Les Républicains de la Chambre publient des accusations de mise en accusation contre Mayorkas

Le premier article de mise en accusation qualifie essentiellement la politique frontalière de l’administration Biden de crime officiel. Il accuse M. Mayorkas d’avoir délibérément et systématiquement bafoué les lois exigeant la détention des migrants en appliquant des politiques de « capture et libération » qui permettent à certains de rester aux États-Unis en attendant une procédure judiciaire et à d’autres de fuir certains pays déchirés par la guerre et économiquement ravagés pour vivre. et travailler temporairement dans le pays. Les lois sur l’immigration accordent au président une large latitude pour faire les deux.

Le deuxième article accuse M. Mayorkas d’avoir menti au Congrès sur la sécurité de la frontière et d’avoir entravé les efforts des législateurs pour enquêter sur lui.

“Ces articles présentent des arguments clairs, convaincants et irréfutables en faveur de la destitution du secrétaire d’État Alejandro Mayorkas”, a déclaré dans un communiqué le représentant Mark Green, républicain du Tennessee et président du comité de sécurité intérieure de la Chambre des représentants. “Le Congrès a le devoir de veiller à ce que le pouvoir exécutif mette en œuvre et fasse respecter les lois que nous avons adoptées.”