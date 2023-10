Les républicains désignent Scalise comme prochain orateur, mais un combat reste encore à mener

WASHINGTON — Les républicains ont voté mercredi pour nommer le chef de la majorité Steve Scalise, R-La., comme prochain président de la Chambre — mais son chemin vers le marteau reste incertain car il doit encore obtenir les voix de presque tous les membres de son parti.

Scalise, le républicain n°2 en termes de leadership, a battu le président du pouvoir judiciaire Jim Jordan, R-Ohio, 113-99 lors d’un vote secret à huis clos pour remporter l’investiture du parti. Pendant des années, Scalise a été considéré comme l’héritier présumé de l’ancien président Kevin McCarthy, qui a été évincé du pouvoir lors d’une révolte interne du GOP il y a à peine une semaine.

Mais en raison de la faible majorité du Parti républicain, rien ne garantit que Scalise puisse remporter le marteau du président à la Chambre, où le vote pourrait avoir lieu dès mercredi après-midi. Seuls cinq républicains ont le pouvoir de bloquer Scalise, ce qui signifie qu’il devra gagner le soutien d’au moins 217 des 221 républicains.

« De toute évidence, nous avons encore du travail à faire. Nous allons devoir monter à l’étage de la Chambre et résoudre ce problème, puis rouvrir la Chambre », a déclaré Scalise aux journalistes après le vote. « Nous voyons à quel point le monde est dangereux et à quel point les choses peuvent changer si rapidement. Nous devons nous assurer d’envoyer un message aux gens du monde entier, à savoir que la Chambre est ouverte et s’occupe des affaires du peuple. »

La première action de la Chambre dans le cadre d’une « mise à l’échelle du président », a-t-il dit, sera d’adopter une résolution en faveur d’Israël.

Un sentiment d’incertitude planait sur les Républicains immédiatement après le vote pour la nomination de Scalise, une partisane provocante de Jordan déclarant immédiatement qu’elle ne soutiendrait pas le leader de la majorité.

« Je vote pour Jim Jordan sur le terrain », a déclaré la représentante Lauren Boebert, R-Colo., Après le vote.

Le représentant Bob Good, R-Va., critique de longue date de McCarthy, a déclaré à NBC News qu’il était « indécis » quant à l’opportunité de voter pour Scalise à la Chambre, le qualifiant de candidat « statu quo » compte tenu de son soutien de longue date à McCarthy en tant qu’ancien. adjoint.

« Il est difficile d’imaginer qu’il sera un agent de changement. Je pense que le pays reconnaît que le Congrès doit être changé », a déclaré Good.

D’autres républicains ont ouvertement exprimé leurs inquiétudes quant à la santé de Scalise et à sa capacité à occuper ce poste, qui nécessite de longues heures et des déplacements à travers le pays. En août, le républicain de Louisiane a annoncé qu’on lui avait diagnostiqué un myélome multiple, un type de cancer du sang, et qu’il suivait un traitement.

Notamment, le représentant Matt Gaetz, R-Fla., le principal antagoniste de McCarthy qui a déclenché le vote réussi pour l’expulser, a déclaré qu’il soutiendrait Scalise et encouragerait d’autres républicains de droite à faire de même, le qualifiant d’amélioration par rapport à McCarthy. dans tous les sens.

« Nous avons la légende de Louisiane qui va nous diriger, et je pense qu’il revigorera nos militants », a déclaré Gaetz aux journalistes. « Je pense qu’il sera un excellent communicateur pour le pays, et je pense qu’il fera un excellent travail pour unifier la conférence républicaine. »

Les démocrates se rallieront à leur chef, le représentant Hakeem Jeffries de New York, qu’ils ont nommé à l’unanimité mardi soir.

Peu de temps après le vote, Jordan s’est blotti avec Scalise au Capitole. Par la suite, il a déclaré qu’ils avaient eu une « bonne » réunion et qu’il ne cherchait plus à obtenir des soutiens pour lui-même. Il a également déclaré qu’il n’était pas intéressé à se présenter à la tête de la majorité.

« La conférence est divisée en ce moment. Nous devons nous rassembler », a déclaré Jordan aux journalistes. Un porte-parole de Jordan a déclaré plus tard que le républicain de l’Ohio avait proposé de prononcer un discours de nomination au nom de Scalise.

La bataille difficile de Scalise pourrait être une répétition de celle de janvier, lorsqu’un groupe de rebelles conservateurs a bloqué McCarthy de la présidence lors d’un combat au sol tendu. Ce n’est qu’au 15e tour que McCarthy a obtenu le marteau, mais 269 jours plus tard, huit républicains se sont associés à tous les démocrates et ont voté pour l’expulser du bureau de président.

Ancien législateur de l’État qui représente la banlieue de la Nouvelle-Orléans au Congrès depuis 2008, Scalise, 58 ans, a connu une montée constante au pouvoir à Washington. Comme Jordan avant lui, Scalise a été élu en 2012 président du Comité d’étude républicain, le plus grand caucus de conservateurs sur la Colline.

Ce poste a servi de rampe de lancement à l’affable Scalise, qui a succédé à McCarthy en tant que whip de la majorité, le poste n°3 et le premier compteur de voix du GOP, en 2014. Lorsque les démocrates ont pris la majorité en 2019, puis le président de l’époque, Paul Ryan, R- Wisconsin, à la retraite, Scalise a gravi les échelons de la direction, jusqu’au poste de whip de la minorité. Il a conservé le poste de n°2 en 2023, lorsque les républicains sont revenus à la majorité.

La tragédie a fait de Scalise une figure nationale le 14 juin 2017.

Un homme armé ciblant les républicains a ouvert le feu sur un entraînement de baseball du Congrès à Alexandria, en Virginie, tuant presque Scalise et en blessant plusieurs autres. Des collègues du GOP lui ont sauvé la vie en appliquant un garrot pour arrêter le saignement.

Après de nombreuses interventions chirurgicales, Scalise est revenu au Capitole trois mois plus tard pour être accueilli en héros et bavardé sur le fait qu’il pourrait devenir orateur un jour.

Le président de l’administration de la Chambre, Brian Steil, R-Wis., a déclaré qu’il était impératif que les républicains se rallieraient derrière Scalise et l’éliraient rapidement président étant donné les multiples crises auxquelles l’Amérique est confrontée.

« Chaque jour où nous ne sommes pas unis est une occasion manquée. L’importance des problèmes qui se posent à nous en tant que pays, de l’inflation à la dette en passant par la crise énergétique et la crise frontalière, et en particulier la situation internationale dans laquelle Israël, l’un de nos plus proches alliés, a été attaqué par des terroristes du Hamas, exige que nous soyons unis », a déclaré Steil.

« Nous sommes sortis de là avec le président désigné Steve Scalise. C’est l’homme du moment. Il a été élu par la conférence, et il est maintenant temps pour nous de nous unir en tant que conférence. »