiers, selon le meilleur flic d’Irlande du Nord

Les républicains DISSIDENTS prétendent avoir des WhatsApps avec les détails personnels des policiers, dit le meilleur flic d’Irlande du Nord.

Environ 10 000 noms ont été exposés lors d’une violation de données.

Les républicains dissidents prétendent avoir des WhatsApps avec les détails personnels des policiers, déclare le chef de la police Simon Byrne Crédit : PA

Le constable en chef Simon Byrne a écourté des vacances en famille pour rentrer à Belfast pour une réunion d’urgence du conseil de police.

Il a déclaré: «Un des premiers scénarios du pire des cas auxquels nous avons été confrontés est que des tiers tenteraient d’obtenir ces données pour intimider, corrompre ou causer du tort aux officiers et au personnel.

« Nous savons maintenant que les républicains dissidents prétendent être en possession de certaines de ces informations circulant sur WhatsApp, et au moment où nous parlons, nous informons les officiers et le personnel sur la façon de gérer cela et tout autre risque auquel ils sont confrontés. »

Jusqu’à 40 officiers travaillant au siège du MI5 dans le comté de Down font partie des personnes découvertes dans l’erreur de sécurité.

La Fédération de police d’Irlande du Nord, représentant des officiers de base, a été inondée d’appels de flics inquiets au sujet de l’erreur.

Le nom de famille, l’initiale, le lieu et le département de tout le personnel du service de police d’Irlande du Nord sont apparus par erreur en ligne pendant trois heures cette semaine.

M. Byrne, qui a déclaré qu’il ne démissionnerait pas du fiasco, a déclaré que la priorité devait être la sécurité des officiers et du personnel.

Aucun policier n’a été déplacé de chez lui, mais certains pourraient être transférés vers un nouveau lieu de travail.

Les détails d’une autre violation de données de force, le vol de documents et d’un ordinateur portable dans un véhicule privé en juillet, ont également été révélés.