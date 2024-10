Les Républicains défient plus de 63 000 électeurs en Géorgie, mais peu d’entre eux sont éliminés, selon AP

ATLANTE– Des montagnes de Géorgie jusqu’à sa côte atlantique, les contestations concernant les qualifications des électeurs se sont multipliées cet été et cet automne, dans le cadre d’un un vaste effort national coordonné par Les alliés de Donald Trump enrôler des militants républicains pour supprimer des personnes ils les considèrent comme suspects d’après les listes électorales.

Jusqu’à présent, à peine 1 % des personnes mises en cause ont été radiées des listes ou placées dans un statut contesté, principalement parce que les comtés ignorent les contestations. Mais ceux qui prétendent que les listes électorales de la Géorgie sont surchargées d’électeurs inéligibles tentent de changer cela, en intentant des poursuites et en poussant le Conseil électoral de l’État, aligné sur Trump, à ordonner aux comtés de faire davantage.

L’Associated Press révèle que plus de 63 000 Géorgiens ont été contestés depuis le 1er juillet, date à laquelle une loi qui pourrait faciliter la tenue des défis a partiellement pris effet. L’enquête de l’AP a couvert les 39 comtés les plus peuplés de Géorgie, ainsi que six autres comtés ayant une activité de défi. Il s’agit d’une forte augmentation par rapport à 2023 et au premier semestre 2024, lorsque l’AP a découvert que environ 18 000 électeurs ont été contestés.

Et les efforts s’étendent géographiquement. Ils étaient concentrés dans les comtés à majorité démocrate de la région métropolitaine d’Atlanta. Mais depuis le 1er juillet, plus de 100 électeurs ont été contestés dans au moins 20 comtés de l’État, y compris certaines régions fortement républicaines.

Comme l’AP l’a constaté plus tôt, les responsables électoraux des comtés continuent de rejeter la grande majorité des contestations. Moins de 800 électeurs depuis le 1er juillet – principalement dans le bastion républicain du comté de Forsyth, dans la banlieue d’Atlanta – ont été radiés des listes ou placés dans un statut contesté. Les électeurs dont le statut est contesté peuvent voter s’ils prouvent leur résidence, mais les comtés sont censés envisager de les retirer l’année prochaine s’ils ne votent pas.

Les efforts visant à exclure des électeurs ont attiré l’attention du ministère américain de la Justice, qui a publié en septembre un note d’orientation de sept pages qui vise à limiter les contestations et à bloquer certaines parties de la nouvelle loi géorgienne en citant la loi nationale sur l’enregistrement des électeurs de 1993.

La plupart des électeurs ciblés semblent s’être éloignés de l’adresse indiquée sur leur liste, et les militants affirment que les laisser rester inscrits constitue une fraude. Les challengers ont été aidés par des outils qui s’appuient sur des listes de changement d’adresse et d’autres documents pour aider à identifier les personnes qui pourraient être enregistrées à tort.

« Lorsque des électeurs inéligibles restent sur les listes électorales, cela augmente la probabilité que ces personnes votent dans notre comté, ce qui dilue les votes légitimes de nos citoyens », a déclaré Marci McCarthy, présidente du Parti républicain du comté de DeKalb, qui a poursuivi en justice le conseil d’administration du comté. élections de ce mois-ci, alléguant qu’il n’avait pas entendu les contestations. « Et chaque vote d’un électeur inéligible nous prive, en tant que citoyens, de notre vote. »

Souvent, lorsque les comtés envoient des lettres aux électeurs contestés, personne ne se présente à l’audience pour défendre leur éligibilité. Mais dans la banlieue de Savannah du comté de Bryan, le 10 octobre, une salle remplie d’électeurs en colère a applaudi lorsque le conseil du comté a rejeté les contestations parce que la personne qui les avait déposées ne s’était pas présentée à une audience.

« Je suis frustré par tout ce processus, par le fait que nous avons tous dû être ici aujourd’hui », a déclaré Michael Smith lors de l’audience. « Je suis frustré que notre État ait adopté une loi mal pensée qui exigeait et permettait à quelqu’un de faire cela. à nous tous. »

De nombreux démocrates et militants libéraux en faveur du droit de vote affirment que les républicains mettent les électeurs au défi de destituer les démocrates. ou pour semer le doute sur l’exactitude des élections avant le scrutin présidentiel de 2024. Le mouvement de contestation électorale découle des craintes que existe depuis longtemps sur le vote illégal mais est devenu dominer le Parti républicain après Trump allégations non étayées de fraude électorale a amené beaucoup à croire que Joe Biden n’avait pas gagné la Géorgie en 2020.

« Nous amplifions les mensonges et les malentendus, les malentendus fondamentaux, sur le fonctionnement de la loi électorale », a déclaré la représentante de l’État Saira Draper d’Atlanta, qui était directrice de la protection des électeurs du Parti démocrate de l’État en 2020. Commission électorale d’État le 8 octobre.

Les opposants affirment que les efforts de disqualification reposent sur des fondations défectueuses. Ils affirment que les électeurs qui changent d’adresse postale n’ont pas nécessairement changé de résidence et que certaines informations utilisées par les challengers sont obsolètes. Les outils de contestation des électeurs, notamment EagleAI et True the Vote’s IV3, sont particulièrement critiqués.

« EagleAI est un programme tiers qui supprime Internet et qui a été évalué par les bureaux électoraux des comtés comme étant pire que les programmes qu’ils ont déjà », a déclaré Draper.

Mais le directeur exécutif du Conseil électoral de l’État, Mike Coan, chargé par le conseil d’examiner si les contestations sont injustement refusées dans huit comtés, a déclaré qu’il pensait que les challengers fournissaient « un service public gratuit à notre État » en aidant à nettoyer les listes. Certains comtés affirment que les défis compilés à l’aide d’EagleAI ne répondent pas aux normes légales pour exclure un électeur, mais Coan n’est pas d’accord.

« Lorsque vous avez des gens qui disposent d’une technologie de loin supérieure, vous devriez écouter, ne pas tourner la tête et regarder dans l’autre sens », a déclaré Coan.

Il a conclu que le refus de nombreuses contestations par les comtés « va à l’encontre de l’esprit même et de la lettre de la loi ».

« Il y a des milliers et des milliers de contestations qui ont été rejetées arbitrairement », a déclaré Coan aux membres du conseil d’administration. Lui et les membres du conseil d’administration alignés sur Trump ont suggéré que le conseil d’administration devrait établir des règles à l’échelle de l’État pour garantir que davantage de contestations soient entendues.

L’élaboration de règles permettrait de confronter des désaccords sous-jacents sur la question de savoir si les lois fédérales et étatiques empêchent les comtés d’entendre la grande majorité des contestations des militants. Les directives du ministère de la Justice publiées le mois dernier suggèrent que certaines parties de la loi de l’État entrée en vigueur le 1er juillet sont annulées par la loi fédérale.

Après les élections de 2020, la législature de l’État dirigée par le GOP a précisé que chaque électeur pouvait déposer un nombre illimité de contestations contre d’autres personnes dans son comté. Cela s’est produit après que le groupe de surveillance des votes basé au Texas True the Vote a défié 364 000 électeurs géorgiens avant deux tours du Sénat américain en 2021. Les législateurs ont promulgué cette année une autre loi qui cause probable définie pour retirer les électeurs contestés et a déclaré que les comtés pourraient retirer des électeurs jusqu’à 45 jours avant l’élection.

Mais la loi fédérale stipule qu’un État ne peut apporter des modifications systématiques aux listes électorales que jusqu’à 90 jours avant une élection. Les directives du ministère de la Justice indiquent que les changements systématiques incluent non seulement les efforts menés par le gouvernement, mais également les défis compilés à l’aide de programmes comme EagleAI.

Même certains comtés profondément républicains ont reporté leur action jusqu’en janvier, mais quelques comtés ont envisagé d’agir après le délai de 90 jours.

Un autre désaccord concerne les défis lancés aux personnes qui ont déménagé.

Grâce à la maintenance régulière des listes électorales qui ne nécessite pas de contestation, les autorités retirent les électeurs décédés, reconnus coupables de crimes, mentalement incapables ou ne vivant plus en Géorgie.

Mais la loi fédérale stipule que la Géorgie ne peut annuler l’inscription d’un électeur qui a déménagé que si l’électeur ne répond pas à un mail, entre dans ce qu’on appelle le statut inactif, puis ne vote pas aux deux élections générales fédérales suivantes. Ce processus prend plus de deux ans.

Les challengers, s’appuyant sur les listes de changement d’adresse, ciblent les électeurs inactifs pour les éliminer immédiatement. Ils soutiennent que la période d’attente ne s’applique pas aux contestations.

Les responsables des comtés démocrates sont régulièrement en désaccord, mais certains comtés à majorité républicaine voient les choses différemment. Le comté de Forsyth a supprimé ou placé en contestation 635 électeurs depuis le 1er juillet, selon les procès-verbaux du conseil d’administration, ce qui représente 80 % des contestations retenues dans les comtés interrogés.

Le comté de Forsyth reste cependant une exception. Pour l’instant, les contestations électorales ont eu peu d’impact en Géorgie. Mais si les tribunaux et le Conseil électoral de l’État à majorité républicaine facilitent la voie, cela pourrait changer. Les challengers ne montrent aucun signe de disparition.