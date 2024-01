Les Républicains de la Chambre tiennent une audience sur la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Mayorkas

WASHINGTON — Les membres du comité de la sécurité intérieure de la Chambre se réunissent mardi pour discuter des articles de mise en accusation dirigés par les républicains contre le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Les Républicains de la Chambre accusent Mayorkas et l’administration Biden de ne pas respecter les lois fédérales sur l’immigration et cherchent à faire de Mayorkas le deuxième responsable du Cabinet mis en accusation dans l’histoire des États-Unis. L’audience de mardi est une nouvelle étape vers un vote formel visant à destituer Mayorkas en plénière, qui pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine, a déclaré une source proche de la procédure de destitution.

Les maires et les démocrates ont réagi, arguant que la tentative de destitution était politique.

Alejandro Mayorkas lors d’une audience du comité de sécurité intérieure de la Chambre, le 15 novembre 2023. Graeme Sloan / Sipa USA via fichier AP

Selon le premier article de mise en accusation présenté par les Républicains de la Chambre, Mayorkas « a délibérément et systématiquement refusé de se conformer aux lois fédérales sur l’immigration ». Les républicains reprochent à Mayorkas d’avoir permis à des millions de personnes d’entrer illégalement dans le pays, « dont beaucoup restent illégalement » aux États-Unis, selon les articles.

Le deuxième article de mise en accusation l’accuse d’avoir abusé de la « confiance du public » et d’avoir « sciemment » entravé la « surveillance légale du ministère de la Sécurité intérieure ».

Le président du Comité de sécurité intérieure, le représentant Mark Green, R-Tenn., a ouvert l’audience de mardi en déclarant que Mayorkas “a volontairement et systématiquement refusé de se conformer aux lois adoptées par le Congrès et a trahi la confiance du Congrès et du peuple américain”. Les résultats ont été catastrophiques et ont mis en danger la vie et les moyens de subsistance de tous les Américains. »

Faisant référence aux mises en accusation de Donald Trump lors du dernier Congrès, Green a déclaré que la commission avait été « méticuleuse » dans sa méthodologie. “Aujourd’hui est un jour grave. Nous n’avons pas abordé ce jour ni ce processus à la légère. Les actions du secrétaire Mayorkas nous ont forcé la main”, a-t-il déclaré.

Le représentant Bennie Thompson, D-Miss., le plus haut démocrate du panel, a répliqué dans sa propre déclaration d’ouverture que « c’est un jour terrible pour le comité, la Constitution des États-Unis et notre grand pays. Le secrétaire Mayorkas est un coup politique sans fondement de la part des républicains extrémistes du MAGA. »

“Dans un processus qui s’apparente à celui de jeter des spaghettis au mur et de voir ce qui colle, les républicains ont concocté des motifs vagues et sans précédent pour destituer le secrétaire Mayorkas”, a poursuivi Thompson. Refus de respecter la loi et abus de confiance du public – aucune des accusations de destitution que le comité examinera aujourd’hui ne constitue un crime ou un délit grave au sens de l’article deux de la Constitution.

Lorsqu’on lui a demandé avant l’audience si les allégations contre Mayorkas répondaient aux exigences nécessaires à une destitution, Green a répondu : « Absolument ».

Green a déclaré qu’il s’attend à « beaucoup de motions de procédure » lors de l’audience de mardi, qui devrait durer plusieurs heures, et à un « front uni de notre côté ».

Mayorkas a répondu dans une lettre à Green mardi matin, soulignant qu’il avait témoigné sept fois devant le comité et l’accusant d’ignorer son offre de témoigner à nouveau à une autre date.

« Les problèmes liés à notre système d’immigration défaillant et obsolète ne sont pas nouveaux. … Nos lois sur l’immigration n’ont tout simplement pas été conçues pour les schémas migratoires du 21e siècle », a écrit Mayorkas, soulignant qu’il est impliqué dans des pourparlers bipartites avec les sénateurs pour parvenir à un accord sur les modifications des lois sur l’immigration et l’asile.

« Vous prétendez que nous n’avons pas réussi à faire appliquer nos lois sur l’immigration. C’est faux », a-t-il ajouté, écrivant que le DHS a fourni au Congrès « des heures de témoignage, des milliers de documents, des centaines de briefings et bien d’autres informations qui démontrent très clairement comment nous appliquons la loi ».

Parmi les données que le département a partagées avec les Républicains de la Chambre, a écrit Mayorkas, il y a que l’administration Biden a « renvoyé, renvoyé ou expulsé plus de migrants en trois ans que l’administration précédente ne l’avait fait en quatre ans ».

Green a répondu à la lettre de Mayorkas mardi matin, affirmant que « la réponse de 11 heures au Comité est inadéquate et indigne d’un secrétaire de cabinet ».

Les articles de mise en accusation arrivent à la conclusion d’une enquête d’un an sur la situation à la frontière sud menée par les républicains du Comité de sécurité intérieure.

Le représentant Michael McCaul, R-Texas, membre du comité, a déclaré que Mayorkas n’avait pas respecté « son propre serment d’office de protéger la nation de tous les ennemis, tant étrangers que nationaux ».

La représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., qui a tenté de présenter à la Chambre des projets de loi visant à destituer Mayorkas à deux reprises l’année dernière, a déclaré lundi que les républicains « disposent de toutes les preuves montrant que Mayorkas a délibérément violé son serment d’office. … Nous allons le destituer demain.

Les démocrates membres de la commission ont publié lundi un rapport accusant les républicains d’avoir « abusé du pouvoir de destitution du Congrès ».

« L’enquête sans fondement des républicains sur le secrétaire Alejandro Mayorkas est une imposture politiquement motivée pour apaiser les membres extrémistes du MAGA et les groupes partisans d’intérêts spéciaux », ont déclaré les démocrates dans le rapport.

“Si la clause de mise en accusation pouvait être efficace, elle demanderait aux républicains d’arrêter de faire honte à son nom”, a déclaré le représentant Dan Goldman, DN.Y., qui était le principal avocat des démocrates en matière de mise en accusation lors de la première mise en accusation de Donald Trump avant sa candidature au Congrès. . « Il n’y a pas de trahison. Il n’y a pas de corruption. Il n’y a pas de crimes ni de délits graves.

Goldman, qui siège désormais au Comité de la sécurité intérieure, a fait valoir que les procédures de destitution « ne passent pas par le Comité judiciaire, car ce comité exige une procédure régulière pour la destitution et il n’y a pas eu de procédure régulière ici ».

Les démocrates ont fait valoir à plusieurs reprises que les républicains résistent à une nouvelle politique frontalière que Mayorkas aide à négocier entre les sénateurs et l’administration, car le projet de loi donnerait au président Joe Biden un avantage lors des élections de 2024.

« Ils savent qu’il existe potentiellement un projet de loi qui nous donnerait une nouvelle loi pour nous aider à la frontière sud-ouest. Le président Trump et de nombreux républicains de la Chambre se battent pour s’y opposer parce qu’ils pensent que cela donnerait au président Biden un certain avantage lors des élections dans les bureaux de vote », a déclaré le représentant Glenn Ivey, démocrate du Maryland.

Lorsqu’on lui a demandé quand la Chambre plénière voterait sur la destitution de Mayorkas, Green a déclaré lundi que cela était « prévu » et qu’il aurait lieu « bientôt ».

Certains républicains modérés ont déclaré mardi qu’ils soutenaient la destitution de Mayorkas. « J’en avais l’intention parce que nous avons un désastre à la frontière. Et je dirais qu’il y a tellement de lois en vigueur qu’il pourrait promulguer ou appliquer, et il ne le fait pas », a déclaré le représentant Don Bacon, R-Neb.

Le représentant Nick LaLota, un modéré de New York, envisage également de destituer Mayorkas. « Il a manqué à son devoir. Il a brisé la confiance du public. Il a violé les lois de ce Congrès. … Il doit y aller », a déclaré LaLota.

Mayorkas a conclu sa lettre à Green mardi avec un récit émouvant de son travail dans la fonction publique, soulignant que ses parents l’avaient amené aux États-Unis depuis Cuba et lui avaient inculqué un « respect pour les forces de l’ordre » qui l’avait amené à diriger le DHS.

“Je vous assure que vos fausses accusations ne me dérangent pas et ne me détournent pas de la mission de maintien de l’ordre et de service public au sens large à laquelle j’ai consacré la majeure partie de ma carrière et à laquelle je reste dévoué”, a-t-il écrit.