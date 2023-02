Les républicains de la Chambre votent pour évincer le démocrate Ilhan Omar du comité clé, citant les commentaires d’Israël

La Chambre dirigée par les républicains a voté jeudi après un débat houleux pour évincer la représentante démocrate Ilhan Omar de la commission des affaires étrangères de la chambre, citant ses commentaires anti-israéliens, dans une réponse dramatique après que les démocrates de la dernière session eurent viré les législateurs d’extrême droite du GOP pour propos incendiaires. .

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a pu consolider le soutien républicain contre la femme musulmane d’origine somalienne au nouveau Congrès, bien que certains législateurs du GOP aient exprimé des réserves.

Le retrait des législateurs des comités de la Chambre était essentiellement sans précédent jusqu’à l’éviction démocrate il y a deux ans des représentants républicains d’extrême droite Marjorie Taylor Greene de Géorgie et Paul Gosar de l’Arizona.

Le vote de jeudi 218-211, selon les lignes du parti, est intervenu après un débat houleux et à voix haute au cours duquel les démocrates ont accusé le GOP de cibler Omar en raison de sa race. Omar s’est défendue sur le sol de la Chambre, demandant si quelqu’un était surpris qu’elle soit ciblée, “parce que lorsque vous poussez le pouvoir, le pouvoir repousse”.

Des collègues démocrates l’ont serrée dans ses bras et l’ont embrassée pendant le vote.

“Ma voix deviendra de plus en plus forte et mon leadership sera célébré dans le monde entier”, a déclaré Omar dans un discours de clôture.

REGARDER | La républicaine controversée Marjorie Taylor Greene a perdu des sièges au comité : Un républicain controversé perd des postes au sein du comité de la Chambre à cause de commentaires violents et racistes La Chambre des représentants des États-Unis a voté pour retirer la représentante républicaine d’extrême droite controversée Marjorie Taylor Greene de plusieurs comités en raison de ses commentaires violents et racistes, mais le vote n’a reçu le soutien que de 11 républicains.

Omar s’est excusé pour les commentaires passés

Omar est également la première personne à porter un hijab dans la chambre de la Chambre après que les règles du sol ont été modifiées pour permettre aux membres de porter des couvre-chefs pour des raisons religieuses.

Elle a rapidement suscité la controverse après son entrée au Congrès en 2019 avec une paire de tweets suggérant que les législateurs qui soutenaient Israël étaient motivés par l’argent. Dans le premier, elle a critiqué l’American Israel Public Affairs Committee, ou AIPAC.

“Tout tourne autour du bébé Benjamins”, a-t-elle écrit, invoquant l’argot sur les billets de 100 dollars.

Interrogée sur Twitter qui, selon elle, payait les membres du Congrès pour soutenir Israël, Omar a répondu : “AIPAC !” Les commentaires ont déclenché une réprimande publique de la part de la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, et d’autres démocrates qui ont clairement indiqué qu’Omar avait outrepassé.

Elle s’est vite excusée. “Nous devons toujours être prêts à prendre du recul et à réfléchir aux critiques, tout comme je m’attends à ce que les gens m’entendent quand d’autres m’attaquent à propos de mon identité”, a tweeté Omar.

“C’est pourquoi je m’excuse sans équivoque.”

Le GOP affirme qu’Omar a apporté le “déshonneur” à House

Les républicains se sont concentrés sur six déclarations d’Omar qui “dans l’ensemble des circonstances, l’empêchent de siéger au comité des affaires étrangères”, a déclaré le représentant Michael Guest du Mississippi, le nouveau président du comité d’éthique de la Chambre.

“Tous les membres, républicains et démocrates, qui cherchent à servir aux affaires étrangères, devraient être tenus au plus haut niveau de conduite en raison de la sensibilité internationale et des préoccupations de sécurité nationale relevant de la compétence de ce comité”, a déclaré Guest.

La résolution proposée par le représentant Max Miller, R-Ohio, un ancien fonctionnaire de l’administration Trump, a déclaré : “Les commentaires d’Omar ont déshonoré la Chambre des représentants”.

REGARDER | Le républicain George Santos se retire de la commission au milieu de la controverse : George Santos quitte les comités de la Chambre des États-Unis Le représentant républicain George Santos quitte temporairement les comités de la Chambre alors qu’il fait face à des appels croissants à la démission en raison de ses nombreux mensonges sur son expérience professionnelle et ses antécédents familiaux.

Les commentaires précédents d’Omar figuraient parmi plusieurs remarques mises en évidence dans les résolutions demandant son retrait de la commission des affaires étrangères. Le président du comité, le représentant Michael McCaul du Texas, a plaidé pour l’exclusion d’Omar du panel lors d’une récente réunion à huis clos avec d’autres républicains.

“C’est juste que sa vision du monde d’Israël est si diamétralement opposée à celle du comité”, a déclaré McCaul aux journalistes en décrivant sa position. “Cela ne me dérange pas d’avoir des divergences d’opinion, mais cela va au-delà de cela.”

McCarthy a déjà empêché les représentants Adam Schiff et Eric Swalwell, tous deux démocrates de Californie, de rejoindre la commission du renseignement de la Chambre une fois que le GOP a pris le contrôle de la chambre en janvier.

Alors que les nominations au panel de renseignement sont la prérogative du président, l’action sur Omar nécessite un vote à la Chambre. Plusieurs républicains sceptiques quant à la destitution d’Omar souhaitaient une “procédure régulière” pour les législateurs menacés de destitution.

McCarthy a déclaré qu’il leur avait dit qu’il travaillerait avec les démocrates sur la création d’un système de procédure régulière, mais a reconnu que c’était toujours un travail en cours.

Le chef de la minorité à la Chambre, Hakeem Jeffries, DN.Y., présenté à Washington le jeudi 26 janvier, a déclaré que les républicains cherchaient une “vengeance politique” dans leur éviction d’Omar après l’éviction démocrate il y a deux ans des représentants républicains d’extrême droite. Marjorie Taylor Greene et Paul Gosar. (J. Scott Applewhite/Associated Press)

Les démocrates disent que les républicains veulent se venger

Le chef démocrate Hakeem Jeffries de New York a déclaré qu’Omar avait parfois “fait des erreurs” et utilisé des tropes antisémites condamnés par les démocrates de la Chambre il y a quatre ans, mais il a déclaré que ce n’était pas l’objet du vote de jeudi.

“Il ne s’agit pas de responsabilité, il s’agit de vengeance politique”, a déclaré Jeffries.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez est allée plus loin, affirmant que l’action du GOP était l’un des “héritages dégoûtants après le 11 septembre, le ciblage et le racisme contre les musulmans américains à travers les États-Unis d’Amérique. Et c’est une extension de cet héritage.”

“Il s’agit de cibler les femmes de couleur”, a-t-elle déclaré.

McCarthy a nié que la décision des républicains d’évincer Omar était un coup de pouce après les renvois de Greene et de Gosar sous les démocrates, bien qu’il ait averti fin 2021 qu’une telle réponse pourrait être attendue si les républicains regagnaient la Chambre.

“Cela n’a rien à voir avec le dernier Congrès”, a-t-il déclaré jeudi, notant qu’Omar peut rester sur d’autres panels, mais pas sur les Affaires étrangères après ses commentaires anti-israéliens.

Omar est l’une des deux premières femmes musulmanes élues au Congrès.

La représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Prend son siège au Comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre lors d’une réunion d’organisation du 118e Congrès à Washington, le 31 janvier. (J. Scott Applewhite/Associated Press)

Les démocrates accusent le racisme

Les démocrates se sont ralliés à une défense ardente d’Omar et des expériences qu’elle apporte au Congrès. Les législateurs noirs, latinos et progressistes en particulier ont parlé de sa voix unique à la Chambre et ont critiqué les républicains pour ce qu’ils ont appelé une attaque raciste.

“L’éclairage au gaz raciste”, a déclaré le représentant Cori Bush, D-Mo.

Une “résolution de vengeance”, a déclaré la représentante Pramila Jayapal de Washington, présidente du caucus progressiste.

“C’est tellement douloureux à regarder”, a déclaré la représentante Rashida Tlaib, D-Mich., Qui a rejoint le Congrès en 2019, lorsqu’elle et Omar sont devenues les deux premières femmes musulmanes élues à la Chambre.

« À la députée Omar, je suis tellement désolée que notre pays vous laisse tomber aujourd’hui dans cette chambre », a déclaré Tlaib en larmes. “Vous appartenez à ce comité.”