Les républicains de MAGA tenteront de contrecarrer le prochain accord de financement

Le président Joe Biden a averti que les rebelles conservateurs « seraient de retour » pour tenter de contrecarrer le prochain accord de financement après que le Congrès a voté en faveur d’un projet de loi provisoire visant à maintenir le financement du gouvernement, évitant ainsi une fermeture à quelques heures seulement de la date limite.

« Au cours des derniers jours et semaines, les républicains extrémistes du MAGA ont tenté de se retirer de cet accord », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche dimanche. « Voter pour des réductions de dépenses profondes et durables de 30 à 80 % – cela aurait été dévastateur pour des millions d’Américains. »

« Cela a encore échoué, cela a encore échoué et nous l’avons arrêté », a-t-il ajouté. « Mais je ne me fais aucune illusion sur le fait qu’ils reviendront. »

Lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il avait confiance dans le fait que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, respecterait sa parole concernant un accord, Biden a répondu : « Nous venons d’en conclure un sur l’Ukraine. Alors nous le saurons.

Le Congrès a adopté samedi soir un projet de loi à court terme visant à maintenir le gouvernement ouvert. La législation, qui maintient le financement du gouvernement aux niveaux actuels jusqu’au 17 novembre et autorise des fonds supplémentaires pour les secours en cas de catastrophe, donne au Congrès plus de temps pour parvenir à un accord de financement pour l’année complète. Cependant, il a laissé de côté l’aide à l’Ukraine après que McCarthy ait supprimé cette disposition du projet de loi bipartite du Sénat, affirmant qu’elle devrait être examinée séparément à une date ultérieure.

Avant l’adoption du projet de loi, McCarthy a annoncé qu’il abandonnerait les demandes des républicains concernant des réductions de dépenses et des dispositions politiques sur l’immigration pour ouvrir la voie à un vote rapide de la Chambre sur un projet de loi provisoire « propre ».

La décision de McCarthy intervient un jour après qu’un groupe de 21 rebelles conservateurs, dirigés par le représentant Matt Gaetz, R-Fla., a voté contre le projet de loi de financement de 30 jours des Républicains pour maintenir le gouvernement ouvert. Les rebelles ont exigé que la Chambre adopte les 12 projets de loi de crédits avec des réductions significatives des dépenses, avant d’entamer des négociations sur le financement avec le Sénat contrôlé par les démocrates.

McCarthy a déclaré samedi qu’il n’avait pas d’autre choix que de laisser de côté les demandes des républicains après que les rebelles conservateurs aient rejeté son projet de loi de financement.

Outre Gaetz, les républicains qui ont voté contre le projet de loi de financement à court terme de McCarthy comprenaient les représentants Andy Biggs, Eli Crane et Paul Gosar de l’Arizona ; Lauren Boebert et Ken Buck, tous deux du Colorado ; Marjorie Taylor Greene de Géorgie ; Tim Burchett et Andy Ogles, tous deux du Tennessee ; Alex Mooney, candidat au Sénat de Virginie-Occidentale ; Matt Rosendale, candidat au Sénat du Montana ; et Nancy Mace, qui représente un district swing en Caroline du Sud. Tous ces législateurs ont également voté contre la résolution continue adoptée samedi soir.

Gaetz a déclaré dimanche qu’il prévoyait de déposer une motion cette semaine pour évincer McCarthy de son poste de président afin de travailler avec les démocrates pour adopter la mesure provisoire.