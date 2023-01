Les républicains de la Chambre préparent une vaste enquête sur le FBI et les agences de sécurité

“Pourquoi devrais-je être limité – pourquoi quelqu’un devrait-il être limité simplement parce que quelqu’un a porté une accusation?” M. Perry a déclaré, ajoutant: «Je suis accusé de toutes sortes de choses chaque jour, tout comme chaque membre qui sert aux yeux du public. Mais cela ne vous empêche pas de faire votre travail. C’est notre devoir et c’est mon devoir. »

Certains républicains semblent également voir le panel comme une opportunité de soulever des problèmes de guerre culturelle et de promouvoir des théories du complot. Dans son entretien avec Fox, M. Roy a décrit la mission du sous-comité comme allant « après la militarisation du gouvernement, du FBI, des agences de renseignement, du DHS, tous ceux qui ont, vous savez, qualifié Scott Smith de terroriste national ».

En fait, aucune agence ne l’a qualifié de terroriste domestique. M. Smith, dont la fille a été agressée sexuellement dans les toilettes d’un lycée de Virginie, a été arrêté après s’être jeté sur quelqu’un lors d’une réunion du conseil scolaire lors d’un débat tendu et chaotique sur la politique des toilettes pour les étudiants transgenres. Il a été reconnu coupable de conduite désordonnée.

En septembre 2021, la National School Boards Association a envoyé à M. Biden une lettre signalant une tendance à la violence et aux menaces contre les responsables scolaires. Il comprenait une brève référence à l’incident de l’arrestation de M. Smith parmi une longue liste d’exemples, avec une note de bas de page à un compte rendu de la réunion qui mentionnait l’arrestation en passant mais sans détails comme l’agression de sa fille. La lettre indiquait également que les actes de violence et les menaces contre les responsables de l’école pouvaient être classés comme “équivalents à une forme de terrorisme domestique et de crimes de haine”, et demandait l’aide du gouvernement fédéral.

Quelques jours plus tard, le procureur général Merrick B. Garland a publié un mémorandum ordonnant aux avocats américains et au FBI de convoquer des réunions à travers le pays avec des responsables locaux pour discuter des «stratégies pour faire face aux menaces» contre les responsables scolaires et les enseignants. Son mémo ne qualifiait personne de terroriste domestique et distinguait spécifiquement les débats animés, qui, selon lui, étaient protégés par la Constitution, des actes de violence et des menaces.

Mais des voix de droite ont fait de M. Smith une cause célèbre, disant à tort à leurs téléspectateurs et lecteurs que le ministère de la Justice de l’ère Biden et le FBI considèrent les parents qui ne sont pas d’accord avec les politiques libérales des conseils scolaires comme des terroristes nationaux.