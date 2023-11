Les Républicains de la Chambre rejettent le vote sur deux projets de loi de financement à l’approche de la date limite de fermeture

WASHINGTON — Les Républicains de la Chambre ont clôturé la semaine en annulant les votes sur deux projets de loi de financement de parti en l’espace de 48 heures, un revers pour le nouveau président Mike Johnson et un signe de dysfonctionnement persistant au sein de la Chambre avant une échéance de financement clé.

Ils ont retiré un projet de loi sur les transports et le logement mardi soir, alors que certains républicains côtiers s’opposaient aux réductions d’Amtrak. Et ils ont retiré jeudi matin une mesure relative aux services financiers et au gouvernement général qui comprenait des propos anti-avortement qui sèment la discorde.

C’est un pas en arrière pour Johnson, R-La., qui avait espéré montrer des progrès sur les projets de loi de crédits défendus par l’aile conservatrice de son parti afin d’obtenir leurs votes pour l’adoption d’un projet de loi à court terme qui maintiendrait le gouvernement ouvert au-delà du 1er novembre. 17 date limite.

Et cela montre à quel point la Chambre continue d’être ingouvernable après que les républicains de droite ont évincé le président Kevin McCarthy en raison de plaintes concernant sa gestion des financements gouvernementaux.

“Je ne pense pas que le Seigneur Jésus lui-même pourrait gérer ce groupe”, a déclaré le représentant Troy Nehls, R-Texas. Il a ajouté qu’il prierait pour le nouveau président alors que la Chambre s’ajournerait pour un long week-end.

“Nous sommes toujours confrontés aux mêmes divisions que nous avons toujours eues”, a déclaré un autre républicain de la Chambre. “Nous sommes ingouvernables.”

Au Capitole, les questions abondent sur la façon dont le nouveau président gérera son premier grand test dans un gouvernement divisé, où il doit équilibrer les exigences des ultraconservateurs avec un Sénat et un président dirigés par les démocrates.

“Je pense qu’il y a une période de lune de miel ici. Je ne sais pas combien de temps cela dure, peut-être 30 jours”, a déclaré le représentant Thomas Massie, R-Ky. “Mais avec ce qui se passe aujourd’hui, je pense que cela indique que la lune de miel pourrait être plus courte que nous le pensions.”

Cette semaine, Johnson a tenu plusieurs réunions avec des groupes de républicains de base pour discuter de la voie à suivre sur un projet de loi de financement à court terme, connu sous le nom de résolution continue ou CR. Mais les législateurs n’ont pas bien lu la stratégie de Johnson, qui n’a pas encore été dévoilée : certains pensaient qu’il pourrait opter pour une RC « propre » sans ajouts politiques controversés qui financeraient le gouvernement jusqu’en janvier, tandis que d’autres pensaient que le président soutiendrait un CR en deux étapes proposé par les membres du Freedom Caucus d’extrême droite.

“Il veut un plan simple qui sera adopté par le Sénat”, a déclaré le représentant modéré Don Bacon, R-Neb., qui a rencontré Johnson mercredi avec une vingtaine d’autres législateurs. “Nous devrions mener des combats acharnés sur les crédits et la frontière, et tout ça. Nous ne devrions pas avoir de combats acharnés sur la CR – gardons le gouvernement ouvert et rendons-le bipartisan.”

Les républicains ont déclaré que Johnson devra lancer un appel à une stratégie CR d’ici vendredi pour respecter la règle des 72 heures, qui donne aux législateurs suffisamment de temps pour lire la législation avant de la voter en début de semaine prochaine. Les membres ont quitté Washington jeudi après-midi et reviendront lundi.

“Nous devons obtenir quelque chose du Sénat, et vous nous verrez obtenir quelque chose du Sénat”, a déclaré le représentant conservateur Ralph Norman, RS.C., qui a rencontré Johnson et fait pression pour le processus en deux étapes qui a été mis en place. appelé « CR échelonné ».

Le Parti républicain espère également aplanir certaines de ses divergences sur les projets de loi de dépenses bloqués et tenter de les faire adopter par la Chambre.

À l’instar de la mesure relative aux services financiers, plusieurs des projets de loi de crédits restants de la Chambre contiennent des dispositions anti-avortement, ce qui pourrait rendre tout aussi difficile la victoire des voix des Républicains politiquement en danger. La question a suscité une nouvelle inquiétude au sein du Parti républicain après une autre soirée électorale médiocre en début de semaine, au cours de laquelle des électeurs de divers États ont puni le parti pour son opposition radicale à l’avortement légal.

Avant de retirer le projet de loi sur les services financiers jeudi, 165 républicains ont voté en faveur d’un amendement de la représentante Claudia Tenney, RN.Y., visant à réduire le salaire de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, à 1 dollar. La mesure a échoué lorsque 54 législateurs républicains se sont joints aux démocrates pour la rejeter, mais elle a révélé comment un processus de crédits qui doit être bipartisan pour réussir est devenu un lieu de tirs partisans.

Le leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, DN.Y., a déclaré jeudi aux journalistes qu’un projet de loi provisoire “propre” aux niveaux budgétaires convenus était “la seule voie à suivre”.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a appelé à l’adoption d’un projet de loi provisoire “le plus rapidement possible” et a souligné mardi qu’il devait être “bipartisan”. Mais il n’a pas publiquement indiqué combien de temps, selon lui, le financement devrait durer.

Le Sénat a également eu du mal à faire adopter des projets de loi de crédits après un bon départ et un parcours bipartite. Il n’a adopté que trois des 12 projets de loi de financement, soit moins que les sept de la Chambre. Le processus de crédits de la Chambre haute est devenu la proie des demandes des sénateurs conservateurs qui ont utilisé leurs pouvoirs en vertu des règles du Sénat pour ralentir considérablement les choses.

“Eh bien, je ne veux pas d’arrêt”, a déclaré le sénateur John Kennedy, R-La. “Et je suis très optimiste quant au fait que nous en éviterons un.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était si optimiste alors qu’il n’y avait pas de plan, Kennedy a répondu : “Je m’en rends compte. Mais c’est arrivé avant que nous arrivions à la date limite.”

Il a prédit que les deux chambres adopteraient à temps un projet de loi à court terme.