Les républicains de la Chambre veulent punir les rebelles conservateurs alors que les tensions éclatent

WASHINGTON – Les efforts visant à punir une poignée de législateurs les plus conservateurs de la Chambre ont repris mercredi lors d’une réunion à huis clos, certains républicains s’en prenant à la perturbation continue de la chambre basse et à l’agenda des dirigeants du Parti républicain par leurs collègues.

Lors d’une réunion républicaine hebdomadaire, le représentant Max Miller, R-Ohio, a spécifiquement interpellé le House Freedom Caucus lors de la séance micro ouverte de la réunion. Le Freedom Caucus est un groupe composé de législateurs ultraconservateurs qui ont souvent fait obstacle aux accords de dépenses, à l’aide étrangère et à d’autres lois urgentes.

Les républicains de la Chambre des représentants en tant que groupe ont besoin de « discipline et de structure », a déclaré Miller après la réunion, appelant à ce que le représentant Bob Good, R-Va., président du groupe, et d’autres conservateurs de droite soient punis pour leur rébellion. Le législateur de l’Ohio a suggéré de les retirer de leurs missions au sein des comités ou de leur couper l’accès à la collecte de fonds pour la campagne.

« Personne ici n’est spécial. Et je pense que tout le monde au Congrès a besoin d’entendre dire que parfois ils n’ont pas d’importance. Parce que parfois, leur ego est si grand qu’ils pensent que le monde leur appartient », a déclaré Miller à USA TODAY après la réunion.

Miller a également accusé les principaux dirigeants républicains de s’être inclinés devant les rebelles du GOP, se demandant pourquoi Good avait apparemment eu plus de temps de parole que les autres membres.

«Je vais juste le dire. Bob Good prend le micro et il a environ cinq minutes alors que tout le monde a une minute, pourquoi ? » dit Miller. « C’est parce que, pour une raison quelconque, je pense que les dirigeants ont peur de lui. Eh bien, ce n’est pas le cas et c’est pourquoi je l’ai appelé.

Cependant, Good a déclaré à USA TODAY que l’idée qu’on lui avait donné plus de temps pour parler était « idiote » et a souligné « bonne chance pour avoir une majorité » au Congrès en réponse aux sanctions suggérées par Miller.

Le flanc droit de la Chambre s’est souvent attiré la colère de ses collègues législateurs républicains pour son influence démesurée depuis que les républicains ont pris le contrôle de la chambre basse l’année dernière. Ce pouvoir est renforcé par la faible marge des Républicains à la Chambre.

Les tensions entre les ultraconservateurs de la Chambre et le reste de la conférence ont atteint un point d’ébullition l’année dernière après que seulement huit responsables républicains ont voté avec les démocrates pour destituer de son poste l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif. Alors que les Républicains se disputaient pendant des semaines pour élire un nouveau président, paralysant ainsi la Chambre, des appels à punir les membres qui ont voté pour renverser McCarthy ont fait surface.

L’appel public de Miller souligne que ces tensions n’ont pas été résolues depuis octobre et pourraient s’intensifier à mesure que les conservateurs expriment leurs griefs concernant la dernière bataille en matière de dépenses gouvernementales.

Les membres du House Freedom Caucus ont été furieux contre le président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., et le chef du GOP à propos de leur approche en matière de financement gouvernemental après que Johnson a annoncé un accord de poignée de main bipartite avec les démocrates sur les dépenses plus tôt ce mois-ci.

La décision de Johnson a mis en colère les conservateurs qui ont contesté un accord parallèle et ont ajouté des dépenses gouvernementales qu’ils ont qualifiées d’inutiles. En représailles, les membres du Freedom Caucus ont rejeté un vote de procédure la semaine dernière pour geler l’action à la Chambre.

Mais ils n’étaient pas terminés. Par la suite, ces mêmes législateurs conservateurs ont mené une campagne de pression intense contre Johnson pour qu’il revienne sur l’accord qu’il avait conclu avec le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y. Ces efforts se sont révélés vains après que l’orateur a annoncé qu’il s’en tenait à l’accord.

Désormais, les membres du GOP qui ne sont pas alignés sur le Freedom Caucus disent que leurs collègues devraient arrêter de perdre du temps et s’aligner sur la grande majorité de la conférence qui a suivi les dirigeants qu’ils ont élus en tant que groupe.

« Certaines personnes viennent en ville pour le réparer. Certaines personnes viennent en ville pour le brûler », a déclaré le représentant Ryan Zinke, R-Mont., à USA TODAY à propos de la dynamique au sein de la conférence entre le Freedom Caucus et le reste du parti.

Le républicain du Montana, qui a auparavant servi comme Navy SEAL et commandant, est revenu sur son service militaire et a déclaré que les membres d’extrême droite doivent être réalistes en ce qui concerne leurs revendications, étant donné que les démocrates contrôlent le Sénat et la Maison Blanche.

« Du point de vue d’un commandant. Nous ne maîtrisons pas le terrain. Nous n’avons pas de Sénat. Nous n’avons pas l’administration. Nous avons le pouvoir, mais nous ne pouvons l’exercer que si nous travaillons ensemble », a déclaré Zinke.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les membres perturbateurs devraient faire face à des conséquences, Zinke a répondu que participer à la conférence « est un privilège et non un droit ».

Le représentant John Rutherford, R-Fla., a également déclaré que les membres conservateurs turbulents « devraient être punis » pour leurs pitreries. Les démocrates, a déclaré Rutherford, acceptent mieux les petites victoires dans les négociations, mais les conservateurs de la ligne dure « veulent 100 % de tout, ce qui est ridicule. Parce que ce que vous obtenez, c’est beaucoup de rien.

« Pour utiliser une analogie avec le football, ils veulent lancer une passe Je vous salue Marie à chaque match. On ne gagne pas des matchs de cette façon », a-t-il déclaré.