Les républicains de la Cour suprême semblent déterminés à sauver un gerrymander du GOP en Caroline du Sud

La majorité républicaine de la Cour suprême a passé mercredi matin à chercher une raison pour maintenir une carte du Congrès de Caroline du Sud dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle a été remaniée au profit du Parti républicain.

Le cas est Alexander c.Conférence de l’État de Caroline du Sud de la NAACP.

Selon les précédents de la Cour suprême, les tribunaux fédéraux ne sont pas autorisés à entendre des poursuites contre les gerrymanders partisans, c’est-à-dire les cartes dessinées au profit d’un parti politique ou d’un autre. Mais les tribunaux fédéraux peuvent entendre des contestations racial gerrymanders – cartes dessinées pour minimiser le pouvoir politique des électeurs d’une race particulière. Un tribunal inférieur a invalidé la carte de la Caroline du Sud parce qu’il a déterminé que, même si l’objectif du corps législatif de l’État contrôlé par le GOP était de renforcer le contrôle républicain sur le premier district du Congrès de l’État, le corps législatif l’a fait en excluant les électeurs noirs de ce district.

En Caroline du Sud, environ 90 % des électeurs noirs préfèrent les démocrates aux républicains. Les cartographes pouvaient donc être sûrs qu’ils rendaient le premier district plus républicain à chaque fois qu’ils en retiraient un électeur noir.

Ainsi, compte tenu des arrêts précédents de la Cour, que se passe-t-il lorsqu’une carte législative est les deux un gerrymander racial et un gerrymander partisan, comme le tribunal inférieur l’a jugé comme étant le cas dans Alexandre? La réponse est censée être que la carte est illégale. Comme l’a jugé la Cour suprême dans Cooper c.Harris (2017), « le tri des électeurs en fonction de leur race reste suspect même si la race est censée fonctionner comme un indicateur d’autres caractéristiques (y compris politiques) ».

Les plaignants dans Alexandre devrait également bénéficier d’une autre règle juridique bien établie. Lorsqu’un tribunal de première instance détermine qu’une carte législative est un gerrymander racial inadmissible, la Cour a déclaré dans Tonnelierles « conclusions de fait du tribunal inférieur – notamment quant à la prédominance des considérations raciales dans le tracé des limites des districts – ne sont sujettes à examen que pour déceler une erreur manifeste ».

Les cours d’appel, y compris la Cour suprême, peuvent corriger un tribunal inférieur qui applique la mauvaise règle juridique dans une affaire de gerrymandering racial. Mais la Cour suprême est censée s’en remettre aux décisions du tribunal de première instance. factuel des déterminations concernant comment et pourquoi une carte législative a été tracée de la manière dont elle a été tracée.

La plupart des juges, y compris plusieurs des républicains nommés par la Cour, ont reconnu lors de la plaidoirie de mercredi que l’obligation de la Cour suprême de s’en remettre aux conclusions factuelles d’un tribunal de première instance place la Caroline du Sud dans une impasse. Le juge Clarence Thomas, par exemple, a posé la toute première question à John Gore, l’ancien avocat de l’administration Trump défendant les cartes de Caroline du Sud, et cette question portait sur le fait que la Cour est censée « examiner cela pour déceler des erreurs évidentes ».

Mais après que Gore se soit retiré du podium, les six républicains nommés par la Cour ont semblé déterminés à trouver un moyen de faire respecter le gerrymander de la Caroline du Sud.

La Cour semble retomber dans son schéma partisan normal dans les affaires de droit de vote

Pendant des années, la majorité nommée par le GOP à la Cour s’est montrée particulièrement hostile envers les plaignants en matière de droit de vote – fabriquant souvent de nouvelles règles juridiques à partir de rien afin d’affaiblir les lois protégeant le droit de vote.

Dans Comté de Shelby c.Titulaire (2013), par exemple, les représentants républicains nommés par la Cour ont déclaré inconstitutionnelle une disposition clé de la loi sur les droits de vote, sur la base de ce qu’on appelle le « principe fondamental de l’égalité de souveraineté » entre les États » qui ne se trouve nulle part dans le texte de la Constitution. La décision des juges nommés par le GOP dans Brnovitch c. DNC (2021) ont simplement inventé une série de nouvelles limites à la loi sur le droit de vote, comme une présomption selon laquelle les restrictions de vote qui étaient courantes en 1982 sont valides, qui n’ont également aucun fondement dans aucun texte juridique.

Cependant, en juin dernier, la Cour suprême a surpris à peu près tous ceux qui suivent les litiges relatifs au droit de vote lorsqu’elle a voté par 5 voix contre 4 pour annuler une carte raciste en Alabama. L’avis de la Cour dans Allen c.Milliganl’affaire de l’Alabama, a été rédigée par le juge en chef John Roberts, auquel s’est joint le juge Brett Kavanaugh, ainsi que les trois membres démocrates nommés par la Cour.

Mais en même temps Milligan a suggéré que la Cour pourrait se détourner de son hostilité à l’égard des revendications en matière de droits de vote, l’argumentation de mercredi dans Alexandre suggère que Milligan pourrait être ponctuel.

De nombreux juges nommés par le Parti républicain ont passé ce débat à rechercher des failles dans les preuves présentées par le Parti républicain. Alexandre les plaignants soulevés devant le tribunal inférieur – des preuves qui montrent que la race, et pas seulement la partisanerie, a façonné les cartes gerrymandées de la Caroline du Sud.

Alors que Leah Aden, l’avocate représentant ces plaignants, était à la tribune, le juge Samuel Alito s’est comporté comme un avocat du Parti républicain qui contre-interrogeait un témoin hostile. Il l’a bombardée de questions sur la question de savoir si les témoins experts de son camp avaient utilisé une méthodologie hermétique et si la Cour devait imposer de nouvelles exigences juridiques aux avocats contestant les gerrymanders raciaux.

Bien qu’aucun juge n’ait été un défenseur aussi agressif du gerrymander républicain qu’Alito, il a été rejoint dans ses questions par Kavanaugh, qui a évoqué à plusieurs reprises une zone démocrate blanche exclue du premier district, apparemment pour suggérer que la race n’était pas la force motrice. derrière ce gerrymander.

Il existe de fortes réfutations à ces attaques contre les conclusions factuelles du tribunal inférieur. Comme l’a souligné la juge Elena Kagan, les preuves montrent que les démocrates noirs ont été exclus du premier district dans un taux plus élevé que les démocrates blancs. Il était également prouvé que les cartographes de Caroline du Sud devaient s’appuyer sur des données raciales pour dessiner un gerrymander républicain, car ils ne disposaient pas de données suffisamment fiables sur les préférences partisanes des électeurs pour gerrymander le premier district sans utiliser la race comme indicateur pour identifier les démocrates.

Et, selon la règle de l’erreur évidente, peu importe qu’Alito ou Kavanaugh puissent trouver des failles dans les preuves des plaignants. Tout ce qui compte est de savoir si le tribunal de première instance, après avoir examiné tous les éléments de preuve de l’affaire, pourrait conclure de manière « plausible » que les éléments de preuve des plaignants étaient plus solides que ceux de l’État.

Pendant ce temps, d’autres juges nommés par le GOP ont suggéré des moyens de modifier la loi afin que la Caroline du Sud gagne. Alito et le juge Neil Gorsuch, par exemple, ont tous deux suggéré que les plaignants en matière de droits de vote devraient produire des « cartes alternatives » qui permettent d’atteindre l’objectif partisan de la législature de l’État sans s’engager dans un gerrymandering racial – ce qui obligerait effectivement les plaignants à dessiner un gerrymandering partisan. Cela signifierait que, même si ces plaignants l’emportent, le Parti républicain d’Alito et Gorsuch conservera le contrôle du siège du premier district à la Chambre des représentants des États-Unis.

Roberts, quant à lui, s’est plaint que le tribunal inférieur s’est appuyé sur des « preuves circonstancielles », comme le fait qu’un si grand nombre d’électeurs noirs ont été expulsés du premier district et le fait que l’État ne disposait pas de données fiables sur les électeurs partisans, plutôt que « des preuves directes », comme l’aveu d’un législateur selon lequel les cartes avaient été dessinées avec une intention raciste. Roberts a même suggéré que permettre à quelqu’un de contester un gerrymander sans preuve directe « serait une innovation dans notre jurisprudence en matière de droit de vote ».

Donc ça s’annonce vraiment mauvais pour le Alexandre les plaignants, et plus largement les défenseurs du droit de vote. Il est encore possible que la Cour surprenne les observateurs de la même manière qu’elle nous a surpris Milligan cas. Mais, pour les juges nommés par le Parti républicain, la plus grande question Alexandre La question semble être de savoir s’ils devraient rejeter les conclusions factuelles du tribunal inférieur ou s’ils devraient annoncer une nouvelle règle juridique qui entravera de manière permanente la capacité de tous les futurs plaignants à contester les gerrymanders raciaux.

Il semble également que la brève lueur d’espoir que la Cour a donnée aux défenseurs du droit de vote en Milligan pourrait bientôt s’éteindre.