Les républicains de Louisiane refusent les exceptions pour viol et inceste à la loi anti-avortement radicale de l’État

Les républicains de Louisiane ont refusé d’ajouter des exceptions pour viol et inceste à l’une des lois anti-avortement les plus strictes du pays après que la Cour suprême des États-Unis a révoqué un droit constitutionnel à l’accès à l’avortement.

Le gouverneur démocrate anti-avortement de l’État, John Bel Edwards, s’est opposé à l’exclusion, mais il a signé la loi anti-avortement de l’État l’année dernière malgré les appels des défenseurs des droits à l’avortement à opposer leur veto à la mesure.

Cette année, la représentante de l’État Delisha Boyd a présenté un projet de loi qui modifierait la loi pour ajouter des exceptions pour les grossesses dues au viol ou à l’inceste, mais les législateurs d’un comité de la Chambre d’État ont rejeté la proposition, la tuant effectivement pour le reste de la session législative.

Le 10 mai, la commission a annulé le projet de loi après avoir entendu des témoignages de victimes de viol et de défenseurs des droits à l’avortement qui ont partagé leur expérience et exhorté les législateurs à soutenir les victimes. Les législateurs ont voté 10 contre 5 sur les lignes de parti pour maintenir les exemptions de viol ou d’inceste hors de la loi anti-avortement de la Louisiane.

Les législateurs ont également entendu des militants anti-avortement et John Raymond, un ancien Survivant concurrent et pasteur accusé de scotcher la bouche des étudiants et pendre un autre étudiant par ses chevilles.

M. Raymond, qui a plaidé non coupable des allégations, a déclaré au comité que les femmes « clameraient de mettre de vieux petits amis derrière les barreaux afin de se passer des inconvénients de l’accouchement » si l’État permettait aux victimes de viol d’accéder à des soins d’avortement.

Lors de la session législative de cette année, les législateurs envisagent un ensemble de projets de loi visant à assouplir l’interdiction quasi totale de l’État sur les soins d’avortement légaux, mais la plupart des propositions ont été mises de côté.

Lors de l’audience du comité, Mme Boyd a révélé qu’elle était née après que sa mère ait été agressée sexuellement à l’âge de 15 ans. « Ma mère ne s’en est jamais remise » dit-elle. « Personne ne s’est occupé de ma mère. Personne ne s’est occupé de moi.

Le représentant de l’État républicain, Tony Bacala, a déclaré qu’il s’opposait à la législation en désignant Mme Boyd, née d’un viol, comme une bonne personne.

Dans un rapportle gouverneur s’est dit « profondément déçu » par le vote.

« La décision du comité d’empêcher que cet important projet de loi soit débattu par l’ensemble de la Chambre est à la fois malheureuse et contraire à la position d’une grande majorité de Louisianais, qui soutiennent ces exceptions », a-t-il ajouté.

«Je ne comprends tout simplement pas comment nous, en tant qu’État, pouvons dire à une victime qu’elle doit être forcée par la loi de mener à terme le bébé de son violeur, quel que soit l’impact sur sa propre santé physique ou mentale, les souhaits de ses parents ou la jugement médical de son médecin », a déclaré la gouverneure démocrate anti-avortement, qui a signé l’année dernière la loi interdisant presque tous les avortements, sans exception, malgré les appels des défenseurs du droit à l’avortement à opposer leur veto au projet de loi.

« Comme je l’ai déjà dit, les exceptions pour viol et inceste protègent les victimes d’actes criminels », a-t-il ajouté.

Environ 3 millions de femmes aux États-Unis ont connu une grossesse liée à un viol au cours de leur vie, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. La Louisiane avait également l’un des taux de mortalité maternelle les plus élevés du pays, affectant de manière disproportionnée les femmes noires, selon le ministère de la Santé de l’État.

La Louisiane fait partie de plus d’une douzaine d’États, principalement dans le sud, qui ont effectivement interdit ou sévèrement restreint l’accès aux soins d’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême l’année dernière d’annuler le précédent d’un demi-siècle d’accès à l’avortement affirmé par Roe contre Wade.

L’État est également au cœur d’une affaire étroitement surveillée qui pourrait déterminer l’avenir d’un médicament abortif largement utilisé utilisé dans plus de la moitié de tous les avortements aux États-Unis.

L’affaire judiciaire concernant l’approbation de la mifépristone par le gouvernement fédéral reviendra devant la Cour d’appel du cinquième circuit de la Nouvelle-Orléans le 17 mai, la prochaine étape dans l’une des plus grandes affaires de droit à l’avortement après la chute de Chevreuil.

La décision de la Cour suprême du 21 avril maintient l’approbation du médicament par la Food and Drug Administration des États-Unis après qu’un juge fédéral du Texas l’a invalidé dans une décision qui aurait des conséquences profondes et potentiellement dangereuses pour des millions d’Américains si elle était autorisée à entrer en vigueur.

Un panel de trois juges de la cour d’appel fédérale de Louisiane entendra les arguments dans l’affaire la semaine prochaine.