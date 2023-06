Un document du FBI vu par certains législateurs contient des allégations de corruption contre le président et son fils

Les sénateurs républicains Lindsey Graham et Chuck Grassley ont exhorté le FBI à enquêter sur les accusations selon lesquelles le président Joe Biden et son fils auraient accepté des pots-de-vin d’un dirigeant ukrainien du gaz. Ils ont également appelé le bureau à publier une version non expurgée d’un document gouvernemental décrivant les revendications.

Dans une lettre envoyée mercredi au directeur du FBI, Christopher Wray, les deux hauts législateurs ont exigé que des mesures soient prises concernant les allégations de corruption, qui ont été soulevées pour la première fois par un lanceur d’alerte en mai, affirmant que les responsables fédéraux avaient travaillé pour garder les informations secrètes.

« Les efforts continus du FBI pour cacher des faits pertinents au Congrès et au peuple américain, ainsi que son incapacité à décrire les mesures d’enquête prises, ne répareront pas sa réputation ternie. Cela fera exactement le contraire », ils ont écrit.

En savoir plus L’exécutif ukrainien du gaz a des enregistrements de « pot-de-vin » de Biden – Sénateur américain

Les sénateurs ont demandé à plusieurs reprises au FBI de publier une version complète et non expurgée d’un document qui allègue que Joe Biden a été payé 5 millions de dollars par une société ukrainienne de gaz naturel, Burisma Holdings, alors qu’il était vice-président. Son fils Hunter Biden, qui était alors membre du conseil d’administration de Burisma, aurait accepté un paiement similaire.

Connu sous le nom de FD-1023, le document serait basé sur des entretiens du FBI avec un « très crédible » source confidentielle, qui a décrit plusieurs interactions avec un haut dirigeant de Burisma à partir de 2015. L’homme d’affaires ukrainien aurait discuté des pots-de-vin avec la source, qui a ensuite transmis l’information au FBI.

Alors que le bureau a partagé le document avec certains législateurs après que les républicains ont menacé de tenir Wray pour outrage au Congrès au début du mois, Grassley a déclaré que des sections clés avaient été masquées. Le sénateur prétend avoir vu le document complet et dit que le bureau a expurgé « une référence selon laquelle le ressortissant étranger qui aurait soudoyé Joe et Hunter Biden aurait des enregistrements audio de ses conversations avec eux. »

Insistant sur le fait qu’ils ont « une obligation de répondre à ces questions », Graham et Grassley ont poursuivi en affirmant que les affirmations détaillées dans les dossiers du FBI « soulever de sérieuses inquiétudes ». Ils ont pressé le bureau de « décrivez, en détail, les mesures qu’il a prises pour enquêter sur toutes les allégations contenues dans le document. »

EN SAVOIR PLUS: Hunter Biden accepte de plaider coupable aux accusations fédérales