Les Républicains de la Chambre tentent à nouveau de destituer les Mayorkas pour leurs politiques frontalières

Les démocrates ont fait valoir que les efforts visant à destituer M. Mayorkas ne sont qu’un autre geste de fidélité des républicains du Congrès envers M. Trump, qui a clairement indiqué qu’il souhaitait faire de la répression de l’immigration une pièce maîtresse de sa campagne présidentielle.

“La vérité est que les républicains extrémistes du MAGA qui dirigent la Chambre des représentants ne veulent pas de solutions, ils veulent une question politique”, a déclaré le représentant Bennie Thompson du Mississippi, le plus haut démocrate du panel sur la sécurité intérieure, lors du débat de la semaine dernière. Il a accusé les républicains d’essayer de « déformer la Constitution et le bilan du secrétaire d’État pour dissimuler leur incapacité et leur refus de travailler avec les démocrates pour renforcer la sécurité des frontières ».

Mais les Républicains à la tête de ces efforts étaient déterminés à désigner M. Mayorkas comme le principal responsable de l’état de la frontière et de l’afflux de migrants et de drogues illicites qui l’ont traversée au cours des dernières années.

“Il est coupable d’avoir aidé et encouragé l’invasion complète de notre pays par des criminels, des membres de gangs, des terroristes, des meurtriers, des violeurs et plus de 10 millions de personnes de 160 pays dans les communautés américaines partout aux États-Unis”, a déclaré la représentante Marjorie Taylor Greene, républicaine de Géorgie. qui a mené les efforts visant à obtenir son renvoi, a déclaré lors du débat de la semaine dernière.

Les accusations portées contre M. Mayorkas n’ont aucune chance de conduire à une condamnation au Sénat, dominé par les démocrates, où il lui faudrait les deux tiers des voix et même certains républicains ont indiqué qu’il serait mort à son arrivée. Il n’était pas clair si les dirigeants de ce pays procéderaient à l’exercice d’un procès complet ou voteraient pour rejeter immédiatement les accusations portées contre M. Mayorkas.