Les Républicains de la Chambre se rapprochent d’une décision rare consistant à destituer le secrétaire du DHS, Mayorkas

Les Républicains de la Chambre des représentants tiendront mardi une révision de leurs articles de mise en accusation contre le secrétaire du Département de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, se rapprochant ainsi de la rare mesure de destitution d’un responsable du Cabinet.

La commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants va marquer sa résolution en affirmant que Mayorkas a commis des crimes et des délits graves pour sa gestion de la frontière sud, même si un certain nombre d’experts constitutionnels ont déclaré que les preuves n’atteignaient pas cette barre haute.

Cette décision controversée ferait de Mayorkas le premier secrétaire de cabinet à être destitué depuis près de 150 ans.

L’effort de destitution intervient alors que les Républicains de la Chambre des représentants font face à une pression croissante de la part de leur base pour tenir l’administration Biden responsable sur une question clé de la campagne : la frontière.

Alors que les républicains enquêtent sur la gestion de la frontière par Mayorkas depuis qu’ils ont récupéré la majorité à la Chambre, leur enquête de destitution a progressé rapidement au cours de la nouvelle année. Le président de la Chambre, Mike Johnson, a promis de présenter rapidement les articles de mise en accusation contre Mayorkas et a indiqué qu’il rejetterait un accord bipartisan en cours de négociation au Sénat qui porterait sur les politiques frontalières.

Même si les hauts responsables républicains de la Chambre sont convaincus d’avoir le soutien nécessaire pour destituer le secrétaire du DHS, ils ne peuvent perdre que deux voix compte tenu de leur faible majorité. Les républicains prévoient un contrôle du whip cette semaine pour prendre la température de la conférence, a déclaré à CNN une source républicaine.

Le whip du House GOP, Tom Emmer, a déclaré à CNN avant le balisage qu’il comptait les votes, mais a ajouté : « Nous allons devoir adopter cela. Je veux dire, ce qu’il a fait est assez flagrant.

Le président de la House Homeland Security, Mark Green, du Tennessee, a rencontré certains des derniers résistants du GOP, tels que le représentant Ken Buck du Colorado, et a publié un certain nombre de notes sur Mayorkas ces dernières semaines, selon des sources du GOP. Green a présenté son cas à de hauts responsables républicains lors d’une réunion à huis clos lundi soir, déclarant ensuite à CNN que « personne n’avait de questions ou de dissidence ».

Signe de l’élan croissant de cet effort, le représentant du district swing du GOP, Don Bacon, a déclaré qu’il voterait pour destituer Mayorkas. Mais le représentant de Washington, Dan Newhouse, un autre législateur républicain modéré de la Chambre, s’est montré moins catégorique.

«Je veux entendre tous les arguments en faveur de cette solution. Je comprends qu’il y a une vague de soutien en faveur de ce projet, et je veux simplement le comprendre pleinement », a déclaré Newhouse.

Avant le balisage, Green a expliqué pourquoi Mayorkas devrait être destitué.

“Ces articles présentent des arguments clairs, convaincants et irréfutables en faveur de la destitution du secrétaire d’État Alejandro Mayorkas”, a déclaré Green dans une déclaration fournie à CNN. « Il a délibérément et systématiquement refusé de se conformer aux lois sur l’immigration adoptées par le Congrès. Il a trahi la confiance du public en faisant sciemment de fausses déclarations au Congrès et au peuple américain, et en faisant obstacle au contrôle exercé par le Congrès sur son ministère. »

Green a soutenu que le « refus délibéré et systémique de Mayorkas de se conformer à la loi » et « l’abus de confiance du public » équivalaient à des délits passibles de mise en accusation de crimes et délits graves. Green a affirmé que Mayorkas avait « délibérément outrepassé » son pouvoir de libération conditionnelle, « refusé de se conformer » aux mandats de détention et avait menti en affirmant que le DHS exerçait un « contrôle opérationnel » sur la frontière. Il cité Le juge de la Cour suprême Samuel Alito a déclaré que le Congrès pouvait « utiliser les armes de la guerre interbranches », y compris la destitution, à la lumière de la décision de la Cour suprême selon laquelle les États ne pouvaient pas contester la loi fédérale sur l’immigration.

Mais divers juristes ont jeté un froid sur les arguments juridiques que les Républicains utilisent pour soutenir leur effort de destitution.

Ross Garber, professeur de droit à Tulane qui a représenté de nombreux responsables républicains à la fois en tant qu’accusation et défense dans des affaires de destitution, a déclaré à CNN que les républicains de la Chambre n’avaient pas présenté de preuves d’infractions pouvant être mises en accusation.

“Je pense que ce qu’affirment les républicains de la Chambre, c’est que le secrétaire Mayorkas est coupable de mauvaise administration”, a déclaré Ross. “Au moins telles qu’elles sont formulées actuellement, les accusations ne s’élèvent pas au niveau d’un crime ou d’un délit grave.”

L’ancien secrétaire du DHS, Michael Chertoff, qui a servi sous le président républicain George W. Bush, a écrit dans un article d’opinion récent“En tant qu’ancien juge fédéral, procureur américain et procureur général adjoint, je peux affirmer avec certitude que, malgré toutes les enquêtes menées par le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre, ils n’ont pas réussi à présenter des preuves à la hauteur.”

L’expert en droit constitutionnel Jonathan Turley, qui a été appelé par les Républicains pour servir de témoin lors des audiences, dit“Il n’y a actuellement aucune preuve qu’il soit corrompu ou qu’il ait commis un délit passible de destitution”, ont écrit 25 professeurs de droit dans une lettre ouverte que la destitution de Mayorkas serait « totalement injustifiée au regard du droit constitutionnel ».

Malgré des voix extérieures, un nombre croissant de républicains de la Chambre, y compris les dirigeants du GOP de la Chambre, soutiennent la destitution de Mayorkas.

Même si Mayorkas était destitué, il est très peu probable qu’il soit inculpé par le Sénat contrôlé par les démocrates.

Mayorkas a envoyé une lettre à Green avant le balisage de mardi, détaillant comment il a entamé une carrière dans la fonction publique et défendant son bilan.

“Mon respect pour les forces de l’ordre m’a été inculqué par mes parents, qui m’ont amené dans ce pays pour échapper à la prise de contrôle de Cuba par les communistes et m’accorder les libertés et les opportunités qu’offre notre démocratie”, a déclaré Mayorkas.

Mayorkas a écrit que « les problèmes liés à notre système d’immigration défaillant et obsolète ne sont pas nouveaux » et a appelé le Congrès à contribuer à apporter une solution législative à cette « question qui divise historiquement ». Il a félicité le groupe bipartisan de sénateurs avec lequel il a travaillé pour sa volonté de mettre leurs divergences de côté pour tenter de trouver des solutions à la frontière.

Le ministère de la Sécurité intérieure a également fustigé les républicains de la Chambre des représentants à propos du prochain vote en commission, le qualifiant de « farce » et de « détournement d’autres priorités vitales en matière de sécurité nationale ».

Dans une note, le DHS a critiqué l’enquête de mise en accusation, arguant qu’il n’y avait pas de crimes ou de délits graves, que l’enquête était « prédéterminée dès le départ » et que le processus était « cynique et hypocrite ».

En réponse aux républicains accusant Mayorkas d’être responsable de l’augmentation du nombre de passages aux frontières, le mémo du DHS déclare : « Cette administration a renvoyé, renvoyé ou expulsé plus de migrants en trois ans que l’administration précédente ne l’avait fait en quatre ans. »

Répondant à l’affirmation selon laquelle Mayorkas n’a pas réussi à maintenir un contrôle opérationnel sur la frontière, le DHS a déclaré que, sur la base de la façon dont la loi définit le contrôle opérationnel, « aucune administration n’a jamais eu de contrôle opérationnel ».

Les démocrates du Comité de sécurité intérieure ont critiqué à plusieurs reprises leurs collègues républicains pour leurs efforts visant à destituer Mayorkas. Avant le balisage de mardi, les démocrates libéré un rapport qualifiant l’effort du GOP de « imposture ».

“Ce qui manque manifestement dans ces articles, c’est toute accusation réelle ou même l’ombre d’une preuve de crimes ou de délits graves – la norme constitutionnelle en matière de destitution”, a déclaré le représentant démocrate Bennie Thompson, le plus haut démocrate du Comité de la sécurité intérieure, dans un communiqué. en réponse aux articles de destitution de Mayorkas.

L’élan en faveur d’une destitution rapide du secrétaire du Cabinet s’est accéléré ce mois-ci alors que les principaux républicains du district charnière ont exprimé une nouvelle ouverture à l’idée au milieu d’une récente vague de passages de migrants à la frontière sud.

L’accent mis sur Mayorkas équivaut à un changement pour le parti républicain de la Chambre, qui avait pour objectif de destituer potentiellement le président Joe Biden au début de 2024. Mais avec l’enquête Biden progressant méthodiquement et un certain nombre de républicains toujours sceptiques quant à la destitution du président, les républicains de haut rang sont désormais Je pense que cibler Mayorkas sera plus facile à mesure que la crise frontalière devient un enjeu déterminant de la campagne.

Au lieu de lancer officiellement une enquête de destitution par un vote de la Chambre, l’effort a été mené unilatéralement par l’intermédiaire du Comité de la sécurité intérieure, par opposition au Comité judiciaire de la Chambre, d’où émanent généralement les articles de destitution, bien que cela ne soit pas requis par la Constitution.

“Quand un président de comité ne vote pas pour l’ordre normal, cela rend un très mauvais service à l’institution”, a déclaré Patrick McHenry, président de House Financial Services, un républicain de Caroline du Nord, à propos du déroulement du processus de destitution de Mayorkas.

Au cours de la phase d’enquête, les républicains du Comité de sécurité intérieure ont tenu 10 audiences, publié cinq rapports intérimaires et mené 11 entretiens transcrits avec des agents actuels et anciens de la patrouille frontalière. Mais depuis le lancement de l’enquête, le panel dirigé par le Parti républicain n’a tenu que deux audiences et a décidé d’aller de l’avant avec les articles de mise en accusation sans donner au secrétaire l’occasion de témoigner.

Les républicains ont invité Mayorkas à témoigner lors d’une audience de destitution le 18 janvier. Mais le secrétaire du DHS a déclaré qu’il recevait des membres du cabinet mexicain pour discuter du contrôle des frontières, et il a demandé à travailler avec le comité pour fixer une date différente, selon une lettre obtenue par CNN. .

