Plus de 30 législateurs républicains ont demandé au CDC de clarifier pourquoi il recommande que les enfants de plus de deux ans portent des masques. Leur demande est intervenue après que la vidéo d’une mère en larmes demandant à son conseil scolaire de lever son mandat de masque soit devenue virale.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé en mars 2020 que tous les Américains de plus de deux ans portent un masque facial, quelques semaines à peine après que des experts médicaux ont déconseillé totalement l’utilisation de masques. Depuis lors, des centaines d’États et de localités ont basé leurs propres politiques de masque sur les directives du CDC, et le président Joe Biden a promulgué ces directives sur la propriété fédérale et les transports inter-États et en commun avec un décret en janvier.

«La mise en œuvre de ces recommandations a eu de graves conséquences pour certains Américains», Lire jeudi une lettre des républicains au directeur du CDC Rochelle Walensky.





Citant des histoires d’horreur de familles expulsées des avions pour ne pas masquer leurs tout-petits et la lutte de certains parents pour masquer leurs enfants handicapés, les républicains ont exigé que Walensky explique la justification scientifique des directives, étant donné que plusieurs études ont montré que les enfants contracter et transmettre le virus, et représentent une infime minorité des cas de Covid-19 aux États-Unis.

«Le mandat du CDC selon lequel les enfants aussi jeunes que 2 ans doivent porter des masques faciaux est l’une des exigences d’âge les plus strictes au monde pour les masques faciaux». ont-ils écrit, demandant à Walensky si le CDC serait prêt à « Modifier et mettre à jour » ses conseils.





Parmi les signataires de la lettre figuraient d’éminents sénateurs du GOP Rand Paul (Kentucky) et Ted Cruz (Texas), ainsi que la membre du Congrès Marjorie Taylor-Greene (Géorgie). Paul est l’un des critiques les plus fervents de la politique Covid de l’administration Biden parmi eux, et est l’un des trois médecins qualifiés à signer la lettre, avec le sénateur Roger Marshall (Kansas) et le représentant Ronny Jackson (Texas).

Alors que certains États dirigés par les républicains – la Floride, l’Arkansas et le Dakota du Nord, par exemple – ont interdit les mandats de masque, une grande partie du pays reste sous les directives du CDC. Les parents dont les enfants sont obligés de porter des masques toute la journée à l’école se sont prononcés et avant que les républicains n’envoient leur lettre jeudi, une mère géorgienne est devenue virale pour avoir grillé son conseil scolaire local lors d’une réunion plus tôt ce mois-ci.

Voici Courtney Ann Taylor, une mère en Géorgie. Elle fait partie des nombreux parents qui l’ont HAD IT avec des mandats de masque, en particulier pour les jeunes enfants à l’école. pic.twitter.com/pyG3fYmgVI – Errol Webber (@ErrolWebber) 22 avril 2021

«Chacun de nous sait que les jeunes enfants ne sont pas touchés par ce virus, et c’est une bénédiction», dit-elle, la voix tremblante. «Mais en tant qu’adultes, qu’avons-nous fait de cette bénédiction? Nous l’avons poussé de côté et nous avons dit: « Nous nous en fichons. Vous allez toujours porter un masque sur votre visage tous les jours.

«Nous sommes le 15 avril 2021 et il est temps. Enlevez ces masques de mon enfant, » tonna-t-elle, sous les applaudissements d’autres parents.

