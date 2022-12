Les républicains disent qu’ils vont “dérouler le tapis rouge” pour Elon Musk

Le GOP veut que le nouveau propriétaire de Twitter témoigne de la censure politique, a déclaré le représentant James Comer au New York Post

Les républicains de la Chambre veulent que le propriétaire et PDG de Twitter, Elon Musk, témoigne devant le comité de surveillance l’année prochaine. En révélant comment ses prédécesseurs ont censuré les histoires préjudiciables à la famille Biden, Musk a déjà fait “une super prestation” au comité, a déclaré le nouveau président, le représentant James Comer, au New York Post.

“J’ai contacté Elon Musk par des canaux secondaires pour lui dire que nous serions ravis qu’il vienne devant le comité”, Comer a déclaré au journal. « Je suis assez confiant qu’il va fournir plus d’informations, mais il est le bienvenu devant notre comité. Nous allons dérouler le tapis rouge pour Elon Musk.”

Au cours des dernières semaines avant l’élection présidentielle de 2020, Twitter a interdit le partage de liens vers une histoire du New York Post provenant d’un ordinateur portable appartenant au fils de Biden, alors candidat, Hunter. L’histoire, et les articles ultérieurs qui ont suivi, alléguaient que Hunter Biden avait potentiellement gagné des dizaines de millions de dollars en présentant des contacts étrangers – parmi lesquels des hommes d’affaires mexicains, chinois et ukrainiens – à son père.

Lire la suite Les fichiers Twitter dévoilent plus de collusion avec le FBI

Des documents publiés par Musk la semaine dernière ont montré que certains des anciens hauts dirigeants de Twitter – dont le directeur juridique Vijaya Gadde, le chef de la sécurité Yoel Roth et l’avocat général Jim Baker – ont délibérément supprimé l’histoire et supprimé les tweets liés aux élections au nom du FBI et d’autres gouvernements. agences. Les révélations de Musk ont ​​également révélé que les modérateurs de Twitter supprimaient régulièrement du contenu à la demande de “l’équipe Biden”, et prévu la suspension du compte de Donald Trump des mois à l’avance.

“[Musk is] rendre un grand service au Comité de surveillance et à l’Amérique en divulguant tous les e-mails et la correspondance entre la campagne Biden et le Comité national démocrate et Twitter », Comer a continué. Il a ajouté que Gadde, Roth et Baker ont tous été convoqués pour témoigner de leur rôle dans l’opération de censure.

Comer et le nouveau président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, ont annoncé le mois dernier qu’ils mèneraient une enquête à deux volets sur les relations d’affaires étrangères de la famille Biden et la prétendue politisation du ministère de la Justice par le président Biden, lorsque les républicains détiennent l’équilibre des pouvoirs à la Chambre. des représentants en janvier.

“Je veux être clair” Comer a déclaré à l’époque. “Il s’agit d’une enquête sur Joe Biden, et c’est sur cela que le comité se concentrera lors de ce prochain Congrès.”