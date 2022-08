Les républicains de l’establishment adorent blâmer Donald Trump pour leurs pertes, mais c’est leur propre problème

La croisée anti-Trump Liz Cheney n’a pas perdu ses primaires d’État à cause de l’ancien président

La représentante Liz Cheney – la fille de l’ancien vice-président américain Dick Cheney, de l’ère du président George W. Bush – s’était publiquement positionnée comme co-procureur en chef de l’ancien président Donald Trump lors des audiences du Congrès sur les événements entourant la prise d’assaut de le Capitole le 6 janvier 2021. Mais ce n’est pas pour cela qu’elle a perdu la primaire républicaine de cette semaine dans l’État du Wyoming et la chance de se présenter à la réélection.

Les médias grand public occidentaux décrivent la perte de Cheney de son siège au Congrès cette semaine en raison de sa position ferme contre Trump et de son comportement à encourager ses partisans alors qu’ils cherchaient à interrompre le processus par lequel les élections de 2020 seraient certifiées par les législateurs américains.

Mais Cheney n’a pas perdu simplement parce qu’elle est une éminente critique de Trump. Elle a perdu parce qu’elle défend régulièrement et représente fièrement un établissement brisé que les électeurs du cœur de l’Amérique rejettent de plus en plus.

Juste avant la perte très attendue de Cheney, Meghan McCain – la fille du faucon de guerre néoconservateur et feu le sénateur John McCain – Tweeté: “Liz Cheney a du cran, est un original et va à contre-courant et le groupe de buveurs MAGA kool aid pense que c’est un cancer dans la direction du GOP.” Réduire la défaite de 66% à 29% de Cheney face à Harriet Hageman – une avocate locale du Wyoming depuis toujours qui a représenté les éleveurs et l’industrie de l’énergie – au simple fait que Trump avait approuvé son adversaire, est une insulte aux électeurs du Wyoming. Le cadrage de McCain permet également commodément aux établissements de Washington et républicains – dont les McCain et les Cheney sont essentiellement des membres de la royauté – d’éviter de s’attaquer aux raisons sous-jacentes gênantes de la perte.

L’un des plus gros problèmes de Cheney est que, comme les McCain, elle est une néoconservatrice qui a toujours plaidé en faveur d’un interventionnisme et d’une belligérance américains accrus dans le monde entier – de l’Ukraine à l’Iran et au-delà. Elle veut de déverser toujours plus d’armes en Ukraine, apparemment inconscients du contrecoup potentiel de cette imprudence. Elle a même co-écrit un article d’opinion pour le Washington Post avec le membre du Congrès du Massachusetts Jake Auchincloss, dans lequel elle a écrit que les Ukrainiens «ne se battent pas seulement pour leur propre liberté. Ils se battent aussi pour nous.” Ah, le trope néoconservateur classique – que l’Amérique doit se mêler partout dans le monde dans l’intérêt de “liberté”! C’est drôle comme ça “liberté” n’est nécessaire que dans les endroits qui ont beaucoup de ressources naturelles ou qui se trouvent simplement à ou près d’un endroit où Washington veut changer de régime.

Les républicains du Wyoming sont le genre de «vivre et laisser vivre” genre de personnes qui sont fortement contre le gouvernement qui gère bien plus qu’un stand de limonade. Un énorme 70% ont voté pour Trump lors de l’élection présidentielle de 2020 tandis que seulement 27% ont choisi Joe Biden. Ce n’est pas un hasard si Trump a le soutien des habitants du Wyoming alors qu’il était non seulement le premier président moderne à ne pas déclencher une nouvelle guerre étrangère pendant son mandat, mais qu’il a également travaillé à réduire le grand gouvernement.

L’élection de Trump en 2016 a été le résultat d’une exaspération générale face à l’establishment corrompu qui dirige le pays, et cette exaspération persiste, en particulier du côté républicain de l’allée. Bien que Trump ne serve plus de véhicule électoral aux électeurs pour canaliser ces frustrations, des résultats comme la défaite de Cheney sont néanmoins symptomatiques d’un désir persistant de réforme systémique. C’est la proverbiale pointe de l’iceberg qui perce parfois.

La base du Parti républicain n’est plus ce qu’elle était à l’époque où les électeurs de droite élisaient des candidats républicains avec des pedigrees de l’establishment de Washington. Cheney représente cette vieille garde. Sa surdité de ton à ce fait lors de la campagne électorale comprenait le fait de traîner son père de 81 ans aux arrêts de sifflet, qui est synonyme d’intérêts particuliers de l’établissement dans des secteurs allant de l’énergie à la défense, qui ont été régulièrement évoqués pendant son mandat de vice-président comme prétextes présumés pour sa route vers la guerre, après avoir été président de la compagnie pétrolière Halliburton et secrétaire à la Défense dans l’administration George HW Bush.

Liz Cheney a sans doute passé beaucoup plus de temps à Washington qu’au Wyoming. Elle a fait ses armes politiques au sein de l’establishment républicain, servant dans le département d’État de Bush Jr, et auparavant en tant qu’officier d’aide au programme USAID lié à la CIA en Pologne et en Hongrie à la suite de la guerre froide.

Alors que Cheney s’est également prononcé contre la culture d’annulation et les impôts élevés, c’est maintenant l’exigence minimale de base à prendre en compte pour la candidature républicaine en cette ère de dépenses fiscales imprudentes et d’érosion sociétale. La réussite d’un test décisif aussi élémentaire ne devrait en aucun cas constituer une barre haute pour gagner le soutien des électeurs républicains ou celui de quiconque en a marre de la corruption du système et du mode de vie américains.

Cheney se positionne fièrement comme la gardienne de ce système corrompu et brisé et comme l’un de ses ardents défenseurs. Elle l’a pris pour une vertu, et les électeurs primaires du GOP qui l’ont envoyée faire ses valises viennent de dire qu’ils veulent qu’elle et d’autres membres de l’establishment comme elle s’écartent.