Les républicains dénoncent les vacances « excessives » de Biden — RT World News

Un décompte non officiel montre que le président américain a déjà passé plus de temps libre que Trump

Les républicains ont fustigé le président américain Joe Biden pour des vacances “excessives” après qu’un décompte non officiel a montré qu’il avait pris plus de jours de congé que son prédécesseur, Donald Trump.

“Le GOP appelle Joe Biden pour avoir pris trop de vacances”, le Comité national républicain (RNC) a tweeté lundi.

La déclaration est intervenue après que l’ancien journaliste de CBS News, Mark Knoller, a calculé que Biden avait passé 150 jours en vacances chez lui dans le Delaware depuis sa prise de fonction en janvier 2021.

C’est plus que le prédécesseur de Biden, Donald Trump, a passé des vacances dans son complexe de Mar-a-Lago en Floride et au club de Bedminster dans le New Jersey (132 jours) pendant l’ensemble de son mandat de quatre ans, selon Knoller.

Outre ses voyages dans le Delaware, Biden a pris une semaine de vacances en Caroline du Sud ce mois-ci.

LIRE LA SUITE:

Les républicains de l’establishment adorent blâmer Donald Trump pour leurs pertes, mais c’est leur propre problème

« À quel point Joe Biden peut-il être déconnecté ? Biden passe presque tout le mois d’août en vacances tandis que les Américains sont obligés d’annuler leur voyage d’été en raison de l’inflation historique, des prix élevés de l’essence et d’une récession », La porte-parole du RNC, Emma Vaughn, a déclaré samedi dans un communiqué, ajoutant que le président devrait “Concentrez-vous sur la résolution des crises qu’il a créées.”