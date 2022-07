Les républicains de l’Indiana peinent à trouver un accord sur l’interdiction de l’avortement

INDIANAPOLIS (AP) – Les législateurs républicains de l’Indiana ont avancé de justesse mardi un plan visant à interdire presque tous les avortements dans l’État, malgré l’opposition des partisans du droit à l’avortement, qui disent que le projet de loi va trop loin, et des militants anti-avortement, qui disent que ce n’est pas le cas. pas aller assez loin.

Des chants d’activistes anti-avortement, tels que “Que leur cœur bat”, pouvaient être entendus à l’intérieur de la chambre alors qu’un comité terminait deux jours de témoignages au cours desquels aucune des plus de 60 personnes n’a exprimé son soutien au projet de loi parrainé par les républicains.

Un républicain de haut rang, le chef de la majorité au Sénat, Mark Messmer, a voté contre, déplorant la « quasi-impossibilité d’enfiler l’aiguille parfaite » sur la question lors d’une courte session législative spéciale.

L’Indiana est l’une des premières législatures d’État dirigées par les républicains à débattre de lois plus strictes sur l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis le mois dernier annulant Roe v. Wade. La décision de justice devrait conduire à des interdictions d’avortement dans environ la moitié des États.

Alors que les partisans du droit à l’avortement s’opposent aux limites sévères du projet de loi de l’Indiana sur l’accès à la procédure, les opposants à l’avortement disent qu’il est trop indulgent avec ses exceptions et qu’il manque de moyens d’application.

Le comité a voté 7 contre 5 en faveur du projet de loi après avoir ajouté des dispositions en vertu desquelles les médecins pourraient faire face à des accusations criminelles pour avoir pratiqué un avortement illégal, ainsi que la limitation de la période autorisant les avortements en cas de viol et d’inceste à huit semaines de grossesse pour les femmes âgées 16 ans ou plus et 12 semaines pour les moins de 16 ans.

Cathie Humbarger, dirigeante de longue date de la section Right to Life basée à Fort Wayne, a déclaré que le projet de loi devrait être abandonné.

“Il est totalement inapplicable et, en tant que tel, le rend fondamentalement sans valeur”, a déclaré Humbarger au comité. “Vous pouvez et devez faire mieux.”

D’autres amendements au projet de loi pourraient être débattus par l’ensemble du Sénat jeudi.

La mesure interdirait les avortements à partir du moment où un ovule est implanté dans l’utérus d’une femme avec des exceptions limitées – en cas de viol, d’inceste et pour protéger la vie de la mère. La proposition a suivi la tempête politique sur une victime de viol de 10 ans qui s’est rendue dans l’Indiana depuis l’Ohio voisin pour mettre fin à une grossesse.

L’affaire a attiré l’attention lorsqu’un médecin d’Indianapolis a déclaré que l’enfant devait se rendre dans l’Indiana car une nouvelle loi de l’Ohio interdisait les avortements si une activité cardiaque pouvait être détectée chez un embryon ou un fœtus, peut-être dès six semaines de grossesse.

Le président du Sénat républicain de l’Indiana, Pro Tem Rodric Bray, a déclaré que les législateurs discutaient des détails sur les limites d’avortement auxquelles ils n’avaient jamais été confrontés avant l’annulation de Roe v. Wade.

“Nous reconnaissons que c’est un travail assez difficile”, a déclaré Bray. “Nous travaillons sérieusement pour essayer de trouver une voie à suivre, en écoutant tous ceux qui sont là-bas.”

Ailleurs mardi, un juge de Caroline du Sud a rejeté une demande visant à bloquer temporairement l’application de l’interdiction de l’avortement de six semaines dans cet État. Planned Parenthood South Atlantic et d’autres plaignants avaient demandé au juge une injonction pendant que les tribunaux déterminent si la loi viole les droits de la constitution de l’État à la vie privée et à une protection égale.

En Louisiane, un juge a rejeté une demande de représentants de l’État de lever son ordonnance bloquant une interdiction pendant qu’ils poursuivaient un appel. Cela signifie que les avortements restent accessibles en Louisiane.

Arleigh Rodgers est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Rodgers sur Twitter à https://twitter.com/arleighrodgers

Tom Davies et Arleigh Rodgers, l’Associated Press