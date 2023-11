Les républicains de la Chambre travaillent dur pour une stratégie de dépenses avec un arrêt imminent

WASHINGTON — Les Républicains de la Chambre ont cherché mardi un moyen d’éviter une fermeture du gouvernement au milieu de profondes divisions dans leurs rangs sur les dépenses fédérales, débattant de la manière de trouver un compromis avec le Sénat dirigé par les démocrates et le président Joe Biden à seulement 10 jours de la date limite de financement.

Il y a eu peu de mouvement à la Chambre ou au Sénat alors que les législateurs ont passé en revue une litanie de mécanismes de financement possibles, dont aucun ne bénéficie d’un soutien solide dans l’une ou l’autre des chambres. Ils se sont retrouvés dans la même situation difficile à laquelle ils ont été confrontés en septembre, lorsque le Congrès a évité de peu la fermeture quelques heures seulement avant la date limite.

Alors que la Chambre est dirigée par un nouveau leader non expérimenté, le président Mike Johnson, les législateurs des deux partis ne savaient pas exactement ce qu’il pourrait faire.

“Tout est aussi clair que de la boue”, a déclaré le représentant Drew Ferguson, R-Ga., alors qu’il sortait d’une réunion à huis clos dans le sous-sol du Capitole où Johnson a informé ses membres d’une série de stratégies de dépenses potentielles.

Il y a à peine un mois, les Républicains d’extrême droite et anti-dépenses ont évincé le Président. Kévin McCarthy après avoir fait adopter de justesse une législation visant à éviter une fermeture et à prolonger la date limite de financement fédéral jusqu’au 17 novembre en utilisant les votes démocrates.

Cette mesure de financement temporaire devant expirer dans quelques jours, Johnson semble déterminé à éviter une répétition des circonstances qui ont condamné son prédécesseur. Cela signifie qu’il devra rassembler presque tous les républicains pour qu’ils adoptent une mesure de financement du gouvernement, un exploit considérable étant donné la résistance de son parti aux dépenses fédérales.

“Nous voulons certainement éviter une fermeture du gouvernement”, a déclaré Johnson. « Le monde traverse actuellement une période dangereuse. Nous le reconnaissons et nous faisons notre travail.

Johnson a déclaré que les républicains de la Chambre des représentants révéleraient leur plan de financement du gouvernement « dans les plus brefs délais ».

Alors que les républicains d’extrême droite qui ont évincé McCarthy se disent prêts à donner plus de latitude à Johnson, considérablement plus conservateur, que son prédécesseur, la tâche est, à certains égards, devenue plus ardue. Désormais, en plus d’être confronté à un nouveau scénario de fermeture, le Congrès débat également d’une demande distincte de Biden visant une aide d’urgence de 105 milliards de dollars à la sécurité nationale pour Israël et l’Ukraine.

Lors de la réunion à huis clos sous le Capitole mardi matin, Johnson a présenté un menu de stratégies de dépenses à sa conférence. Il s’agissait notamment d’adopter une mesure temporaire qui prolongerait le financement gouvernemental jusqu’au début de 2024 et qui contient une poignée de politiques conservatrices, ainsi que de négocier un accord directement avec le Sénat.

Certains conservateurs d’extrême droite ont soutenu une troisième option, dont Johnson a également discuté, qui financerait certaines agences gouvernementales pour quelques semaines seulement et d’autres pour une période plus longue.

La discussion équivaut à une concession selon laquelle le moyen préféré des Républicains de la Chambre pour financer le gouvernement – ​​en adoptant une douzaine de projets de loi de dépenses individuels – n’était plus réalisable à moins de deux semaines d’échéance, et après avoir perdu trois semaines à se battre pour savoir qui devrait être le président. après l’éviction de McCarthy.

Ils espèrent toujours adopter autant de projets de loi de dépenses que possible afin de se placer dans une position de négociation plus forte pour les négociations avec le Sénat. Mais Johnson a été confronté aux mêmes vents contraires que McCarthy lors de l’adoption des mesures de financement, certains républicains politiquement vulnérables étant peu disposés à soutenir des projets de loi assortis de coupes profondes et de politiques conservatrices.

“En fin de compte, nous avons un orateur qui veut y parvenir, qui comprend que nous allons avoir besoin d’un peu plus de temps”, a déclaré le représentant Mario Diaz-Balart, R-Fla., L’un des principaux responsables. « Et puis la question est : quelle est la meilleure façon ? »

L’idée d’un accord de dépenses échelonnées a rencontré une réaction froide de la part des membres des deux partis au Sénat, où les tentatives pour trouver un compromis sur les dépenses sont largement au point mort alors que les législateurs attendent que les républicains de la Chambre fixent un marqueur de ce qu’ils sont prêts à soutenir.

« Il me semble que les programmes et les agences s’arrêteraient et repartiraient constamment, s’arrêteraient et repartiraient », a déclaré la sénatrice Susan Collins du Maine, la plus haute républicaine du comité des crédits. “Et donc je pense que cela augmenterait la difficulté.”

La lutte pour maintenir le gouvernement ouvert se déroulait parallèlement à l’examen par le Congrès de la demande de financement d’urgence de la Maison Blanche pour Israël, l’Ukraine et d’autres besoins de sécurité nationale. La Chambre a adopté la semaine dernière un projet de loi partisan visant à financer Israël, qui est mort dès son arrivée au Sénat, mais le Sénat n’a pas encore présenté de contre-proposition.

Dans le même temps, les principaux républicains du Sénat s’opposaient à toute aide à Israël et à l’Ukraine qui n’inclurait pas de changements significatifs en matière de politique d’immigration et d’argent, même si les démocrates dirigés par le chef de la majorité Chuck Schumer de New York ont ​​rapidement rejeté leur offre initiale comme étant inacceptable.

« Conditionner le financement de l’Ukraine à des politiques frontalières d’extrême droite qui ne pourront jamais être adoptées par le Congrès est une grave erreur de la part de nos collègues républicains », a déclaré Schumer. “En liant l’Ukraine à la frontière, les Républicains rendent malheureusement plus difficile – beaucoup plus difficile – pour nous d’aider l’Ukraine dans sa lutte contre Poutine.”

La position des Républicains du Sénat était en quelque sorte un changement par rapport à un groupe qui était principalement favorable au maintien de l’aide à l’Ukraine.

“Si j’étais lui, je ne sous-estimerais pas le niveau de résistance qu’il rencontrera si la question de la frontière n’est pas abordée”, a déclaré le sénateur John Thune du Dakota du Sud, numéro deux républicain, à propos de Schumer. “Nous n’allons tout simplement pas trouver de membres disposés à voter pour tout type de paquet supplémentaire qui n’inclut pas cela.”

