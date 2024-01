Les républicains demandent à Biden d’intensifier la bataille pour remettre au travail les employés fédéraux à distance

Par Kelly Laco, rédactrice en chef de Politics pour Dailymail.Com





Un rapport explosif publié à la fin de l’année dernière a révélé que toutes les agences fédérales étaient occupées à moins de 50 pour cent.

Les agences fédérales dépensent environ 2 milliards de dollars des contribuables par an pour exploiter et entretenir les immeubles de bureaux fédéraux – et plus de 5 milliards de dollars par an en baux.

Le président de la surveillance de la Chambre, James Comer, prend des mesures pour garantir la responsabilité en exigeant des « preuves » des projets de retour au pouvoir

Les républicains font monter la pression sur le président Biden pour remettre au travail les employés fédéraux à distance.

Le président de la surveillance de la Chambre, James Comer, R-Ky., prend des mesures pour garantir la responsabilité de l’administration Biden en exigeant des « preuves » des plans de retour au pouvoir.

L’Office of Management and Budget (OMB) a écrit à toutes les agences en avril 2023 pour leur indiquer que l’on « s’attend » à ce qu’elles augmentent le travail en personne dans les bureaux fédéraux – mais elles n’ont pas respecté la directive.

Comer dit dans une lettre obtenue par DailyMail.com à la directrice de l’OMB, Shalanda Young, que la « perception » du public à l’égard des agences fédérales est « endommagée » par des informations selon lesquelles les travailleurs fédéraux résistent à la demande de Biden d’augmenter le travail en personne.

En conséquence, il demande à l’OMB de fournir un « rapport de situation » sur tous les plans de l’agence visant à accroître le travail au bureau et de décrire toute résistance de la part du personnel fédéral.

Plus tôt ce mois-ci, le chef de cabinet de Biden, Jeffrey Zients, a ordonné aux chefs de cabinet de veiller à ce que leurs effectifs reviennent au bureau cette année.

Selon une note obtenue par DailyMail.com, il a écrit que les employés fédéraux devraient être au bureau au moins 50 pour cent de leur temps de travail afin d’atteindre les objectifs de l’administration.

Zients a souligné que le Département d’État « s’attend » à ce que tous les employés soient au bureau au moins 3 à 4 fois par semaine, car il n’y a « rien de substitut » au « dialogue en face-à-face » en matière de diplomatie.

Mais il a également reconnu que « certaines de vos agences ne sont pas là où elles devraient être ».

Comer prend acte du mémo de Zients dans sa lettre, affirmant que les Républicains se joignent au chef de cabinet pour « exiger des preuves » des projets et des progrès de retour au pouvoir.

“Au-delà des efforts visant à accroître le travail en personne, cela met en évidence les inquiétudes selon lesquelles le personnel fédéral pourrait croire qu’il peut faire ce qu’il entend, quelle que soit l’administration en charge”, ajoutent Pete Sessions, Comer et président du sous-comité.

Plus tôt ce mois-ci, après le débat sur la défense de Biden. L’hospitalisation secrète de Lloyd Austin a également soulevé de sérieuses questions sur les politiques de travail à domicile de l’administration.

Le secrétaire à la Défense est sorti de l’hôpital lundi dernier après 15 jours de convalescence après une opération chirurgicale pour un cancer de la prostate le 22 décembre.

Après avoir été admis à l’hôpital en raison de complications le 1er janvier, il n’a révélé au président Biden où il se trouvait que trois jours plus tard.

Il est également apparu que le président ne savait pas qu’Austin était sous anesthésie générale lors de l’opération initiale et que le personnel d’Austin pensait qu’il travaillait simplement à domicile la semaine de l’intervention.

Le sénateur Joni Ernst, R-Iowa, a soulevé des questions sur la fréquence des chefs de cabinet travaillant à domicile après qu’Austin soit devenu « absent » pendant des jours.

Elle a écrit la semaine dernière une lettre à la directrice de l’OMB, Shalanda Young, obtenue pour la première fois par DailyMail.com, lui demandant la « fréquence » du travail à domicile d’Austin.

« Le secrétaire Austin travaille-t-il si souvent à domicile qu’il peut disparaître à l’hôpital pendant une semaine entière pour subir une intervention chirurgicale invasive, et les gens pensent simplement qu’il travaille à nouveau à domicile ? elle a demandé.