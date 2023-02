Les républicains de SC vont faire appel de l’affaire de redécoupage devant la Cour suprême

COLUMBIA, SC (AP) – Une cour d’appel fédérale a rejeté la requête des républicains de Caroline du Sud pour un sursis dans la contestation en cours concernant la carte du district du Congrès de l’État.

Les principaux législateurs du GOP vont maintenant porter leur affaire devant la Cour suprême des États-Unis pour tenter d’éviter de redessiner la carte qu’un panel fédéral de trois juges a jugée le mois dernier inconstitutionnelle en tant que gerrymander racial discriminatoire.

Les juges ont décidé début janvier que les frontières adoptées l’année dernière par la législature de l’État dominée par les républicains marquaient une division intentionnelle des électeurs noirs dans le 1er district de Caroline du Sud, qui s’étend de Charleston à Hilton Head Island.

L’ordonnance du 4 février a reporté la date à laquelle de nouvelles cartes peuvent être présentées. Si la Cour suprême prend l’affaire et confirme la décision du panel fédéral, le 1er district côtier de l’État ne sera pas redessiné avant 30 jours après la décision finale de la Haute Cour. Le panel avait précédemment ordonné aux législateurs de soumettre de nouvelles cartes d’ici la fin mars.

Le contrôle politique sur le siège a basculé lors des récentes élections. En 2018, Joe Cunningham est devenu le premier démocrate de Caroline du Sud à renverser un siège à la Chambre des États-Unis en 30 ans. Mais la républicaine Nancy Mace a battu Cunningham d’un peu plus de 1 point de pourcentage au cours du cycle suivant et a été réélue en novembre dernier de 14 points de pourcentage sous les nouvelles lignes de district.

Après l’approbation des nouvelles cartes du Congrès, des groupes de défense des droits civiques ont rapidement intenté une action en justice accusant la législature de l’État de choisir “peut-être la pire option des cartes disponibles” pour les électeurs noirs.

La décision du 6 janvier a conclu que les dessinateurs de cartes violaient la loi fédérale en utilisant la race pour atteindre l’objectif partisan de rendre le 1er district plus sûr pour les républicains. Les juges ont écrit que les dirigeants législatifs du GOP ont retiré les électeurs noirs du 1er district et les ont regroupés dans le 6e district – où le représentant Jim Clyburn, le seul démocrate actuellement dans la délégation du Congrès de l’État, a servi pendant 30 ans.

Dans une requête en suspension du 27 janvier, les avocats de la Chambre d’État, du Sénat et de la Commission électorale de l’État ont fait valoir que la décision n’avait pas “dissocié la race de la politique”. Les avocats ont écrit que les groupes de défense des droits civiques n’avaient pas réussi à prouver que la race était la “considération prédominante” pour les cartographes. Au lieu de cela, ont réitéré les avocats, l’Assemblée générale dirigée par le GOP a adopté des cartes qui visaient à maintenir la division 6-1 de l’État entre les républicains et les démocrates et à protéger les titulaires.

«(L)e plan adopté limite la capacité de tous les démocrates – afro-américains et blancs – à former une coalition politique gagnante dans le district 1», ont écrit les avocats.

Au cours du procès de huit jours fin novembre 2022, des avocats de groupes de défense des droits civiques ont présenté des témoignages d’experts dont les données montraient que les cartes étaient discriminatoires sur le plan racial. Dans un dépôt du 3 février s’opposant à la requête en suspension, les avocats ont fait valoir que les cartes traitaient toujours les électeurs noirs différemment des électeurs blancs du même parti politique.

Parce que le panel a conclu que les droits de vote fondamentaux des Afro-Américains avaient été violés, les juges ont déclaré qu’ils n’accorderaient pas de sursis – ce qui aurait levé leur interdiction de toute nouvelle élection avant l’adoption d’une nouvelle carte.

“La Cour a tout espoir et attente que la procédure d’appel puisse être achevée et qu’un plan de redressement soit adopté avant les élections primaires et générales de 2024”, ont écrit les juges. “Cependant, au cas où le processus ne serait pas terminé à temps pour le calendrier des élections primaires et générales de 2024, l’élection de la circonscription n ° 1 du Congrès ne devrait pas avoir lieu tant qu’un plan de redressement n’est pas en place.”

—-

James Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

James Pollard, l’Associated Press