Les républicains de la Chambre tenteront d’annuler le financement de l’IRS

Lundi, le Bureau du budget du Congrès non partisan a déclaré que le projet de loi républicain visant à annuler le financement de l’IRS augmenterait en fait le déficit de 114 milliards de dollars jusqu’en 2032.

JP Freire, porte-parole des républicains au comité des voies et moyens de la Chambre, dit sur Twitter que les estimations de revenus nécessiteraient davantage de vérifications sur les contribuables de la classe moyenne. Il a fait valoir que l’agence vérifiait souvent les contribuables qui ne devaient pas d’argent supplémentaire au gouvernement.

“Et l’intensification de ces audits va être pénible”, a déclaré M. Freire.

L’argent est destiné à investir dans une agence qui s’est appauvrie au fil des ans. Les effets d’années de négligence et de coupes républicaines dans le budget de l’IRS ont été mis en évidence par des rapports récemment publiés par le comité des voies et moyens lors de la publication des impôts de l’ancien président Donald J. Trump.

L’administration Biden a promis de donner la priorité à l’utilisation du financement supplémentaire pour améliorer le service client à l’IRS afin qu’il soit plus facile pour les contribuables d’obtenir des réponses aux questions. Il s’est également engagé à ce que les taux de vérification pour les contribuables gagnant moins de 400 000 $ par année n’augmentent pas.

“La législation des républicains de la Chambre permettrait aux riches et aux fraudeurs fiscaux de continuer à éviter les impôts dus, ce qui augmenterait le fardeau des familles honnêtes et travailleuses qui paient leurs impôts avec chaque chèque de paie”, a déclaré Ashley Schapitl, porte-parole du département du Trésor. “L’IRS contrôle près de 80 % de millionnaires en moins qu’il y a dix ans, et cette législation priverait l’agence des ressources indispensables pour embaucher les meilleurs talents afin de récupérer les 163 milliards de dollars d’impôts évités par les 1 % les plus riches chaque année.”

Jonathan Weismann reportage contribué.