Les républicains de Trump veulent sa sortie, mais qu’est-ce que cela signifie?

WASHINGTON – La représentante Liz Cheney, présidente de la Conférence républicaine de la Chambre du Wyoming, est dans l’eau chaude avec son parti. Son refus d’accepter les fausses affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées met en colère ses collègues républicains et met en péril son rôle de leader.

Les principaux chefs de parti ne sont pas satisfaits d’elle. Trump et le républicain n ° 2 de la Chambre, Steve Scalise, veulent qu’elle soit remplacée par la représentante Elise Stefanik, et le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, ont déclaré que les républicains de la Chambre lui avaient dit qu’ils s’inquiétaient de sa « capacité à effectuer le travail. . «

Si Cheney perd sa position de troisième républicain de la Chambre, cela provoquerait plus qu’un simple remaniement majeur dans la direction du Congrès du GOP – cela signifierait en outre l’intérêt du parti à garder Trump et son aile du GOP au premier plan alors qu’ils essaient de le faire. inverser le contrôle démocratique du Congrès et pousser contre le président Joe Biden.

Cheney elle-même l’a exprimé en des termes plus crus, écrivant mercredi un éditorial époustouflant du Washington Post dans lequel elle qualifiait le Parti républicain de « à un tournant » pour savoir s’il choisirait « la vérité et la fidélité à la Constitution » ou le « culte de la personnalité ». de Trump.

Le caucus républicain devait se réunir mercredi à huis clos, bien que la porte-parole de Scalise, Lauren Fine, ait déclaré qu’aucun vote ou discussion formelle sur l’avenir de Cheney n’avait été annoncé.

Mais la vague de critiques a attiré le soutien de Stefanik, un républicain pro-Trump qui a été largement reconnu pour son soutien indéfectible à l’ancien président lors de sa première destitution.

Mercredi, Scalise est devenue le premier membre de la direction républicaine à appeler publiquement à la destitution de Cheney et à approuver Stefanik pour la remplacer. Trump a également approuvé Stefanik dans une déclaration mercredi.

Cheney a déclaré à plusieurs reprises que le Parti républicain devait abandonner son association avec Trump, mais le refus auquel elle est confrontée signifie que le parti n’est pas prêt à le faire, a déclaré Bryan Gervais, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université du Texas à San Antonio. et auteur de «Républicanisme réactionnaire: comment le Tea Party à la Chambre a ouvert la voie à la victoire de Trump». La pression pour remplacer Cheney est l’une des preuves les plus solides à ce jour de l’emprise de Trump sur les républicains du Congrès, a-t-il déclaré.

« J’ai toujours été sceptique quant au fait que le parti essaierait rapidement de rompre avec Trump et son image, et c’est en quelque sorte ce que nous voyons en ce moment », a déclaré Gervais. « Pour le moment, c’est toujours le parti de Trump, et les élites républicaines ont appelé que rester proche de Trump était le meilleur pari pour reprendre le Congrès. »

Cheney est l’un des 10 républicains à la Chambre à avoir voté pour destituer Trump la deuxième fois après avoir été accusé d’avoir incité à l’émeute du 6 janvier au Capitole américain. Depuis lors, elle a repoussé à plusieurs reprises «le grand mensonge» selon lequel la fraude électorale généralisée était la cause de la perte électorale de Trump.

«L’élection présidentielle de 2020 n’a pas été volée. Quiconque prétend que c’est répandu THE BIG LIE, tourne le dos à l’état de droit et empoisonne notre système démocratique », a tweeté Cheney cette semaine en réponse à une déclaration de Trump dans laquelle il a de nouveau déclaré que l’élection était« frauduleuse ».

L’intégrité électorale est désormais une «couverture pour le mouvement« stop the steal »» que les républicains considéreront comme une question électorale de mi-mandat, selon l’ancien représentant Denver Riggleman, R-Va., Stratège en chef du Network Contagion Research Institute, qui suit et expose la désinformation sur les réseaux sociaux.

Les midterms de 2022 devraient être un test massif pour savoir si l’influence de Trump se traduit par des victoires électorales. Les démocrates n’ont que de légers avantages à la Chambre et au Sénat, et les républicains font pression pour les reconquérir pour contrer le programme de Biden.

Riggleman a déclaré que les dirigeants républicains avaient solidifié leur message de 2022 et qu’il s’alignerait probablement sur les principaux messages de Trump: l’intégrité électorale, la préservation du deuxième amendement « et une sorte d’anti-tout ce que font les démocrates ».

« La partie Trump du parti estime que la collecte de fonds est beaucoup plus efficace en soutenant Trump qu’autrement … que les guerres culturelles sont beaucoup plus efficaces pour la base républicaine que les discussions politiques réelles », a déclaré Riggleman.

Cheney dans son éditorial a souligné l’influence de Trump sur ceux qui souhaitent être réélus.

« Bien qu’adopter ou ignorer les déclarations de Trump puisse sembler attrayant pour certains à des fins de collecte de fonds et à des fins politiques, cette approche causera de profonds dommages à long terme à notre parti et à notre pays », a-t-elle écrit.

Cheney, la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney, a longtemps résisté aux appels à la démission de collègues tels que le représentant Matt Gaetz, R-Fla., Qui est resté dans le coin de Trump et s’est rallié à Cheney dans le Wyoming. Après le vote de destitution et avoir été censurée par le parti de son État, Cheney a déclaré qu’elle n’allait nulle part.

En février, Cheney a survécu à une tentative de la dépouiller de son titre de leader et a été soutenue par le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Qui a déclaré il y a trois mois qu’elle était un « leader important » et avait le « courage » d’agir sur ses convictions. McConnell a esquivé les questions sur Cheney mercredi.

Mais le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., A adopté une approche différente. Cette semaine, il a déclaré sur Fox News que les législateurs républicains s’inquiétaient de la capacité de Cheney à faire son travail, et il a été pris sur un micro brûlant en disant qu’il «l’avait» avec Cheney, selon Axios et CNN.

Gervais a déclaré que McCarthy reconnaissait qu’il était nécessaire de repousser Cheney et de rester avec la faction Trump du parti pour rester au pouvoir.

« Il a un instinct de survie qui touche tous les bons boutons », a déclaré Gervais. «Il a longtemps eu l’instinct d’encourager et de prendre en charge les éléments les plus réactionnaires et les plus extrêmes de son caucus tout en gardant l’image qu’il n’est pas un membre à part entière de cette faction.

Les démocrates ont félicité Cheney et le sénateur Mitt Romney, R-Utah, un autre détracteur de Trump, pour avoir dénoncé les allégations de fraude électorale poussées par Trump et ses partisans. Le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que McCarthy «punit les députés qui disent la vérité» et «récompense les députés qui répandent le grand mensonge».

Biden a reconnu mercredi le désaccord entre les républicains, déclarant « Je ne comprends pas les républicains » lorsqu’il a été interrogé sur les efforts visant à évincer Cheney.

«Ils sont au milieu d’une sorte de mini-révolution importante en cours», a-t-il déclaré. «Je suis démocrate depuis longtemps. Nous avons traversé des périodes où nous avons eu des disputes et des désaccords internes. Je ne m’en souviens pas. «

Cheney a également été critiquée par les républicains pour son salut amical à Biden lors de son premier discours à une session conjointe du Congrès la semaine dernière. Elle a déclaré que même si elle ne soutenait pas les politiques de l’administration Biden, «nous ne sommes pas des ennemis jurés».

Elle a doublé son opposition au «grand mensonge» ces derniers jours alors même que les principaux républicains ont continué à abandonner leur soutien à elle.

« Je pense que Liz est probablement de très bonne humeur en ce moment. … C’est une lutte à long terme pour ramener la rationalité et les faits au parti », a déclaré Riggleman. « Les gens comme moi et d’autres ne considèrent pas cela comme une carrière, nous considérons cela comme un service et nous ne sommes pas prêts à faire quoi que ce soit pour être élus. »