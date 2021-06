Les républicains de l’Ohio ajoutent le langage de la «clause de conscience» au projet de loi budgétaire de l’Ohio

Les médecins pourraient refuser de fournir un service médical s’il viole leurs convictions morales

Les défenseurs des LGBTQ s’inquiètent de l’accès aux soins de santé et de la discrimination

Les médecins, les hôpitaux et les compagnies d’assurance maladie de l’Ohio pourraient refuser de fournir ou de payer un service médical s’il viole leurs croyances morales, en vertu d’un libellé inséré dans le projet de loi budgétaire de l’État cette semaine.

Le nouveau libellé accorderait également aux médecins l’immunité contre les poursuites pour de tels refus et leur permettrait de poursuivre les autres.

Les droits à l’avortement et les défenseurs des LGBTQ ont tiré la sonnette d’alarme cette semaine, craignant un accès plus restreint aux soins de santé reproductive et davantage de discrimination. Mais d’autres ont salué la mesure comme essentielle pour protéger les libertés religieuses.

Les opposants ont fustigé les législateurs pour avoir inséré la clause à la dernière minute dans l’énorme projet de loi budgétaire de deux ans de l’État, où il n’a fait l’objet d’aucune audience publique et pourrait se perdre dans les yeux du public au milieu d’une litanie d’autres choses.

« C’est entièrement nouveau dans l’Ohio », a déclaré Dominic Detwiler, stratège des politiques publiques pour Equality Ohio. « Ils savent qu’ils ne pourraient pas adopter cela sur le fond en tant que projet de loi autonome, car littéralement personne ne demande que cela soit adopté. »

Mais au moins un législateur l’est, sous les acclamations des groupes anti-avortement et pro-chrétiens : le sénateur Terry Johnson, R-McDermott.

« Nous sommes ravis que le sénateur Johnson ait indépendamment introduit l’amendement dans la législation », a déclaré Mike Gonidakis, président de l’Ohio Right to Life. « Nous pensons que c’est fantastique. »

Conversation sur l’avortement

L’intention derrière la clause de conscience n’est d’attaquer personne, a déclaré la direction du Sénat, mais de défendre les droits individuels contre les excès du gouvernement.

« Il est troublant d’avoir vu de grands bureaucrates du gouvernement essayer de forcer les organisations de soins de santé et les médecins à fournir des services qu’ils n’offraient pas pour des raisons… religieuses », a déclaré John Fortney, porte-parole du GOP du Sénat de l’Ohio. « Cela montre simplement que le premier amendement est important et que les bureaucrates doivent respecter la Constitution. »

Au moins une douzaine d’autres États ont promulgué des lois sur la clause de conscience médicale. Il existe également déjà une protection similaire au niveau fédéral, mais l’amendement de Johnson renforce ces protections dans l’Ohio, a déclaré Gonidakis.

« Nous avions besoin de cela pour garantir au niveau de l’État que nos professionnels de la santé agréés par l’État … quels qu’ils soient, puissent bien dormir la nuit, sachant qu’ils n’ont pas à se réveiller le lendemain et à faire quelque chose qui viole un croyance religieuse profondément ancrée », a-t-il déclaré.

Gonidakis a déclaré qu’il n’était pas au courant de cas dans l’Ohio où un médecin a dû effectuer un avortement ou un autre service contre leurs croyances religieuses, mais il valait mieux être proactif que réactif.

Cependant, Jaime Miracle, directrice adjointe de NARAL Pro-Choice Ohio, considère la clause comme une version plus intrusive et plus large des règles fédérales existantes, ce qui, selon elle, est suffisant.

« Ce projet de loi crée encore plus d’endroits qui peuvent mettre la santé et la vie des gens en danger. C’est un risque direct pour la santé des Ohioiens », a-t-elle déclaré.

Par exemple, les compagnies d’assurance maladie, bien qu’elles ne pratiquent pas la médecine, sont incluses dans la proposition. Un émetteur de factures pourrait être en mesure de refuser de répondre à une demande de service pour des raisons morales, a-t-elle déclaré. Elle a également critiqué la clause pour ne pas obliger les médecins à trouver un autre médecin pour effectuer le service pour le patient, ce qui ne fait que rendre cette décision optionnelle.

Et il y a aussi l’aspect de l’immunité légale.

Miracle craint que s’il est adopté, l’accès au contrôle des naissances pourrait être considérablement limité si un pharmacien a le droit d’interroger une personne avant de fournir certaines pilules ou médicaments. Elle s’interroge aussi sur les situations où l’avortement est nécessaire pour sauver la vie d’une femme.

« Cela ne s’applique pas au devoir d’un médecin de prodiguer des soins vitaux », a rétorqué Gonidakis. « C’est donc spécifiquement dans l’amendement afin que vous puissiez éliminer cette inquiétude ou cette peur. »

Inquiétudes chez les LGBTQ de l’Ohio

Les défenseurs des LGBTQ craignent que la clause ne répète l’expérience des entreprises refusant de fournir des services aux couples et aux individus LGBTQ.

« C’est une autre façon, une autre opportunité pour les prestataires de soins de discriminer les personnes LGBTQ », a déclaré Detwiler, d’Equality Ohio. « Voir le Sénat encourager les gens à discriminer les autres n’est vraiment pas la bonne direction. »

Aaron Baer, ​​président du Center for Christian Virtue, a déclaré que ce n’était pas le cas.

Les professionnels de la santé pourraient refuser d’effectuer une procédure, pas de traiter un patient en particulier. Baer a déclaré qu’aucun médecin ne pouvait refuser un traitement médical à un patient parce qu’il est LGBTQ.

« Il se concentre sur la procédure, pas sur la personne », a-t-il déclaré. « C’est en fait insensé ce qu’ils disent. Si vous refusez un service à quelqu’un parce qu’il est gay, vous n’avez aucune protection en vertu de cela. »

Detwiler a fait valoir que c’est plus compliqué que cela, notant qu’il existe des services de santé spécifiques dont la communauté homosexuelle a besoin de manière disproportionnée. Moins de services de santé physique, tels que le conseil matrimonial ou la santé mentale, pourraient également être refusés.

« La personne pourrait ne pas dire: » Je fais de la discrimination contre vous, parce que vous êtes LGBTQ « », a-t-il déclaré. « Mais une personne LGBTQ et séropositive pourrait donner à ce médecin une raison de ne pas la traiter contre le VIH. »

Les procédures de transition chirurgicales pour les transgenres de l’Ohio semblent également être la cible unique de la clause de conscience, bien que Detwiler pense que l’impact est minime étant donné que ceux qui proposent de telles procédures ne s’y opposent probablement pas moralement.

Il a également déclaré que le bouclier contre les poursuites nuirait à la responsabilité de toute discrimination possible qui pourrait survenir. Mais ce bouclier est quelque chose que les défenseurs de l’autre côté pensent qu’il renforce le pouvoir et l’intention de la clause.

Le secteur de l’assurance maladie s’y oppose

L’association d’État représentant les hôpitaux étudie toujours la clause de conscience et ses impacts, a déclaré un porte-parole. Le chef de l’Ohio State Medical Association, représentant les médecins, n’a pas pu être joint dans l’immédiat.

Il semble, cependant, que la plupart des compagnies d’assurance maladie de l’Ohio n’aient pas l’intention active de profiter de la clause de conscience si elle devient loi.

« Nous pensons que la politique pourrait interdire aux individus d’obtenir les soins qu’ils reçoivent lorsqu’ils en ont besoin », a déclaré Dan Williamson, représentant l’Ohio Association of Health Plans, qui s’oppose à la clause. « C’est leur modèle d’affaires pour s’assurer que les personnes inscrites à des régimes aient accès aux soins. »

L’Ohio Psychological Association, dans des déclarations antérieures, a indiqué qu’elle n’était pas partisane d’une législation comme celle du sénateur Johnson.

La clause de conscience restera-t-elle dans la version finale du projet de loi de finances de l’État, qui sera débattue entre le Sénat et la Chambre d’ici la fin juin ? Gonidakis parie oui, surtout avec les supermajorités républicaines.

« Nous veillerons toujours à l’avenir à l’Ohio Right to Life (…) pendant la saison budgétaire, ou juste pendant la session législative ordinaire, à garantir que personne ne bricole jamais l’amendement Johnson », a-t-il déclaré s’il devenait loi. « Nous devons avoir cela dans les livres. »