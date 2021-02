RICHMOND, Virginie (AP) – Le Parti républicain national à Washington est en guerre contre lui-même, luttant pour réconcilier un fossé amère entre les loyalistes féroces de l’ancien président Donald Trump et ceux qui veulent que le Trumpisme soit purgé du GOP.

Ils n’ont qu’à regarder de l’autre côté de la rivière Potomac en Virginie pour voir les dangers qui se cachent s’ils ne peuvent pas corriger leur cap.

Dans neuf mois à peine, les électeurs de Virginie éliront un nouveau gouverneur dans ce qui marque le premier test significatif de la force du Parti républicain dans l’ère post-Trump.

Bien que l’État ait eu un gouverneur républicain aussi récemment qu’en 2014, sa tendance est solidement démocrate ces dernières années, car les comtés de banlieue en dehors de Washington, dont la population augmente avec un mélange diversifié d’électeurs très instruits et aisés, ont rejeté les bords les plus durs. de l’ordre du jour du GOP en général, et Trump, en particulier.

Les républicains surveilleront également de près si la course du gouverneur sert de présage à leur parti avant les élections de mi-mandat de l’année prochaine, alors que les dirigeants du GOP s’efforcent d’apaiser les tensions explosives entre les conservateurs traditionnels et les partisans pro-Trump. Le succès futur du parti – et peut-être sa survie – dépend de la capacité des républicains des États compétitifs comme la Virginie à recréer une coalition qui dépasse la base inconditionnelle de Trump.

Jusqu’à présent, ce playbook n’existe pas.

Et les défis viennent de l’intérieur. Deux républicains de haut niveau menacent des offres de tiers qui tueraient effectivement la chance du GOP de récupérer le bureau du gouverneur. Plusieurs autres candidats tentent de créer une coalition qui comprend à la fois des extrémistes pro-Trump et des modérés du courant dominant, un mélange idéologique pour lequel il n’existe pas de modèle réussi.

Au centre du défi du Virginia GOP se trouve la candidate au poste de gouverneur Amanda Chase, une sénatrice d’État polarisante qui semble avoir gagné le cœur et l’esprit des fidèles de Trump avec ses positions farouchement anti-établissement et pro-armes et son adhésion à la fausse notion selon laquelle Trump est le vainqueur légitime des élections de novembre.

Surnommé «Trump en talons», Chase imite l’ancien président dans ses manières et sa politique. Elle a été censurée par les démocrates et les républicains à la législature de l’État la semaine dernière pour avoir présenté un modèle de «conduite indigne d’un sénateur», y compris une allégation selon laquelle elle a décrit la foule pro-Trump qui a envahi le Capitole américain le mois dernier comme des «patriotes».

Et pourtant, dans le Parti républicain refait à l’image de Trump au cours des cinq dernières années, Chase est considéré comme un candidat sérieux à l’investiture au poste de gouverneur.

«J’aime penser que je suis un peu plus poli que le président Trump. Je suis un peu plus diplomate, mais je n’ai pas peur de dire ce que je pense », a déclaré Chase dans une interview.

Les démocrates ont une question entièrement différente. L’ancien gouverneur Terry McAuliffe fait la une d’une liste de candidats en compétition dans un concours d’investiture plus silencieux. McAuliffe, dont les liens avec l’establishment de son parti ont été attaqués de son flanc gauche, n’hésite pas à mettre en évidence les politiques progressistes qu’il poursuivrait et à condamner le champ républicain.

L’ancien gouverneur démocrate a décrit Chase comme «le favori républicain» lors d’une interview.

« Vous avez un groupe de candidats qui essaient tous de se surpasser », a déclaré McAuliffe à l’Associated Press. « 2021 sera un test clé pour savoir si le Trumpisme est toujours en vie. »

McAuliffe, un allié clé du président Joe Biden qui bénéficie d’un énorme avantage en matière de collecte de fonds et d’une reconnaissance de nom quasi universelle en Virginie, participe à un concours primaire bondé qui met en vedette trois Afro-Américains – la sénatrice d’État Jennifer McClellan, ancienne déléguée d’État Jennifer Carroll Foy et le lieutenant-gouverneur Justin Fairfax – plus un socialiste démocratique autoproclamé, Lee Carter.

Pendant ce temps, l’État GOP est désorganisé et a éclaté.

S’éloignant d’une élection primaire traditionnelle dans tout l’État, le parti prévoit d’organiser une convention de nomination en personne le 1er mai, bien que les règles de distanciation sociale de l’État rendraient un tel rassemblement illégal. Les chefs de parti penchent vers une convention satellite «non assemblée» mais n’ont pas exclu de laisser le comité exécutif de 12 membres du GOP de l’État choisir le candidat.

Chase menace ouvertement de se présenter comme candidate tierce si elle pense que les règles sont manipulées contre elle.

« S’ils privent de leurs droits le peuple de Virginie, je déclarerai que le Parti républicain est mort », a averti Chase. « Je créerai le Parti patriote de Virginie. Et je ne regarderai pas en arrière.

Elle n’est pas seule.

L’ancien membre du Congrès républicain Denver Riggleman, qui a critiqué à plusieurs reprises Trump et ses acolytes depuis son départ le mois dernier, a également évoqué la possibilité de poursuivre une candidature au poste de gouverneur par un tiers ces derniers jours.

Une offre tierce de l’un ou l’autre des candidats diviserait l’électorat républicain et rendrait presque impossible pour les républicains de gagner cet automne.

Pendant ce temps, le champ républicain présente une poignée de candidats qui restent fidèles à leur parti. Il s’agit notamment de Kirk Cox, l’ancien président de la Chambre d’État; l’homme d’affaires du nord de la Virginie, Pete Snyder, qui avait auparavant perdu une offre de lieutenant-gouverneur; et le nouveau venu politique et ancien PDG du capital-investissement, Glenn Youngkin.

Cox essaie de concentrer l’élection sur les problèmes locaux au lieu de Trump. Il a décrit Biden comme «le président légitime» dans une interview et a désavoué la théorie du complot pro-Trump connue sous le nom de QAnon.

Cox a également refusé de dire s’il souhaitait que Trump fasse campagne en Virginie en son nom.

«Je voudrais voir tout le monde se tourner et se concentrer sur la Virginie et les Virginiens», a-t-il déclaré.

Le conseiller de Trump, Jason Miller, a déclaré qu’il était « trop ​​tôt pour dire » quel rôle l’ancien président ou ses substituts de haut niveau joueraient ou ne joueraient pas dans le concours de Virginie.

John Fredericks, qui a été à deux reprises directeur de l’État de Virginie de Trump, a décrit le GOP de l’État comme «un incendie de benne à ordures». Il a prédit que Trump s’impliquerait personnellement, bien que plus probable lors des élections générales que lors du concours de nomination républicain.

Quant à Chase, l’alliée la plus passionnée de Trump dans la course, Fredericks craint qu’elle ne soit pas viable aux élections générales à cause de ses «manigances».

«Le mot que je reçois des républicains, c’est qu’elle est épuisante», dit-il. «Ils en ont assez.»

Chase insiste sur le fait qu’elle a toujours remporté des «courses impossibles». Elle a été élue pour la première fois à l’Assemblée générale en 2015 après avoir renversé un titulaire de longue date qui l’avait largement dépassée lors de la primaire.

Malgré sa présence combative sur les réseaux sociaux et le fait qu’elle poursuive le Sénat lui-même, elle est généralement énergique et chaleureuse dans ses interactions personnelles. Lors des séances au sol, elle s’assoit derrière un bouclier en plexiglas érigé car elle refuse de porter un masque. Chase, qui avait précédemment déclaré qu’elle ne «faisait pas COVID», attendait les résultats d’un test vendredi après une éventuelle exposition.

Depuis fin 2019, elle est engagée dans ce que ses critiques considèrent comme un comportement de plus en plus bizarre et radical.

Dans une interview, Chase a refusé de désavouer QAnon, a mis en doute la santé mentale de ses collègues après avoir interrogé la sienne lors de discours prononcés la semaine dernière et a refusé de dire que Trump avait perdu les élections de novembre.

«Je crois que l’élection a été volée dans tout le pays», a-t-elle insisté, même si plus tard dans l’interview, elle a déclaré qu’elle avait accepté les résultats des élections.

En décembre, elle a appelé Trump à déclarer la loi martiale plutôt que de quitter ses fonctions.

Alors que Fredericks a déclaré que Chase pouvait gagner jusqu’à un tiers des voix dans une primaire républicaine traditionnelle, elle est presque complètement aliénée des responsables républicains à l’intérieur du Capitole de l’État. Elle a été expulsée de son propre parti local et a décidé à la fin de 2019 de cesser de caucus avec ses collègues républicains du Sénat.

Les démocrates sont optimistes quant à leur capacité à tirer parti du chaos républicain. Mais l’histoire est contre eux. Au cours des quatre dernières décennies, les électeurs de Virginie ont élu un gouverneur du parti qui ne remporte pas la Maison Blanche à chaque élection sauf une.

McAuliffe pense également que l’absence de Trump rendra plus difficile pour les démocrates de dynamiser leur coalition plus tard cette année en Virginie et au-delà.

«Je dis tout le temps aux démocrates: Trump est maintenant parti. Et il a été l’un des principaux moteurs de notre participation. Il n’est plus sur le bulletin de vote », a déclaré McAuliffe. «Nous devons être sur notre jeu.»

___

Les gens ont rapporté de New York.