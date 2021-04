Un groupe de sept républicains de la Chambre a déclaré mercredi qu’ils ne prendraient plus les dons des grandes entreprises technologiques ou de leurs dirigeants, signe de la distance croissante entre certains conservateurs et les grandes entreprises.

Pendant des années, les législateurs de droite ont attaqué Google, Twitter et Facebook, accusant les entreprises de supprimer injustement le contenu publié par les conservateurs. Les législateurs ont également accusé Amazon et Apple d’étouffer la concurrence. Ces dernières semaines, certains conservateurs se sont tournés vers d’autres grandes entreprises – traditionnellement leurs alliés dans les efforts de déréglementation de l’économie – qui se sont opposées à leurs positions sur les droits de vote et d’autres questions.

Cinq des législateurs ont reçu des dons des comités d’action politique d’entreprise de Google, Facebook et Amazon lors du dernier cycle électoral. Les représentants Chip Roy du Texas, Gregory Steube de Floride et Andy Biggs de l’Arizona ont reçu un total de 3 500 $ en dons. Le représentant Ralph Norman de Caroline du Sud (et non l’Oklahoma, comme indiqué précédemment ici) a reçu 1000 dollars du comité politique d’Amazon.

Mais il est également possible que certains des législateurs qui ont signé l’engagement ne devront refuser aucun don dans un proche avenir. Amazon et Google ont gelé les dons aux législateurs qui ont voté contre la certification des résultats des élections après l’attaque du 6 janvier. Facebook a suspendu tous ses dons politiques.

M. Steube et M. Norman, ainsi que les représentants Dan Bishop de la Caroline du Nord et Burgess Owens de l’Utah, se sont opposés aux résultats de l’élection présidentielle.

M. Bishop et M. Owens ont tous deux signé l’engagement même s’ils n’ont pas reçu d’argent des comités politiques des entreprises lors du dernier cycle électoral.