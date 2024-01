Les Républicains de la Chambre publient des articles de mise en accusation contre Mayorkas dans le cadre des efforts visant à le renvoyer de l’autre côté de la frontière

Les Républicains de la Chambre ont publié dimanche deux articles de mise en accusation contre le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, l’accusant de « refus délibéré et systémique de se conformer à la loi » et d’« abus de confiance du public », et franchissant une nouvelle étape vers une tentative historique de le destituer. bureau alors qu’il nie tout acte répréhensible.

“Ces articles présentent des arguments clairs, convaincants et irréfutables en faveur de la destitution du secrétaire Alejandro Mayorkas”, a déclaré le président de la Chambre des représentants, Mark Green, R-Tenn., dans un communiqué.

Green a allégué que Mayorkas “a délibérément et systématiquement refusé de se conformer aux lois sur l’immigration promulguées par le Congrès. Il a trahi la confiance du public en faisant sciemment de fausses déclarations au Congrès et au peuple américain, et en faisant obstacle à la surveillance de son ministère par le Congrès”.

Bien que Mayorkas ait longtemps été au centre des critiques républicaines à l’égard de la politique frontalière de la Maison Blanche – témoignant à plusieurs reprises devant le Congrès – le ministère de la Sécurité intérieure maintient qu’aucun crime ou délit grave n’a jamais été commis sous l’administration Biden.

Dans une nouvelle note, les responsables du DHS ont rejeté l’enquête menée par le GOP à la Chambre comme étant inconstitutionnelle et « dépourvue de preuves » et ont cherché à réfuter les allégations en détail.

Les responsables de l’administration pointent également du doigt un certain nombre d’experts juridiques, certains cités par le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, qui affirment que les motifs constitutionnels de la destitution n’ont pas été satisfaits.

Green a déclaré dimanche que Mayorkas devait être tenu pour responsable.

“Les résultats de son comportement anarchique ont été désastreux pour notre pays”, a-t-il déclaré en partie. “Des cartels renforcés et enrichis, des empoisonnements massifs au fentanyl, des vagues de suspects sur les listes de terrorisme, davantage d’étrangers illégaux criminels causant du tort à nos communautés et des migrants traumatisés et exploités seront l’héritage du secrétaire Mayorkas en matière d’ouverture des frontières.”

Chandan Khanna/AFP via Getty Images

Les nouveaux articles de mise en accusation devraient être examinés en commission mardi, puis devraient être adoptés par la chambre plénière afin de traduire Mayorkas en justice au Sénat et éventuellement de le destituer.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, a déclaré vendredi qu’un tel vote aurait lieu “dès que possible”.

Un seul secrétaire du Cabinet a été destitué par la Chambre : William Belknap, qui a démissionné de son poste de secrétaire à la guerre du président Ulysses Grant peu avant que la Chambre ne vote contre lui en 1876.

Belknap a été accusé de « corruption flagrante, même selon les normes de l’administration Grant ternie par le scandale ». selon l’histoire du Sénatmais n’a pas obtenu la majorité des deux tiers des sénateurs nécessaire pour condamner.

Le premier des deux articles de mise en accusation contre Mayorkas l’accuse d’avoir facilité un « système de capture et de remise en liberté », arguant qu’il a permis la libération illégale de migrants aux États-Unis sans garantir que des procédures d’expulsion étaient en place.

Alors que les contrôles d’immigration ont été mis à rude épreuve ces derniers mois par un grand nombre de migrants traversant illégalement, l’administration Biden a réagi en renvoyant ou en expulsant plus de migrants que n’importe quelle administration précédente, selon le DHS.

La patrouille frontalière a procédé à beaucoup moins d’arrestations le long de la frontière sud ces dernières semaines, une baisse par rapport aux niveaux records enregistrés en décembre.

Le premier article de mise en accusation continue en accusant Mayorkas d’avoir contourné la loi en accordant une libération conditionnelle aux migrants aux États-Unis « en masse afin de les libérer de leur détention obligatoire ».

Bien que l’administration Biden ait considérablement élargi le recours à la libération conditionnelle pour raisons humanitaires, cette autorité a été utilisée par plusieurs administrations précédentes, maintient le DHS. Par exemple, les États-Unis ont offert une libération conditionnelle aux réfugiés vietnamiens après la chute de Saigon dans les années 1970 et aux Kurdes irakiens dans les années 1990.

Alex Brandon/AP, DOSSIER

Les démocrates affirment que les républicains tentent de destituer Mayorkas en raison de différends politiques, ce qui, selon les experts juridiques, ne constitue pas un motif de destitution.

“Les conflits juridiques sur l’exercice du pouvoir exécutif sont monnaie courante dans chaque administration”, a déclaré Frank Bowman, professeur à la faculté de droit de l’Université du Missouri, devant la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants lors d’une audience de destitution au début du mois. “Et chaque président en gagne certains et en perd d’autres. Si la simple existence de tels différends était imputable, chaque président et chaque membre du Cabinet serait susceptible d’être destitué à plusieurs reprises.”

Aucune administration précédente n’a jamais arrêté tous les frontaliers non autorisés, a noté le DHS, et même les restrictions les plus strictes comme celles mises en œuvre sous l’ancien président Donald Trump étaient limitées par des ressources limitées, ce qui a entraîné la libération temporaire de beaucoup d’entre eux aux États-Unis.

“Ce qui manque manifestement dans ces articles, c’est toute accusation réelle ou même l’ombre d’une preuve de crimes ou de délits graves – la norme constitutionnelle en matière de destitution”, a déclaré Bennie Thompson, le démocrate le plus haut placé au sein de la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, dans un communiqué. “Cela ne devrait pas surprendre car la soi-disant ‘enquête’ des républicains sur le secrétaire Mayorkas s’est révélée remarquablement dénuée de faits.”

Dans le deuxième article, les Républicains de la Chambre accusent Mayorkas d’avoir menti au Congrès et d’avoir entravé le contrôle du Congrès, affirmant qu’il avait menti lorsqu’il avait déclaré que la frontière était « sécurisée » et que le DHS avait « le contrôle opérationnel ».

Les responsables du DHS ont déclaré que même si la définition du « contrôle opérationnel » en vertu de la loi fédérale signifie zéro entrée illégale aux États-Unis, cette norme n’a jamais été respectée par aucune administration et la patrouille frontalière a plutôt cherché à la redéfinir comme « la capacité de détecter et de répondre aux , et interdire les pénétrations aux frontières dans les zones considérées comme hautement prioritaires.

L’administration Biden soutient également que Mayorkas a accédé aux demandes du comité de la Chambre.

Le deuxième article de mise en accusation accuse ensuite Mayorkas d’avoir annulé une série de politiques de l’ère Trump, notamment le programme controversé « Rester au Mexique », la construction du mur frontalier sud et les accords internationaux qui faisaient pression sur les pays d’Amérique centrale pour qu’ils retiennent les demandeurs d’asile.

Luke Barr et Lauren Peller d’ABC News ont contribué à ce rapport.