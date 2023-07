Les républicains de l’Iowa adoptent un projet de loi interdisant la plupart des avortements après environ 6 semaines, le gouverneur signera vendredi

DES MOINES, Iowa (AP) – La législature dirigée par les républicains de l’Iowa a adopté un projet de loi interdisant la plupart des avortements après environ six semaines de grossesse lors d’une session spéciale marathon mardi qui s’est poursuivie tard dans la nuit. La gouverneure Kim Reynolds a immédiatement déclaré dans un communiqué qu’elle signerait le projet de loi vendredi.

Le projet de loi a été adopté avec un soutien exclusivement républicain dans une rare rafale législative d’une journée qui a duré plus de 14 heures face aux objections vocales – et parfois tendues – des législateurs démocrates et des défenseurs de l’avortement qui protestaient au Capitole.

Juste après 23 heures, des manifestants persistants dans la galerie ont hué et crié « honte » aux sénateurs de l’État dans les minutes qui ont suivi l’approbation du projet de loi.

Reynolds a ordonné la rare session après que la Cour suprême de l’État a refusé en juin de rétablir une loi pratiquement identique qu’elle avait signée en 2018.

« La Cour suprême de l’Iowa s’est demandé si cette législature adopterait la même loi qu’en 2018, et aujourd’hui, elle a une réponse claire », a déclaré Reynolds dans un communiqué. « Les voix des Iowans et de leurs représentants démocratiquement élus ne peuvent plus être ignorées, et la justice pour les enfants à naître ne doit pas être retardée. »

L’avortement est actuellement légal dans l’Iowa jusqu’à 20 semaines de grossesse. La législation entrera en vigueur immédiatement avec la signature du gouverneur vendredi. Il interdira presque tous les avortements une fois que l’activité cardiaque pourra être détectée, ce qui se produit généralement autour de six semaines de grossesse et avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

Des préparatifs étaient déjà en cours pour déposer rapidement des contestations judiciaires devant les tribunaux et faire bloquer la mesure, une fois que Reynolds l’aura promulguée.

«L’ACLU de l’Iowa, Planned Parenthood et la clinique Emma Goldman restent déterminées à protéger les droits reproductifs des habitants de l’Iowa pour contrôler leur corps et leur vie, leur santé et leur sécurité, y compris en intentant une action en justice pour bloquer cette loi imprudente et cruelle, « , a déclaré le directeur exécutif de l’ACLU de l’Iowa, Mark Stringer, dans un communiqué.

Dans l’intervalle, Planned Parenthood North Central States a déclaré qu’il orienterait les patients hors de l’État s’ils devaient avorter dans les prochaines semaines. L’organisation, le plus grand fournisseur d’avortements de l’État, continuera de fournir des soins aux patients qui se présentent avant que l’activité cardiaque ne soit détectée.

Il existe des circonstances limitées dans le cadre de la mesure qui autoriseraient l’avortement après ce stade de la grossesse où une activité cardiaque est détectée – comme un viol, s’il est signalé aux forces de l’ordre ou à un fournisseur de soins de santé dans les 45 jours ; l’inceste, s’il est signalé dans les 145 jours ; si le fœtus présente une anomalie fœtale « incompatible avec la vie » ; et si la grossesse met en danger la vie de la femme enceinte.

Pendant une grande partie de la matinée et de l’après-midi, les chants des défenseurs de l’avortement ont résonné dans la rotonde et ont pu être entendus depuis les salles où les représentants de l’État et les sénateurs se réunissaient le matin et l’après-midi. Les membres du public pour et contre le projet de loi ont alternativement transmis leurs points de vue aux législateurs des deux chambres pendant près de quatre heures au total.

Sara Eide de la Conférence catholique de l’Iowa a encouragé les législateurs à voter pour.

« L’enfant à naître est une vie humaine distincte avec sa propre valeur, avec son propre ADN, et avec son propre droit à la vie et son droit à des protections juridiques », a-t-elle déclaré. « En tant qu’État et en tant que société, nous devons nous engager à protéger toutes les populations vulnérables où que nous les trouvions. »

Hilary McAdoo, une infirmière en fertilité, a déclaré que ses deux filles l’avaient motivée à exprimer son opposition mardi.

« Ce n’est pas parce qu’une personne a la capacité de tomber enceinte qu’elle doit être forcée de devenir mère », a-t-elle déclaré. « Les gens avant moi veulent gouverner le corps des femmes sans comprendre leur fonctionnement. »

McAdoo a qualifié le délai de six semaines d ‘ »impossible et irresponsable ».

Des lois telles que celle de l’Iowa interdisent l’avortement lorsqu’un « battement de cœur fœtal » peut être détecté, un concept qui ne se traduit pas facilement en science médicale. En effet, au moment où la technologie avancée peut détecter ce premier battement visuel, l’embryon n’est pas encore un fœtus et il n’a pas de cœur. Un embryon est appelé fœtus à partir de la 11e semaine de grossesse, selon les experts médicaux.

Un tribunal de district a déclaré la loi de 2018 inconstitutionnelle en 2019 sur la base de décisions de la Cour suprême des États-Unis et de la Cour suprême de l’Iowa qui avaient affirmé le droit constitutionnel fondamental d’une femme à l’avortement.

Après que les deux organes ont annulé ces décisions l’année dernière, le gouverneur a cherché à rétablir la loi de 2018. Mais la haute cour de l’État s’est retrouvée dans l’impasse le mois dernier sans se prononcer sur le bien-fondé d’une interdiction de l’avortement, laissant la loi définitivement bloquée.

Et donc Reynolds a rappelé les législateurs à Des Moines.

Les législateurs démocrates ont proposé des amendements au libellé pour étendre les exceptions, qui ont été rapidement rejetés.

« Les femmes de l’Iowa sont moins libres qu’elles ne l’étaient il y a une semaine et c’est à cause du travail des républicains à la législature et du gouverneur », a déclaré la chef de la minorité à la Chambre, Jennifer Konfrst, qui s’est dite préoccupée par le chaos et la confusion instantanés si et quand le le projet de loi est promulgué.

« Nous passerons chaque jour d’ici le jour du scrutin à faire savoir aux électeurs que la législature républicaine était trop extrême, est allée trop loin et a voté contre les intérêts des habitants ordinaires de l’Iowa », a-t-elle ajouté.

La plupart des États dirigés par les républicains ont considérablement limité l’accès à l’avortement au cours de l’année qui s’est écoulée depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade et a confié l’autorité sur la loi sur l’avortement aux États. Plus d’une douzaine d’États ont des interdictions avec des exceptions limitées et un État, la Géorgie, interdit l’avortement après la détection d’une activité cardiaque. Plusieurs autres États ont des restrictions similaires qui sont en attente de décisions de justice.

Hannah Fingerhut, Associated Press