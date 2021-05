Les républicains de la Chambre présentent une facture de transport de 400 milliards de dollars

WASHINGTON – Les républicains de la Chambre ont introduit un programme de 5 ans, Facture de transport de 400 milliards de dollars mercredi, qui dirige les niveaux historiques de financement vers les autoroutes, les ponts et les systèmes de transport en commun.

Le projet de loi intervient au milieu des discussions en cours cette semaine entre la Maison Blanche et les républicains du Sénat sur leurs plans d’infrastructure concurrents.

Le projet de loi dévoilé mercredi représente une troisième option potentielle pour le financement des infrastructures, une option plus étroitement ciblée que le plan de la Maison Blanche ou le plan des républicains du Sénat.

«Notre projet de loi se concentre sur l’infrastructure de base qui aide à déplacer les personnes et les marchandises à travers nos communautés chaque jour, réduit les formalités administratives qui retardent la construction de projets et met les ressources entre les mains de nos États et de nos habitants avec le moins de conditions possible». a déclaré le représentant Sam Graves du Missouri, le membre de premier plan du Comité des transports et de l’infrastructure de la Chambre et l’un des principaux commanditaires du projet de loi.

Contrairement aux propositions actuellement sur la table des républicains de la Maison Blanche et du Sénat, le projet de loi de Graves n’est pas un projet de loi autonome. Il s’agit plutôt d’une réautorisation de l’actuel projet de loi quinquennal de financement des transports, qui expire le 30 septembre.

La législation de Graves, connue sous le nom de Surface Transportation Advanced through Reform, Technology & Efficient Review Act, ou STARTER Act, augmenterait d’un tiers, soit environ 100 milliards de dollars, les fonds destinés aux projets de transport de surface.

Mais cela ne traiterait pas de plusieurs autres éléments d’infrastructure que les plans autonomes des démocrates et des républicains du Sénat abordent, comme le haut débit, les transports en commun, les projets d’eau et les aéroports.

Au-delà de ceux-ci, le plan de Biden inclurait également des milliards de plus pour financer la recherche et le développement, les écoles et les bornes de recharge pour véhicules électriques.

Le plan des républicains de la Chambre propose également de dépenser beaucoup moins que la proposition de Biden, le plan américain pour l’emploi de 2,3 billions de dollars ou la contre-offre des républicains du Sénat, qui s’élève à environ 570 milliards de dollars.

« Alors que le processus d’examen de la législation sur les infrastructures avance, je suis impatient de voir ces propositions faire partie d’un effort bipartisan robuste – tout comme le président continue de le demander », a déclaré Graves.

Biden a déclaré qu’il souhaitait parvenir à un accord de compromis avec les républicains sur les infrastructures. Pour ce faire, il semble être disposé à regrouper les éléments d ‘«infrastructure matérielle» de son plan américain pour l’emploi dans un projet de loi distinct si cela signifie qu’il pourrait passer avec un soutien bipartisan.

Mais les républicains se sont opposés au plan d’infrastructure de Biden, décriant à la fois son prix et l’augmentation proposée du taux d’imposition des sociétés que Biden utiliserait pour le payer.

Le plan de contre-offre du GOP serait limité à l’infrastructure matérielle et serait payé en utilisant une combinaison de frais d’utilisation, de fonds de secours contre les coronavirus réutilisés et de partenariats public-privé.

À la suite d’une réunion la semaine dernière avec Biden lui-même, un petit groupe de sénateurs républicains a rencontré mardi les négociateurs de la Maison Blanche pour continuer à travailler sur un accord d’infrastructure bipartisan.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré plus tard que l’équipe de Biden était « encouragée » par les pourparlers et que la Maison Blanche ferait un suivi avec les sénateurs plus tard cette semaine.

Les républicains ont également déclaré que la réunion à huis clos était productive. « Nous avons parlé des moyens par lesquels vous pouvez accéder à certaines sources de revenus non traditionnelles », a déclaré le sénateur du Missouri, Roy Blunt, qui a participé aux pourparlers. « Comment vous faites des choses comme les partenariats public-privé, peut-être [vehicle] miles parcourus et une sorte de charge de véhicule sur les véhicules électriques. «

La question de savoir comment intégrer les véhicules électriques dans le financement des infrastructures traditionnelles est apparue cette semaine comme un point de friction inattendu dans les négociations.

Les républicains insistent sur le fait que tout projet de loi bipartisan comprend une taxe ou des frais sur les conducteurs de véhicules électriques, qui ne paient pas les taxes sur l’essence qui financent le Highway Trust Fund fédéral.

Les démocrates, cependant, insistent sur le fait que toute facture finale comprend également de l’argent pour installer des centaines de milliers de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques à travers le pays.

Biden a passé la journée de mardi au Michigan dans une usine Ford Motors qui fabrique des véhicules électriques, un jour avant que Ford ne lance officiellement la première camionnette Ford F-150 entièrement électrique. Le déploiement a marqué une nouvelle étape dans la volonté de rendre les véhicules électriques plus attrayants pour les consommateurs américains, qui préfèrent généralement les voitures plus grandes que les acheteurs en Europe et en Asie.

Biden a profité du voyage pour vanter le plan américain pour l’emploi.

« Le plan américain pour l’emploi est un plan pour les cols bleus pour reconstruire l’Amérique », a-t-il déclaré. «Et nous avons besoin des constructeurs automobiles et d’autres entreprises pour continuer à investir ici en Amérique et ne pas profiter de nos investissements publics et développer la production de véhicules électriques et de batteries à l’étranger.»