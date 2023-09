WASHINGTON — Après deux votes ratés embarrassants la semaine dernière, les Républicains de la Chambre se sont regroupés mardi et ont voté en faveur de l’ouverture du débat sur un ensemble de projets de loi de dépenses qui, espèrent-ils, débloqueront des votes pour empêcher le gouvernement de fermer ses portes à la fin de la semaine.

La règle a été adoptée par 216 voix contre 212, la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., étant la seule républicaine à voter contre.

Une fermeture fédérale tôt dimanche est toujours très probable étant donné les larges désaccords entre la Chambre contrôlée par le Parti républicain et le Sénat dirigé par les démocrates sur les niveaux de financement et l’aide à l’Ukraine.

Mais le président Kevin McCarthy, républicain de Californie, estime que s’il parvient à rallier ses troupes derrière quatre projets de loi de crédits partisans cette semaine, il pourra placer les républicains dans une meilleure position de négociation avec les démocrates du Congrès et la Maison Blanche avant une éventuelle fermeture.

« Nous allons travailler sur les projets de loi de crédits cette semaine. (…) Nous aurons un processus pour obtenir une grande partie du financement, bien plus que ce que le Sénat a pu obtenir », a déclaré un des principaux alliés de McCarthy, Financial. Patrick McHenry, président des services, RN.C. « Et cela devrait nous mettre dans une meilleure position de négociation pour ce qui sera inévitablement les négociations de fin d’année sur le financement du gouvernement. »

Les quatre projets de loi financeraient les ministères de la Défense, de la Sécurité intérieure et de l’Agriculture, ainsi que le Département d’État et les opérations à l’étranger. Conformément aux exigences des conservateurs de la Chambre, les projets de loi réduiraient des milliards de dollars malgré un accord bipartisan sur la dette et les dépenses cette année entre McCarthy et le président Joe Biden.

McCarthy a déclaré après le vote de mardi qu’il prévoyait de présenter cette semaine un projet de loi de financement à court terme, connu sous le nom de résolution continue, ou CR, même si un certain nombre de conservateurs de sa conférence ont promis de le rejeter.

McCarthy a déclaré aux journalistes que le CR prendrait la parole « probablement vendredi ».

Le Sénat a présenté mardi soir son propre CR, qui n’inclut pas les réductions drastiques souhaitées par les Républicains de la Chambre et inclut environ 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine à laquelle de nombreux Républicains de la Chambre s’opposent.

McCarthy a critiqué la mesure bipartite du Sénat, déclarant aux journalistes que c’était « une erreur » de la part des sénateurs d’inclure le financement de l’Ukraine dans un projet de loi de financement à court terme. « Ils choisissent l’Ukraine plutôt que les Américains », a-t-il déclaré.