Les républicains de l’Iowa qui ont changé d’avis ce cycle recherchent une alternative à Trump

DES MOINES, Iowa — Il est fort probable que les membres du caucus républicain de l’Iowa déclarent avoir soutenu le même candidat tout au long du cycle électoral, un facteur qui a contribué à l’ancien président. Donald Trumpconserve une avance considérable avant lundi soir.

Mais ceux qui ont changé d’avis recherchent en grande partie une alternative au favori du GOP et pourraient jouer un rôle important dans la course à la deuxième place.

Selon le dernier Sondage NBC News/Des Moines Register/Mediacom65 % des participants probables au caucus du GOP ont déclaré avoir soutenu leurs candidats de premier choix tout au long de la campagne, tandis que 27 % ont déclaré avoir soutenu à un moment donné des candidats différents de ceux qu’ils envisagent de soutenir lundi.

Suivez en direct les résultats des caucus de l’Iowa 2024

Plusieurs des participants probables au caucus qui ont changé de candidat ont déclaré à NBC News qu’ils soutenaient autrefois Trump, mais qu’ils étaient maintenant prêts à passer à autre chose, avec l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, gouverneure de Floride. Ron DeSantis et entrepreneur Vivek Ramaswamy comme leurs principales options.

“J’aime encore [Trump]. Je pense que je suis juste inquiet à propos de tous les essais et de devoir assister à ces événements. Et, vous savez, je pense que cela va lui prendre beaucoup de temps », a déclaré Larry Gagen, 54 ans, qui soutenait Trump avant de planifier le caucus de Haley dans le comté de Dallas.

L’ancien président Donald Trump lève le poing sur un

“Je pourrais le dire [Trump] Je n’étais pas vraiment capable de me rendre ici dans l’Iowa aussi souvent », a ajouté Gagen.

Mary Davie, 59 ans, envisage de former un caucus dans le comté de Mills pour DeSantis, même si elle a déclaré qu’elle était également fan de Trump.

« J’ai soutenu Trump… mais il était condamné dès le début », a déclaré Davie, ajoutant : « J’en suis juste au point où je pense que nous avons besoin de quelque chose de gagnable. … Nous devons chercher quelqu’un qui peut réellement gagner les élections.

Elle a ajouté : « J’aime beaucoup ce que dit DeSantis, et s’il est aussi honnête qu’il le prétend, alors je pense [winning] est tout à fait possible.

D’autres participants probables au caucus sont anti-Trump depuis le début de ce cycle et ont changé leur soutien entre ses adversaires.

Maison Bleam, 34 ans, prévoit de former un caucus dans le comté de Polk pour Haley après avoir soutenu DeSantis plus tôt dans le cycle.

“J’ai commencé à vraiment réfléchir à qui a ce que je considère comme le meilleur type de présence, vous savez, pour les relations internationales et qui possède une partie de ces compétences, vous savez, dans son parcours, et donc je suis passé de, vous savez, un partisan très ferme de DeSantis à Nikki Haley », a déclaré Bleam.

“J’ai juste été très impressionné par son décorum, son comportement, sa prestation et j’ai trouvé cela suffisamment inspirant pour changer de soutien”, a-t-il ajouté.

Quinn Dahlhauser, 41 ans, envisage de former un caucus pour DeSantis dans le comté de Kossuth après avoir envisagé d’apporter son soutien à tous les candidats non Trump.

“Je cherchais quelqu’un d’autre que Donald Trump à ce moment-là”, a déclaré Dahlhauser, ajoutant que DeSantis “a la réputation de faire avancer les choses”.

Dahlhauser a ajouté : « Je ne pense pas que nous aurons beaucoup d’occasions de voter pour quelqu’un comme lui qui a beaucoup de vertus morales. »

Joe Cotton, 59 ans, qui envisage de former un caucus pour Haley dans le comté de Dallas, a commencé déchiré entre Haley et le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, qui a abandonné la course en novembre.

Maintenant, il soutient Haley en disant : « J’aime le fait qu’elle ait l’expérience exécutive en tant que gouverneur et puis, bien sûr, l’expérience en politique étrangère de l’ONU. »

Cotton était fermement opposé au soutien de Trump et au caucus pour DeSantis ou Ramaswamy.

«Je ne pense pas [Trump’s] un vrai conservateur ou un républicain », a déclaré Cotton, ajoutant : « Je pense simplement que Ron DeSantis est trop « Trump allégé » et Vivek Ramaswamy est un aspirant à « Trump allégé ».

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com