Les républicains de la Chambre s’affrontent sur les dépenses quelques jours avant la date limite de fermeture

En désaccord les uns avec les autres sur les dépenses, les républicains de la Chambre ont brusquement abandonné leur travail législatif jeudi et ont laissé Washington avec peu de progrès dans le financement du gouvernement et aucun plan pour éviter une fermeture la semaine prochaine.

Le président Mike Johnson, qui a pris ses fonctions il y a seulement deux semaines, n’a pas encore donné d’indication publique sur son plan visant à empêcher une interruption des dépenses gouvernementales – ce qui est actuellement prévu vendredi prochain à minuit si le Congrès n’agit pas. Cet effort impliquerait de rallier les Républicains profondément opposés aux dépenses autour d’un projet de loi de financement provisoire qui risque de rester lettre morte au Sénat contrôlé par les Démocrates.

Au lieu de révéler une voie à suivre pour maintenir le gouvernement ouvert, M. Johnson a passé la semaine à essayer, sans succès, de faire adopter deux projets de loi de dépenses individuels qui se sont effondrés faute de soutien du Parti républicain. C’est un nouveau reflet des divisions entre les Républicains de la Chambre qui ont rendu leur petite majorité ingouvernable, conduisant à l’éviction de leur dernier orateur et jusqu’à présent confondant son successeur, qui est beaucoup plus conservateur et moins expérimenté.

“Nous avons beaucoup de gens qui veulent faire adopter des choses uniquement avec les républicains”, a déclaré le représentant Tom Cole de l’Oklahoma, président du comité des règles et membre éminent du comité des crédits. « C’est une chose quand il y a 240 ou 250 voix. Lorsqu’il y en a 220 et qu’il y a autant de personnalités individuelles – et, pour être honnête, des intérêts différents et des districts différents – c’est un jeu risqué à jouer.»