Les républicains de la Chambre protestent contre les règles du masque en marchant du côté du Sénat du Capitole – RT USA News

Un groupe de membres républicains du Congrès s’est rendu du côté sénatorial du Capitole pour protester contre le mandat de masque imposé par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie) sous la menace d’arrestation et d’amendes.

Refusant de porter des couvre-visages, le groupe s’est réuni dans la rotonde du Capitole pour une séance de photos jeudi après-midi, avant de se rendre dans les chambres du Sénat pour entendre un discours du sénateur Mike Lee (R-Utah) dénonçant les nouveaux mandats de masque comme inconstitutionnels et non scientifiques .

La représentante en fauteuil roulant Madison Cawthorn (R-Caroline du Nord), Lauren Boebert du Colorado, Marjorie Taylor-Greene de Géorgie, Matt Gaetz de Floride et Louie Gohmert et Chip Roy du Texas faisaient partie des républicains rebelles.

Des vidéos de l’intérieur du Capitole montrent le groupe posant pour des photos et se dirigeant vers les salles du Sénat.

Plus tôt, le représentant Thomas Massie (R-Kentucky) s’est également rendu du côté du Sénat pour protester contre les nouvelles règles de la Chambre de la «reine» Pelosi, comme il a appelé le président.

« Autant entrer dans mon bureau et arrêter tout mon personnel » Massie avait tweeté plus tôt dans la journée. « Nous ne portons pas de masques… le médecin et le chef de la police n’ont pas cette autorité. »





Une note de service diffusée par le chef de la police du Capitole, J. Thomas Manger, a ordonné mercredi aux agents de retirer du bâtiment tous les visiteurs et membres du personnel qui refusaient de porter des masques et de les arrêter pour entrée illégale s’ils refusaient.

Les agents de la police du Capitole ont également reçu l’ordre de déposer un rapport auprès du sergent d’armes de la Chambre si des membres du Congrès refusaient de se conformer, ils seraient donc passibles d’amendes.

Pelosi a d’abord imposé des masques faciaux à l’étage de la maison l’année dernière, citant la pandémie de Covid-19, et a finalement étendu cette règle même aux personnes s’exprimant à l’intérieur de la chambre. La restriction a été levée en mai, dans le cadre des efforts de l’administration Biden pour encourager les vaccinations – mais a été rétablie cette semaine, au milieu des affirmations selon lesquelles la variante Delta du virus provoquait une augmentation des cas aux États-Unis.





