Les républicains de la Chambre travaillent dur pour une stratégie de dépenses avec un arrêt imminent

La discussion équivalait à une concession selon laquelle le moyen préféré des Républicains de la Chambre pour financer le gouvernement – ​​en adoptant une douzaine de projets de loi de dépenses individuels – n’était plus réalisable à moins de deux semaines d’échéance, et après avoir perdu trois semaines à se battre pour savoir qui devrait être le président. après l’éviction de M. McCarthy.

Ils espèrent toujours adopter autant de projets de loi de dépenses que possible afin de se placer dans une position de négociation plus forte pour les négociations avec le Sénat. Mais M. Johnson a été confronté aux mêmes vents contraires que M. McCarthy lors de l’adoption des mesures de financement, certains républicains politiquement vulnérables étant peu disposés à soutenir des projets de loi assortis de coupes profondes et de politiques conservatrices.

“En fin de compte, nous avons un intervenant qui veut que cela soit fait, qui comprend que nous allons avoir besoin d’un peu plus de temps”, a déclaré le représentant Mario Diaz-Balart de Floride, l’un des principaux responsables. « Et puis la question est : quelle est la meilleure façon ? »

L’idée d’un accord de dépenses échelonnées a rencontré une réaction froide de la part des membres des deux partis au Sénat, où les tentatives pour trouver un compromis sur les dépenses sont largement au point mort alors que les législateurs attendent que les républicains de la Chambre fixent un marqueur de ce qu’ils sont prêts à soutenir.

“Il me semble que les programmes et les agences s’arrêteraient et s’arrêteraient constamment”, a déclaré la sénatrice Susan Collins du Maine, la plus haute républicaine du comité des crédits. “Et donc je pense que cela augmenterait la difficulté.”

La lutte pour maintenir le gouvernement ouvert se déroulait parallèlement à l’examen par le Congrès de la demande de financement d’urgence de la Maison Blanche pour Israël, l’Ukraine et d’autres besoins de sécurité nationale. La Chambre a adopté la semaine dernière un projet de loi partisan visant à financer Israël, qui est mort dès son arrivée au Sénat, mais le Sénat n’a pas encore présenté de contre-proposition.

Dans le même temps, les principaux républicains du Sénat s’opposaient à toute aide à Israël et à l’Ukraine qui n’inclurait pas de changements significatifs en matière de politique d’immigration et d’argent, même si les démocrates dirigés par le sénateur Chuck Schumer de New York, le leader de la majorité, ont rapidement rejeté leur proposition initiale. offre comme inacceptable.

« Conditionner le financement de l’Ukraine à des politiques frontalières d’extrême droite qui ne pourront jamais être adoptées par le Congrès est une grave erreur de la part de nos collègues républicains », a déclaré M. Schumer. “En liant l’Ukraine à la frontière, les Républicains rendent malheureusement plus difficile – beaucoup plus difficile – pour nous d’aider l’Ukraine dans sa lutte contre Poutine.”

La position des Républicains du Sénat était en quelque sorte un changement par rapport à un groupe qui était principalement favorable au maintien de l’aide à l’Ukraine.

“Si j’étais lui, je ne sous-estimerais pas le niveau de résistance qu’il rencontrera si la question de la frontière n’est pas résolue”, a déclaré le sénateur John Thune du Dakota du Sud, numéro deux républicain, à propos de M. Schumer. “Nous n’allons tout simplement pas trouver de membres disposés à voter pour tout type de paquet supplémentaire qui n’inclut pas cela.”