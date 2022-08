Les républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump font face à des primaires

NEW YORK (AP) – Trois membres républicains de la Chambre des États-Unis qui ont voté pour destituer Donald Trump lors de l’insurrection du 6 janvier sont contestés lors des élections primaires de mardi par des rivaux approuvés par l’ancien président.

Les primaires des représentants Peter Meijer, Jaime Herrera Beutler et Dan Newhouse sont le plus grand test à ce jour pour les titulaires du GOP qui ont rompu avec Trump après qu’une foule de ses partisans a pris d’assaut le Capitole américain dans le but de le maintenir au pouvoir. Trump a juré de se venger des 10 républicains de la Chambre qui ont franchi les lignes du parti pour le vote de destitution.

Sur les 10, quatre ont choisi de ne pas se présenter aux élections de mi-mandat de cette année. Quant à ceux qui l’ont fait, le représentant Tom Rice de Caroline du Sud a perdu contre un challenger approuvé par Trump en juin, tandis que le représentant David Valadao de Californie a survécu à un défi le même mois d’un collègue républicain, se qualifiant pour les élections générales. La représentante Liz Cheney du Wyoming se prépare à la défaite lors de sa primaire du 16 août contre un rival soutenu par Trump.

Dans d’autres courses mardi, deux titulaires démocrates du Michigan s’affrontent dans un district du Congrès nouvellement tiré au sort, et deux membres de la “Squad” progressiste ont des adversaires principaux dans le Missouri et le Michigan. En Arizona, les électeurs du GOP décideront de nommer ou non une figure majeure de QAnon pour un siège au Congrès.

Quelques-unes des meilleures élections :

FACE AUX ÉLECTEURS APRÈS LES VOTES D’IMPEACHMENT

Les trois républicains de la Chambre face aux principaux défis mardi pour avoir destitué Trump disent qu’ils ne regrettent pas leur vote.

Dans le Michigan, Meijer a voté pour la destitution quelques jours seulement après avoir prêté serment pour son premier mandat. L’ancien président a soutenu l’adversaire de Meijer, John Gibbs, un homme d’affaires et missionnaire qui a servi dans l’administration Trump sous le secrétaire au Logement Ben Carson.

Gibbs a soutenu que Meijer n’était pas un vrai républicain parce qu’il avait voté pour destituer Trump, et Gibbs a réprimandé Meijer pour avoir soutenu la législation bipartite sur le contrôle des armes à feu que le président Joe Biden a promulguée en juin.

Meijer, membre des réserves de l’armée qui a servi en Irak, a critiqué Biden pour le retrait américain d’Afghanistan, ainsi que pour sa gestion de l’économie. La famille du membre du Congrès est bien connue dans le Midwest en tant que propriétaire de la chaîne de mégastores d’épicerie Meijer, et il a un grand avantage en matière de collecte de fonds sur Gibbs. Le vainqueur affrontera la démocrate Hillary Scholten en novembre dans le 3e district du Congrès à tendance démocrate de l’État.

Dans l’État de Washington, les deux républicains qui ont voté pour la destitution se disputent des primaires surpeuplées, à partir desquelles les deux premiers votants, quel que soit le parti politique, passeront aux élections générales de novembre.

La primaire de Herrera Beutler contre huit challengers, dont quatre républicains, dans le 3e district du Congrès de l’État de Washington sera l’une des plus difficiles de sa carrière. Trump soutient Joe Kent, un ancien béret vert qui a promu les mensonges de l’ancien président selon lesquels les élections de 2020 ont été volées.

Herrera Beutler est au Congrès depuis 2011 et représente un domaine qui a favorisé les républicains.

Dans la partie centrale de Washington, Newhouse, membre du Congrès pour quatre mandats, fait face à sept challengers, dont six républicains, dans le 4e district du Congrès, solidement conservateur. Ses rivaux incluent Loren Culp, un ancien chef de la police d’une petite ville qui a refusé de concéder la course au gouverneur en 2020. Culp a le soutien de Trump mais a pris du retard sur les autres candidats dans la collecte de fonds.

CANDIDAT LIÉ À QANON

Ron Watkins, l’une des figures les plus éminentes du mouvement complotiste QAnon, se présente pour un siège à la Chambre dans le vaste 2e district du Congrès de l’Arizona.

Il a été l’administrateur de longue date des forums de discussion en ligne qui ont aidé à lancer le mouvement du complot dont les adhérents croient qu’un groupe d’agresseurs d’enfants sataniques et cannibales dirige secrètement le monde.

Watkins ne gère plus les babillards électroniques et a nié avoir alimenté le mouvement QAnon. Il a dit qu’il se présente au Congrès parce qu’il espère “réparer la machine de l’intérieur”.

Il est considéré comme un long shot dans le domaine bondé du GOP, ayant été dépassé dans la collecte de fonds de la campagne par les autres candidats.

Le représentant d’État Walter Blackman et Eli Crane, un ancien Navy SEAL qui possède une entreprise d’ouvre-bouteilles et a été approuvé par Trump, sont considérés comme les principaux prétendants au GOP. Le vainqueur affrontera le représentant démocrate américain Tom O’Halleran en novembre dans un district qui favorise les républicains.

DE COLLÈGUES À CONCURRENTS

Deux démocrates sortants du Michigan, les représentants Andy Levin et Haley Stevens, se présentent l’un contre l’autre pour un 11e district du Congrès nouvellement tiré dans la banlieue de Detroit. Ils se disputent une zone de gauche, ce qui signifie que le vainqueur du concours de mardi remportera probablement le siège en novembre.

Stevens a renversé un district en 2018 longtemps détenu par les républicains. Avant de se présenter aux élections, elle a dirigé le plan de sauvetage automobile sous le président Barack Obama.

Levin a également remporté son premier mandat en 2018, prenant le siège longtemps occupé par son père, le représentant Sander « Sandy » Levin. Il a été approuvé par les sens. Bernie Sanders et Elizabeth Warren.

DÉFI À LA ‘SQUAD’

Mardi, deux membres de l’équipe du Congrès sont confrontés à des défis majeurs.

Dans le Michigan, la représentante Rashida Tlaib fait face à trois challengers démocrates alors qu’elle brigue un troisième mandat. Elle se présente dans un nouveau district de la région de Detroit où la gagnante devrait facilement remporter le siège du 12e district du Congrès en novembre. La principale concurrente de Tlaib est la greffière de longue date de Detroit, Janice Winfrey, qui jouit d’une forte notoriété dans la ville.

Dans le Missouri, le premier mandat du représentant Cori Bush est confronté à un défi dans le 1er district du Congrès de l’État. Le sénateur d’État Steve Roberts parie que Bush, un ardent défenseur du financement de la police et du transfert d’argent vers les services sociaux et les programmes de santé mentale, est trop libéral même pour St. Louis fortement démocrate.

Roberts a fait face à deux reprises à des allégations de viol, bien que les procureurs aient déclaré qu’ils n’avaient pas suffisamment de preuves pour mériter des accusations. Il a accusé la campagne Bush de déterrer les allégations pour détourner l’attention de son bilan.

Bush a vanté ses réalisations, notamment en persuadant l’Agence de protection de l’environnement de nettoyer les déchets radioactifs près d’un ruisseau du comté de Saint-Louis, en faisant pression pour une action contre le changement climatique et en s’opposant aux expulsions pendant la pandémie de COVID-19.

10 ANS APRÈS LE TIR DE TUCSON, UN STAGIAIRE CHERCHE LE SIÈGE DE GIFFORDS

Daniel Hernandez Jr., le héros stagiaire crédité d’avoir sauvé la vie de la représentante Gabrielle Giffords après une tentative d’assassinat en 2011, se présente pour son ancien siège au Congrès.

Hernandez, qui a récemment quitté l’Assemblée législative de l’État pour se concentrer sur sa campagne, fait face à un autre ancien législateur de la primaire démocrate. Cependant, le district autrefois très compétitif centré à Tucson favorise désormais les républicains après que les frontières ont été redessinées.

Hernandez était un étudiant de 20 ans lors de sa première semaine de stage pour Giffords lorsqu’il s’est rendu à son événement constitutif «Congrès dans votre coin». Un homme armé a ouvert le feu, tuant six personnes et en blessant 13. Hernandez a gardé la députée démocrate consciente et a appliqué une pression sur sa blessure à la tête jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Sara Burnett à Chicago, Felicia Fonseca à Flagstaff, Arizona, Joey Cappelletti à Lansing, Michigan, Jonathan J. Cooper à Phoenix, Chris Grygiel à Seattle et Jim Salter à St. Louis ont contribué à ce rapport.

___

Suivez AP pour une couverture complète des élections de mi-mandat sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections et sur Twitter sur https://twitter.com/ap_politics.

Michelle L. Price, Associated Press