Un sénateur républicain qui a passé un an à examiner les affaires commerciales de la famille Biden a déclaré que le Congrès aurait dû être informé que Hunter Biden faisait l’objet d’une enquête sur ses impôts avant d’envisager de destituer Donald Trump, car il est apparu que les avocats de Hunter étaient refusant de coopérer à l’enquête.

Ron Johnson, représentant le Wisconsin, a publié samedi une déclaration disant que des avocats représentant Hunter, 50 ans, et son oncle et partenaire commercial James Biden, 71 ans, « ont refusé de coopérer avec les comités ».

Hunter Biden a déclaré mercredi dans un communiqué que le bureau du procureur américain du Delaware enquêtait sur ses « affaires fiscales » et qu’il prenait l’affaire « très au sérieux » et qu’il était « confiant » qu’il avait géré ses affaires « légalement et de manière appropriée ».

Ron Johnson, sénateur du Wisconsin, s’est entretenu avec Fox News dimanche matin

Johnson a dit à Fox qu’il pensait que le Congrès aurait dû être informé de l’enquête de Hunter

Hunter, photographié avec son père Joe, a annoncé cette semaine que ses affaires fiscales étaient en cours d’examen

On ne sait pas quand l’enquête a commencé, mais Bill Barr, le procureur général, en aurait eu connaissance au printemps.

Les audiences de destitution de Trump ont commencé en décembre 2019 et il a été acquitté en février par le Sénat.

Dimanche, Johnson, président de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, a déclaré qu’il estimait qu’il était faux que le Congrès n’ait pas été informé de l’enquête fiscale.

Il a déclaré que les autorités étaient déjà en possession de l’ordinateur portable de Hunter, qui contenait des courriels relatifs à ses affaires commerciales ukrainiennes, au moment où les audiences de destitution ont commencé.

« Je suis favorable à la confidentialité des enquêtes à moins qu’il n’y ait une mise en accusation », a déclaré Johnson à Fox News, Sunday Morning Futures.

« Mais lorsque vous parlez d’enquêtes dans le domaine politique, en particulier celle qui aurait affecté le procès de destitution du président américain en exercice au Sénat américain, cela aurait dû être une information pertinente, le fait qu’ils avaient l’ordinateur de Hunter Biden qui avait tous ces e-mails en décembre 2019.

« C’était avant le procès, cela faisait partie de cette mise en accusation, nous aurions dû le savoir », a-t-il déclaré.

Trump a été mis en accusation pour avoir abusé de son bureau pour s’appuyer sur le gouvernement ukrainien pour enquêter sur les Bidens, en échange d’une aide.

Trump samedi a décrit Barr comme une « grande déception » après que le Wall Street Journal ait affirmé qu’il était au courant de l’enquête Hunter Biden il y a des mois, mais ne l’a pas rendue publique en raison de la politique du ministère de la Justice empêchant toute ingérence dans une saison électorale.

Johnson a déclaré qu’il n’avait jamais discuté de l’enquête Hunter Biden avec Barr.

« Quand j’ai rencontré le procureur général, il parlait vraiment de l’enquête corrompue du FBI relative au canular russe, donc je ne pense pas avoir jamais vraiment parlé de nos enquêtes sur Hunter Biden, qui d’ailleurs nous n’avons jamais ciblé les Bidens. », A déclaré Johnson.

«Toute cette question a été soulevée lors de la destitution.

« C’est à ce moment-là que nous avons commencé à élargir notre enquête ukrainienne pour inclure ses transactions financières, puis à voir tous ces virements électroniques qui étaient liés à Hunter Biden. »

Johnson et Chuck Grassley, sénateur républicain de l’Iowa et président du Comité des finances du Sénat, enquêtent conjointement sur les Bidens.

Johnson, président du comité de la sécurité intérieure, a enquêté sur les Bidens

Chuck Grassley, président du Comité sénatorial des finances, se joint à l’enquête

Johnson a déclaré que, en plus du mur de pierre de Hunter et Jim Biden, cinq des anciens partenaires commerciaux de Hunter, dont Devon Archer, n’ont pas répondu aux lettres ou aux courriels, a déclaré le législateur.

Tony Bobulinski, qui a réalisé une série d’interviews avant les élections accusant Joe Biden d’être pleinement au courant des relations entre son frère et son fils, a été contacté le 21 octobre et a été marqué par le Sénat comme n’ayant pas répondu.

«À ce jour, Devon Archer, James Gilliar, John Sandweg, Eric Schwerin et Rob Walker n’ont pas répondu à nos lettres et courriels», a écrit Johnson.

« Les avocats de Hunter et James Biden ont refusé de coopérer avec les comités.

« Il convient de noter que, collectivement, la famille et les associés du président Trump ont produit des documents et ont accepté de comparaître lors d’entretiens avec un certain nombre de comités du Congrès », a déclaré Johnson dans un communiqué.

« Ce serait bien, et dans l’intérêt du public, que la famille Biden et ses associés coopèrent également avec le Sénat, le peuple américain que nous représentons et les médias grand public qui ont maintenant rejoint notre intérêt de longue date pour ces questions cruciales. »

L’avocat de Hunter Biden a refusé de commenter lorsqu’il a été interrogé sur la coopération avec les comités

George Mesires, un avocat représentant à la fois Hunter et James Biden, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La campagne de Joe Biden n’a pas commenté.

James Biden, également connu sous le nom de Jim, a été poursuivi l’année dernière. Le procès allègue que lui et d’autres ont tenté de frauder une entreprise dans le Tennessee.

Grassley et Johnson ont produit un rapport supplémentaire le mois dernier sur les Bidens, disant qu’il montrait que Hunter Biden avait des liens avec des individus étrangers qui ont des liens avec le Parti communiste chinois (PCC) et Moscou.

Dans leur rapport original, ils ont déclaré que Hunter Biden avait « des millions de dollars en transactions financières douteuses » avec des associés et des particuliers étrangers.

Grassley a suggéré que Hunter Biden et James Biden auraient dû s’enregistrer en tant qu’agents étrangers en raison de leurs relations commerciales avec une société énergétique chinoise liée à l’armée chinoise.