Les Républicains débattent sur la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Mayorkas

WASHINGTON (AP) – Les Républicains de la Chambre ont travaillé toute la nuit mardi sur un vote clé en vue de destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure. Alexandre Mayorkas sur un refus « volontaire et systématique » d’appliquer les lois sur l’immigration comme la sécurité des frontières devient un sommet Élection de 2024 problème.

Le Comité de la sécurité intérieure a passé toute la journée à débattre deux articles de mise en accusation contre Mayorkas, une accusation rare contre un responsable du cabinet et jamais vue depuis près de 150 ans, alors que les républicains s’approprient l’approche dure de l’expulsion du candidat républicain du Parti républicain, Donald Trump, en matière d’immigration.

“Les actions et les décisions du secrétaire Mayorkas ne nous ont laissé d’autre choix que de procéder à des articles de mise en accusation”, a déclaré le président Mark Green, R-Tenn.

Les articles accusent Mayorkas « d’avoir refusé de se conformer aux lois fédérales sur l’immigration » dans un contexte d’afflux record de migrants à la frontière américano-mexicaine et d’avoir « trahi la confiance du public » en affirmant au Congrès que la frontière est sécurisée.

Un vote en commission, attendu plus tard dans la nuit après que les législateurs auront adopté les amendements, enverrait les articles à la Chambre plénière pour un vote dès la semaine prochaine.

Avec un appel personnel inhabituel, Mayorkas a écrit dans une lettre adressée au comité qu’il devrait travailler avec l’administration Biden pour mettre à jour les lois nationales sur l’immigration « enfreintes et dépassées » pour le 21e siècle et une ère de migration mondiale record.

La correspondante de l’AP, Donna Warder, rapporte.

« Nous avons besoin d’une solution législative et seul le Congrès peut la fournir », a écrit Mayorkas dans la lettre pointue adressée au président du panel.

Rarement un membre du Cabinet a-t-il été mis en accusation pour « crimes et délits graves » et les démocrates du panel ont qualifié la procédure de coup monté et d’imposture qui pourrait créer un précédent effrayant pour d’autres fonctionnaires pris au piège dans des conflits politiques par des législateurs qui ne sont pas d’accord avec l’approche du président. .

“C’est un jour terrible pour le comité, les États-Unis, la Constitution et notre grand pays”, a déclaré le représentant Bennie Thompson du Mississippi, le principal démocrate du comité.

Faisant référence au slogan de campagne de Trump « Make America Great Again », Thompson a déclaré que « la destitution du secrétaire Mayorkas menée par MAGA est une imposture sans fondement ».

Les procédures de la Chambre contre Mayorkas ont créé un étrange écran partagé au Capitole, alors que le Sénat travaille en étroite collaboration avec le secrétaire sur un paquet bipartisan sur la sécurité des frontières qui est maintenant sous assistance respiratoire.

Le paquet négocié par les sénateurs avec Mayorkas pourrait devenir la proposition bipartite en matière d’immigration la plus importante depuis une décennie. Ou encore, il pourrait s’effondrer dans un échec politique alors que les Républicains et certains Démocrates fuiraient cet effort.

Trump, pendant sa campagne électorale et lors de discussions privées, a tenté de faire échouer l’accord. “Je préfère n’avoir aucune facture plutôt qu’une mauvaise facture”, a déclaré Trump ce week-end à Las Vegas.

Le président Joe Biden, dans sa propre remarques de campagne en Caroline du Suda déclaré que si le Congrès lui envoyait un projet de loi prévoyant des pouvoirs d’urgence, il « fermerait la frontière immédiatement » pour contrôler la migration.

“J’ai fait tout ce que je pouvais”, a déclaré Biden aux journalistes mardi avant de partir pour un voyage en Floride lié à la campagne. « Donnez-moi le pouvoir » par le biais de la législation, ce qu’il a dit être une chose qu’il a demandé « dès le jour même de mon entrée en fonction ».

Les Républicains se concentrent sur la gestion par le secrétaire d’État de la frontière sud, qui a connu un nombre croissant de migrants Au cours de l’année écoulée, beaucoup ont demandé l’asile aux États-Unis, à une époque où les cartels de la drogue utilisent la frontière avec le Mexique pour trafiquer des personnes et expédier du fentanyl mortel vers les États-Unis.

La représentante Elise Stefanik, RN.Y., une alliée de Trump souvent mentionnée comme un choix potentiel à la vice-présidence, a qualifié cela d’« invasion ».

Les Républicains affirment que l’administration Biden et Mayorkas se sont débarrassés des politiques en place sous Trump qui contrôlaient les migrations ou ont adopté leurs propres politiques qui encourageaient les migrants du monde entier à venir illégalement aux États-Unis via la frontière sud.

Le président Mike Johnson a déclaré que Biden et Mayorkas avaient « créé une catastrophe » à la frontière, et il a critiqué le nouveau paquet sénatorial. Le chef du Parti républicain a déclaré que le président tentait désormais de rejeter la faute sur le Congrès pour son incapacité à mettre à jour les lois sur l’immigration.

Les Républicains ont également accusé Mayorkas de mentir au Congrès, en soulignant des commentaires sur la sécurité de la frontière ou sur le contrôle des Afghans transportés par avion vers les États-Unis après le retrait militaire de leur pays.

« Il est grand temps » de procéder à une destitution, a déclaré le représentant républicain Michael McCaul, du Texas, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, qui a qualifié Mayorkas d’« architecte » des problèmes frontaliers. “Il a ce qui lui arrive.”

Les audiences de destitution de la Chambre contre Mayorkas se sont accélérées en janvier tandis que l’enquête de destitution distincte des Républicains sur Biden sur les relations commerciales avec son fils, Hunter Biden a traîné.

Les démocrates affirment que Mayorkas agit sous son autorité légale au sein du département et que les critiques à son encontre n’atteignent pas le niveau d’une destitution.

Le leader démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, de New York, a qualifié les débats de « coup politique » ordonné par Trump et la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., une alliée de Trump, qui ont poussé la résolution vers les votes.

Mayorkas n’a jamais témoigné en son propre nom lors de la procédure de destitution précipitée – lui et la commission n’ont pas pu se mettre d’accord sur une date – mais s’est appuyé sur son propre passé d’enfant amené aux États-Unis par ses parents fuyant Cuba et sur sa carrière passée à poursuivre des criminels. .

« Vos fausses accusations ne m’ébranlent pas et ne me détournent pas » du service public, a-t-il écrit.

Green, le président républicain du comité, a qualifié la lettre de Mayorkas de « réponse de dernière minute » au comité qui était « inadéquate et indigne d’un secrétaire de cabinet ».

Au cours de l’audience, le représentant démocrate de Californie Robert Garcia a souligné les commentaires de Trump faisant écho à Adolf Hitler selon lesquels les immigrants « empoisonnent le sang » des États-Unis et ses propositions de militarisation de la frontière comme étant extrêmes, arguant que la procédure de destitution était « toutes à propos d’essayer de faire réélire Donald Trump.

Il n’est pas clair si les Républicains de la Chambre auront le soutien de leurs rangs pour mener à bien la destitution après un vote en commission, en particulier avec leur faible majorité et avec les démocrates qui devraient voter contre.

L’année dernière, huit républicains de la Chambre des représentants ont voté pour mettre de côté la résolution de destitution proposée par Greene plutôt que de la renvoyer au comité, même si nombre d’entre eux ont depuis indiqué qu’ils y seraient ouverts.

D’éminents experts en droit constitutionnel, dont Jonathan Turley et Alan Dershowitz, ont déclaré que les critiques adressées à Mayorkas ne constituent pas des infractions passibles de destitution.

Si la Chambre accepte de destituer Mayorkas, les accusations seront ensuite portées devant le Sénat pour un procès. En 1876, la Chambre des représentants a mis en accusation le secrétaire à la Défense, William Belknap, pour pots-de-vin sur des contrats gouvernementaux, mais le Sénat l’a acquitté lors d’un procès.

L’écrivain d’Associated Press Josh Boak a contribué à ce rapport.