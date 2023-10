Les Républicains de la Chambre se battent à huis clos pour le nouveau président – ​​La politique américaine en direct

Depuis 1h 09h25 HAE Les républicains se réunissent pour déterminer le choix du nouveau président de la Chambre. Les républicains à la Chambre des représentants des États-Unis se réunissent mercredi pour déterminer qui nommera le nouveau président de la Chambre, en remplacement de Kévin McCarthyqui a été expulsé à l’instigation d’une faction d’extrême droite de la chambre basse du Congrès. Kévin McCarthy. Photographie : Gagner McNamee/Getty Images La Chambre ne se réunit pas officiellement pour discuter des affaires avant 15 heures HE, mais les républicains se réuniront à huis clos à partir de 10 heures HE pour commencer à débattre. Ils envisagent de débattre de l’opportunité de modifier les règles de nomination pour leur sélection à la présidence et ont pour objectif de commencer le vote en interne sur un candidat à présenter à l’ensemble de la Chambre pour un vote. Homme de droite et leader de la majorité républicaine à la Chambre des représentants Steve Scalise de la Louisiane est confrontée aux impétueux Jim Jordan de l’Ohio, un trumpiste pur et dur que l’ancien président Donald Trump a approuvé la présidence. Un Steve Scalise souriant. Photographie : Shutterstock Ni l’un ni l’autre n’ont ostensiblement émergé après un « forum des candidats républicains » à huis clos mardi soir. La conférence votera-t-elle pour modifier les règles afin qu’elle doive se battre à huis clos jusqu’à ce qu’elle sélectionne un candidat imbattable avec 217 voix qui sera élu rapidement à la Chambre, ou rejettera-t-elle cette proposition et n’exigera-t-elle qu’une majorité simple des voix ? leur nombre pour envoyer un candidat à la Chambre et risquer un spectacle de désaccord public ? Jim Jordan fait valoir son point de vue. Photographie : Michael Reynolds/EPA Les hauts responsables républicains de la Chambre ont déjà décrit leur propre conférence ce week-end comme étant en proie à une « guerre civile » politique et, surtout au milieu de la guerre réelle qui s’intensifie entre Israël et le Hamas – et des appels à davantage de financement pour la contre-offensive de l’Ukraine contre l’invasion russe – la plupart conviennent que la Chambre les entreprises doivent redémarrer.

il y a 10 minutes 10h24 HAE Joan E Greve Les Républicains de la Chambre tiendront un vote interne mercredi matin pour déterminer qui – le cas échéant – peut recueillir suffisamment de soutien pour remporter la présidence, après que Kevin McCarthy ait été évincé de son poste lors d’une défaite historique la semaine dernière. Deux républicains de la Chambre, le whip de la majorité Steve Scalise de Louisiane et le président du comité judiciaire Jim Jordan de l’Ohio, ont lancé des campagnes officielles pour la présidence, et ils ont chacun reçu des dizaines de soutiens de la part des autres membres de la conférence. Mais il reste très difficile de savoir si l’un ou l’autre des deux hommes pourra obtenir le soutien d’une majorité à la Chambre, étant donné la très faible majorité des Républicains à la Chambre basse. Si les 433 membres actuels de la Chambre participent au vote, Scalise ou Jordan ne peuvent se permettre que quatre défections au sein de la conférence républicaine et remporter quand même la présidence. Jusqu’à ce qu’un nouveau leader soit choisi, le député républicain Patrick McHenry de Caroline du Nord continuera d’agir comme président par intérim, la Chambre restant incapable de mener d’autres affaires. Aucun vote à l’échelle de la chambre sur la présidence n’a encore été programmé. Lorsqu’on lui a demandé si les Républicains seraient en mesure de tenir un vote à la Chambre plénière mercredi, McHenry a répondu lundi : « C’est mon objectif ». Les Républicains espèrent pouvoir choisir un orateur d’ici la fin de la semaine et éviter le spectacle qui s’est déroulé en janvier, lorsque McCarthy a exigé 15 tours de scrutin pour remporter le marteau. Des élections rapides permettraient aux Républicains de porter toute leur attention sur la situation en Israël, après les attaques organisées ce week-end par le Hamas. De nombreux républicains de la Chambre sont impatients de faire adopter un projet de loi prévoyant une aide à Israël, mais ils ne peuvent le faire tant qu’un nouveau président n’a pas été choisi. Rapport complet ici. Le président pro tempore (« pour le moment »), le député Patrick McHenry (en nœud papillon), au Capitole mercredi dernier. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

il y a 37 mois 09h58 HAE Capitol Hill va être en effervescence mercredi alors que les Républicains de la Chambre s’efforcent de surmonter les profondes divisions au sein de leur propre conférence et de choisir un candidat pour le poste de président. Ils tenteront ensuite, à un moment donné, de faire voter ce candidat par une majorité de la Chambre plénière et de lui attribuer le marteau, afin que le Congrès puisse reprendre ses activités normales. C’est le premier jour où la Chambre se réunit officiellement depuis qu’une faction républicaine d’extrême droite a organisé l’éviction du président Kevin McCarthy il y a une semaine. Les principales activités législatives de la Chambre sont à l’arrêt, avec un président temporaire en place. D’autres fonctions importantes, comme la possibilité d’adopter des résolutions pour exprimer les positions des législateurs dans la guerre entre Israël et le Hamas, sont au point mort depuis que la Chambre a été suspendue immédiatement après la destitution de McCarthy mercredi dernier. Mais pendant que cela se joue aujourd’hui à la chambre basse du Congrès (le Sénat est absent), les lecteurs qui souhaitent également se tenir au courant d’autres sujets majeurs n’ont qu’à se tourner vers l’équipe mondiale de journalistes du Guardian. Nous avons une couverture complète du conflit Israël-Hamas qui a explosé samedi avec des roquettes et des combattants du Hamas sortant de Gaza pour cibler les Israéliens dans la région voisine du sud du pays. Mais nous disposons également d’un blog mondial en direct, ouvert 24 heures sur 24, sur cette question. La guerre ne fait que s’intensifier au milieu d’un nombre effroyable de morts parmi les Israéliens et les Palestiniens (et d’un nombre restreint mais significatif d’étrangers/doubles citoyens) et de la détention d’otages israéliens et internationaux à Gaza par des militants du Hamas. Ce blog est ici. La contre-offensive de l’Ukraine contre l’invasion russe, commencée il y a 20 mois, se poursuit, avec un futur financement américain sur le fil du couteau, au milieu des divisions à la Chambre entre républicains et entre républicains et démocrates. Nous avons un blog mondial en direct sur la guerre en Ukraine ici. Et le Guardian a lancé il y a quelques jours une édition européenne dédiée en ligne, notre cinquième édition en ligne qui accompagnera les éditions américaine, britannique, internationale et australienne. C’est ici. Téléphone, tablette, ordinateur portable, ordinateur de bureau… le Guardian est un leader en ligne depuis des années et nous ne faisons que nous améliorer, touchant plus de personnes (et pas de mur payant ! Ceux qui peuvent payer – et cela finance non seulement notre journalisme mais aussi la lecture gratuite.) pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’abonner). Photographie : ifeelstock/Alay

