Les républicains de l’Arizona appellent à annuler 2020 « juvénile »

PHOENIX (AP) – Les appels des principaux conseillers de l’ancien président Donald Trump pour aider à annuler la défaite électorale de Trump en 2020 étaient un effort non soutenu, imprudent et «juvénile» qui a attaqué un principe fondamental de la démocratie américaine, a déclaré lundi le président de la Chambre de l’Arizona.

Le président républicain Rusty Bowers fait partie d’une série de responsables électoraux de l’État qui doivent témoigner mardi devant le comité du Congrès chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier 2021, où les partisans de Trump ont tenté d’empêcher la certification de la victoire du président Joe Biden.

Bowers s’est entretenu avec l’Associated Press après son arrivée à Washington lundi après-midi. Il sera interrogé sur un appel téléphonique qu’il a reçu de Trump et de l’avocat Rudy Giuliani dans les semaines qui ont suivi les élections de novembre 2020, où Giuliani a lancé une proposition visant à remplacer les électeurs Biden de l’Arizona en demandant à la législature de l’État de choisir à la place ceux qui se sont engagés à voter pour Trump.

Bowers a refusé, affirmant que le stratagème était illégal et inconstitutionnel. Dans une interview l’année dernière, il a déclaré avoir dit au président qu’il n’enfreindrait pas la loi pour l’aider à accéder à la présidence.

Il a révélé un deuxième appel de Trump lundi, disant que le président avait de nouveau téléphoné le 4 décembre 2020, mais n’avait pas fait pression sur lui. Il a dit que Trump parlait principalement de petites conversations, posant des questions sur sa famille et les vacances à venir.

« Mais ensuite il a dit: » Je veux t’appeler pour te dire que je me souviens de ce que tu as dit la première fois. « , A déclaré Bowers. « Et je présume que c’était à peu près quand je lui ai dit que je ne le ferais pas. Que je l’ai soutenu, j’ai marché pour lui, j’ai fait campagne avec lui. Mais je ne ferais rien d’illégal pour lui.

Bowers a déclaré que les efforts des partisans de Trump ont nui à la nation, sapé la confiance dans les élections et le droit des gens de voter selon leur conscience.

« Je pense juste que c’est horrible. C’est terrible », a déclaré Bowers. « Le résultat de jeter le caillou dans l’étang, les réverbérations à travers l’étang, ont, je pense, été très destructeurs. »

Bowers a déclaré qu’il n’avait pas regardé les audiences du comité, mais qu’il avait vu certains des clips vidéo montrant le saccage au Capitole. Il a dit que cela le rendait malade de voir des personnes qui soutenaient Trump attaquer la police, y compris un homme qui avait manifesté au Capitole de l’Arizona.

« Je suis consterné par ce que j’ai vu », a déclaré Bowers, « cela ne me dérange pas qu’ils aient ces audiences. Cela ne me dérange pas. Je pense que cela éclaire quelque chose que nous devons voir en grand et faire le point sur nous-mêmes. Et j’espère que cela nous dégrisera.

Bowers était l’un des cinq récipiendaires du prix John F. Kennedy Profile in Courage de cette année pour son refus d’envisager d’annuler les résultats des élections de 2020 malgré la pression de Trump et de ses partisans.

Mais alors que Bowers a déclaré que les efforts de Giuliani et d’autres partisans de Trump ont été blessants, il n’émet aucune critique directement sur Trump et le soutiendrait s’il était sur le bulletin de vote.

« S’il est le candidat, s’il était contre Biden, je voterais à nouveau pour lui », a déclaré Bowers. « Tout simplement parce que ce qu’il a fait la première fois, avant le COVID, était si bon pour le comté. À mon avis, c’était génial.

Bob Christie, l’Associated Press