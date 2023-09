Les Républicains de Pennsylvanie ont le candidat qu’ils veulent pour le Sénat américain. Ils ont juste besoin de lui pour courir

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) — Les républicains qui tentent de reconquérir la majorité au Sénat américain ont le candidat qu’ils veulent en Pennsylvanie. Maintenant, ils ont juste besoin de David McCormick pour se présenter.

Presque depuis le moment où il a perdu la primaire du GOP au Sénat l’année dernière, McCormick a évoqué la possibilité de solliciter à nouveau l’investiture du parti au Sénat américain, cette fois pour défier le sénateur démocrate Bob Casey pour trois mandats.

McCormick s’est présenté à des événements de partis locaux, a collecté des fonds pour les candidats républicains, a embauché du personnel, a fait une tournée publicitaire pour son nouveau livre et a fait le tour des podcasts conservateurs. Bref, tout ce qu’un candidat peut faire — sauf annoncer sa candidature.

« À ce stade, si Dave McCormick ne se présente pas, ce sera le plus gros faux-fuyant de l’histoire politique de la Pennsylvanie », a déclaré Vince Galko, un stratège de campagne républicain basé dans le nord-est de la Pennsylvanie.

Les Républicains ont peut-être fait à peu près tout ce qu’ils pouvaient pour inciter McCormick à rejoindre un ticket pour 2024 qui pourrait comporter une revanche de Donald Trump et du président Joe Biden dans un État de premier champ de bataille qui est essentiel à la fois pour le contrôle de la Maison Blanche et de l’État. Sénat.

Si McCormick est circonspect, c’est peut-être parce que l’ancien PDG d’un hedge fund a dépensé une petite fortune de son propre argent pour perdre de peu lors d’élections primaires bondées et meurtrières.

Pour un parti qui a eu du mal – tant au niveau national qu’en Pennsylvanie – à nommer des candidats polarisants et gravement imparfaits au Sénat, certains en Pennsylvanie craignent qu’un autre candidat marginal puisse remporter l’investiture et embarrasser à nouveau le parti si McCormick ne se présente pas.

McCormick parle de la possibilité de se présenter depuis si longtemps maintenant que son blocage a provoqué des égratignures dans certains milieux.

« Je lui ai parlé il y a quelques semaines, on aurait dit qu’il allait se présenter, mais je ne sais pas », a déclaré Rob Gleason, ancien président du GOP de l’État et partisan de McCormick.

McCormick n’a pas discuté publiquement de son processus décisionnel et il n’a pas répondu à une demande d’entretien.

Pendant une grande partie de l’année, les collaborateurs de McCormick ont ​​donné un calendrier glissant pour une décision, y compris la fête du Travail à un moment donné, et l’ouverture de McCormick sur ses ruminations a effectivement gelé le champ principal du Parti républicain.

Les assistants disent maintenant qu’une décision est proche.

Pendant ce temps, McCormick a obtenu des promesses de soutien de la part de deux principaux comités sénatoriaux de donateurs du GOP – le Comité sénatorial national républicain et le Fonds de leadership du Sénat, un super PAC lié au chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell – même lors d’une primaire.

Ces derniers jours, un allié de McCormick a fait circuler une lettre de soutien à McCormick mettant en vedette un gratin du parti, dont le président du parti de l’État, les deux représentants du comité national du parti et 36 des 67 présidents des partis de comté.

Si McCormick ne se présente pas, certains responsables du parti s’inquiètent de la qualité des alternatives disponibles à ce stade relativement avancé.

« Cela va être un problème », a déclaré Sam DeMarco, président du GOP du comté d’Allegheny, qui fait circuler la lettre. « Pour le moment, nous ne savons pas qui se présenterait si Dave choisissait de ne pas se présenter. Mais il est clair que le Parti républicain de Pennsylvanie mise sur Dave McCormick.»

Il est facile de comprendre pourquoi les Républicains aiment McCormick : il a un CV brillant, des poches bien remplies et des relations dans les mondes des affaires et de la politique. Il a été soutenu l’année dernière par un super PAC qui a dépensé des millions auprès d’une liste de riches donateurs. Et les républicains pensent qu’il est suffisamment modéré pour plaire aux banlieusards et suffisamment stable pour aider les autres candidats sur la liste.

Pourtant, il est facile de comprendre pourquoi McCormick pourrait hésiter à se présenter à nouveau : il a dépensé 14 millions de dollars de son propre argent pour perdre le soutien de Trump et perdre par 950 voix face au célèbre chirurgien cardiaque soutenu par Trump, le Dr Mehmet Oz.

Le parti de l’État est à moins d’un an d’une élection embarrassante à l’échelle nationale, au cours de laquelle Oz a perdu 5 % face au démocrate John Fetterman – une marge importante dans un État en champ de bataille comme la Pennsylvanie – et le candidat d’extrême droite du parti au poste de gouverneur a perdu 15 %.

Publiquement, les républicains tentent de présenter Biden et Casey comme vulnérables. L’économie est molle et l’inflation est élevée, disent-ils.

Mais ils reconnaissent également que battre Casey sera difficile. Casey est un pilier de la politique démocrate de Pennsylvanie, fils d’un ancien gouverneur pour deux mandats et le plus ancien démocrate de Pennsylvanie au Sénat.

Ils savent également que McCormick devra probablement faire face à l’imprévisibilité d’avoir Trump en tête du classement du GOP.

Selon un sondage Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research réalisé en août, 35 % des adultes américains ont une opinion favorable de Trump et 62 % ont une opinion défavorable de lui. Concernant Biden, 44 % ont une opinion favorable à son égard et 52 % une opinion défavorable.

Mis à part les taux d’approbation de Trump, il a perdu les élections de 2020 en Pennsylvanie – ne serait-ce que de 1 % – et a ensuite vigoureusement attaqué McCormick lors de la primaire de 2022, le qualifiant à un moment donné de « candidat des intérêts particuliers, des mondialistes et de l’establishment de Washington ».

McCormick a suggéré plus tard dans son livre, publié en mars, qu’il avait perdu le soutien de Trump à Oz parce qu’il avait refusé de dire que les élections de 2020 avaient été volées.

Certains responsables du parti affirment que partager un ticket avec Trump est probablement une considération majeure pour McCormick. Pourtant, rien n’indique que Trump et McCormick aient discuté ou réglé leurs rancunes, si elles existent.

« J’ai demandé à McCormick s’il s’inquiétait de savoir si Trump serait en tête du classement et il a répondu ‘pas vraiment' », a déclaré Gleason.

Pendant ce temps, McCormick a suggéré à ses alliés qu’il ne se présenterait pas sans l’approbation du parti aux primaires, une étape pour éviter de dépenser une autre fortune dans une autre compétition très serrée au sein du parti.

Une réunion du parti d’État le 30 septembre approche, et les cercles du Parti républicain sont animés par des rumeurs selon lesquelles McCormick y chercherait un vote d’approbation.

Les dirigeants du parti aiment depuis longtemps McCormick, mais les membres de base du comité d’État ont été rejoints par un certain nombre de républicains pro-Trump ces dernières années – et la manière dont ils pourraient percevoir le soutien de McCormick est moins claire.

« S’il est candidat et qu’il participe à la course, je ne sais pas pourquoi les gens ne soutiendraient pas », a déclaré DeMarco. « S’il n’y a personne d’autre, je ne comprends pas comment ça marche. »

Linley Sanders, journaliste aux sondages et enquêtes de l’AP à Washington, a contribué à ce rapport. Suivez Marc Lévy sur Twitter : http://twitter.com/timelywriter

Marc Lévy, Associated Press