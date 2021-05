Les républicains demandent le licenciement de Fauci pour un changement de position sur le financement du laboratoire de Wuhan

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prend la parole lors d’une audition sur les estimations budgétaires du National Institute of Health (NIH) et l’état de la recherche médicale sur Capitol Hill à Washington, DC, le 26 mai 2021.

Le Dr Anthony Fauci fait face à de plus en plus d’appels de la part des législateurs républicains pour son licenciement en raison de ce qu’ils disent être un changement dans sa position quant à savoir si le gouvernement américain a financé ou non la recherche au Wuhan Institute of Virology.

Fauci, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, a déclaré mardi aux législateurs que les National Institutes of Health ont financé l’Institut de virologie de Wuhan par le biais de l’Alliance EcoHealth à but non lucratif avec 600 000 $ sur une période de cinq ans. Le financement de l’organisation à but non lucratif a finalement été interrompu par le NIH.

Il a nié que le financement ait été spécifiquement utilisé pour la soi-disant recherche sur le gain de fonction, qui modifie un virus pour le rendre plus transmissible ou mortel afin de mieux prédire les nouveaux agents pathogènes et les moyens de les combattre.

Mercredi, lors d’une audience au Sénat, le sénateur John Kennedy, R-La., a remis en question la confiance de Fauci dans les scientifiques du laboratoire de Wuhan. « Comment savez-vous qu’ils ne vous ont pas menti et qu’ils n’utilisent pas l’argent pour gagner de la recherche fonctionnelle de toute façon? » Kennedy a demandé à Fauci.

Fauci a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de garantir que les scientifiques et les bénéficiaires n’ont pas menti, « on ne sait jamais », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les scientifiques du laboratoire sont « dignes de confiance » et qu’il s’attendrait à ce qu’ils se conforment aux conditions de la subvention, qui consistait à étudier la transmission des coronavirus des chauves-souris aux humains pour mieux comprendre l’épidémie de SRAS-CoV-1 en le début des années 2000.

« Je n’ai pas assez d’informations sur le Parti communiste chinois pour connaître les interactions entre eux et les scientifiques », a déclaré Fauci lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement chinois influence ses scientifiques. Il a également déclaré qu’il n’avait aucun moyen de connaître l’influence du gouvernement chinois sur l’Organisation mondiale de la santé après que Kennedy a laissé entendre que l’OMS était dans la poche du gouvernement chinois.

Le président Joe Biden a annoncé mercredi qu’il avait ordonné un examen plus approfondi des renseignements sur ce qu’il a dit être deux scénarios également plausibles des origines de la pandémie de Covid-19 – qu’elle provienne d’un laboratoire ou d’un animal. Le directeur du renseignement national avait précédemment convenu que les deux scénarios étaient également probables.

Biden a révélé qu’au début de l’année, il avait chargé la communauté du renseignement de préparer « un rapport sur leur analyse la plus récente des origines de Covid-19, y compris s’il a émergé d’un contact humain avec un animal infecté ou d’un accident de laboratoire. «

« À ce jour, la communauté américaine du renseignement s’est » fusionnée autour de deux scénarios probables « mais n’a pas atteint une conclusion définitive sur cette question », a déclaré Biden dans un communiqué.

Les responsables fédéraux de la santé maintiennent leur position selon laquelle il est plus probable que le virus ait une origine naturelle, mais n’excluent pas une fuite de laboratoire comme possibilité.

Le sénateur Warren Davidson, R-Ohio, a récemment introduit la loi sur l’incompétence de Fauci nécessitant un licenciement anticipé, qui appelait au licenciement de Fauci.

« Le Dr Fauci représente tout ce dont le président Eisenhower nous a mis en garde dans son discours d’adieu : l’élite scientifique et technique qui dirige le pays vers ses propres fins », a déclaré Davidson dans un communiqué.

Les législateurs républicains ont également déclaré qu’ils pensaient que Fauci avait induit le peuple américain en erreur au début de la pandémie en ce qui concerne les conseils sur les masques. Début mars 2020, Fauci a déclaré « en ce moment aux États-Unis, les gens ne devraient pas se promener avec des masques », dans une interview avec CBS. Il a ensuite précisé qu’il voulait dire que les masques devraient être prioritaires pour les agents de santé, mais les législateurs républicains maintiennent que Fauci a menti.

Les législateurs républicains affirment également que Fauci a induit les Américains en erreur lorsqu’il a déclaré qu’il y aurait une explosion de cas de coronavirus après que le Texas ait levé son mandat de masque.

« Il est grand temps que le Dr Fauci cesse de parler au public américain. Fauci devrait démissionner ou être licencié immédiatement », a déclaré le représentant Guy Reschenthaler, R-Pa.