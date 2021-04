Les républicains demandent si «  l’ingérence  » de la Maison Blanche Biden a pu déformer les résultats du recensement américain au profit des démocrates au Congrès – RT USA News

Un groupe de législateurs républicains «ont des questions» sur une éventuelle «ingérence politique» de la Maison Blanche Biden dans les résultats du récent recensement, ont-ils déclaré dans une lettre adressée à la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo.

Envoyée par dix-sept républicains de la Chambre, dirigés par le membre de rang du représentant du Comité de surveillance et de réforme de la Chambre, James Comer (R-Kentucky), la lettre de vendredi indique que les chiffres définitifs du recensement publiés plus tôt cette semaine sont «Remarquablement différent» de « Estimations de l’évaluation de la population » sorti en décembre. Ces différences, ont écrit les législateurs, semblent favoriser « États bleus » – ceux dirigés par des démocrates – plus gouvernés par des républicains « États rouges. »

«Par exemple, on estimait que New York comptait une population de 19 336 776 habitants, mais on lui a attribué une population de répartition bien supérieure à celle de 20 215 751, soit une différence de près de 900 000 personnes.» la lettre lit. Il indique également le New Jersey et l’Illinois comme des États qui ont vu leur population dépasser les estimations de décembre, tandis que les États républicains comme la Floride, l’Arizona et le Texas ont vu leur nombre baisser.





Aussi sur rt.com

Résultats choquants du recensement américain: il manquait 89 personnes à New York pour conserver son siège au Congrès, la Californie pour la première fois







Les résultats préliminaires publiés par le Bureau du recensement le 26 avril ont en fait suscité les critiques de nombreux libéraux, car il a été révélé que le Texas gagnerait deux sièges à la Chambre des représentants, tandis que New York en perdrait un. Seulement 89 personnes de plus auraient laissé l’État traditionnellement libéral conserver son nombre actuel de représentants.

Des estimations antérieures, cependant, ont vu le Texas gagner trois sièges et New York en perdre jusqu’à deux.

Le Bureau du recensement dit que les différences entre les dénombrements finaux et les estimations originales sont «Généralement interprétées comme des erreurs dans les estimations et utilisées pour éclairer la recherche et les améliorations méthodologiques au cours de la décennie.» Les républicains concernés ont souligné que les écarts favorisent les États bleus au détriment des États rouges.

« Cette tendance remet en question s’il y a eu une ingérence politique dans les résultats de répartition publiés par le Bureau du recensement », ils ont écrit. Ils pointent également du doigt l’administration Biden « Annulation [the] mesure de bon sens » ordonné par Trump qui aurait exclu «Étrangers illégaux d’après le compte de répartition», et le fait que les résultats du recensement ont dépassé les délais réglementaires de plusieurs mois.

Les républicains ont poursuivi en disant qu’ils avaient auparavant contacté le Bureau du recensement au sujet des résultats, mais qu’ils avaient été redirigés vers la Maison Blanche, un autre détail selon eux pourrait signifier qu’il y avait une ingérence de l’administration Biden.

«Le statut est clair», ils ont dit. «C’est le secrétaire au commerce qui rapporte le décompte de répartition au président, et non l’inverse.»

Citant l’autorité de surveillance du comité, les membres du Congrès du GOP ont demandé à Raimondo de leur envoyer les documents relatifs au recensement d’ici le 14 mai, y compris toutes les communications entre les employés du Bureau du recensement et les fonctionnaires de la Maison Blanche.

Les résultats de la répartition ont vu sept sièges au Congrès se déplacer entre 13 États, le Texas en gagnant deux et le Colorado, la Floride, la Caroline du Nord, le Montana et l’Oregon un siège chacun, tandis que la Californie, l’Illinois, le Michigan, New York, l’Ohio, la Virginie occidentale et la Pennsylvanie. perdront tous un siège.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!