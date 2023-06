Les républicains de la Chambre préparent un vote au mépris contre le directeur du FBI Wray sur le document de Biden

WASHINGTON (AP) – Le président du comité de surveillance de la Chambre prévoit d’aller de l’avant cette semaine en tenant le directeur du FBI Christopher Wray pour outrage au Congrès.

Le représentant du président de la surveillance, James Comer, a déclaré qu’un briefing de plus d’une heure qu’il avait reçu lundi de la part de responsables du bureau au sujet d’un signalement non vérifié des forces de l’ordre contre le président Joe Biden n’équivalait pas à se conformer à une assignation à comparaître.

Des responsables du FBI sont venus au Capitole lundi pour informer Comer, R-Ky., Et le représentant du Maryland Jamie Raskin, le meilleur démocrate du panel, à propos d’un document de juin 2020 qui se rapporte prétendument à Biden et à sa famille.

Le briefing a été mené en privé dans un espace sécurisé car les responsables du FBI affirment que le formulaire «plusieurs pages» contient des informations sensibles.

« Le FBI a de nouveau refusé de remettre le dossier non classifié à la garde du comité de surveillance de la Chambre », a déclaré Comer aux journalistes après le briefing. « Et nous allons maintenant lancer des audiences pour outrage au Congrès ce jeudi. »

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré aux journalistes qu’il présenterait la résolution d’outrage contre Wray, qui a été nommé par le président de l’époque, Donald Trump, si elle était adoptée par le comité.

En réponse, le FBI a déclaré dans un communiqué que l’escalade vers un vote pour outrage était « injustifiée » étant donné que le bureau avait « continuellement démontré son engagement à répondre à la demande du comité », tout en protégeant la sécurité des sources et l’intégrité des enquêtes en cours.

La Maison Blanche a qualifié la décision de Comer d’aller de l’avant avec mépris « une autre cascade sans faits » destinée à « répandre de minces insinuations pour tenter de nuire politiquement au président et attirer l’attention des médias ».

Comer a initialement écrit Wray le 3 mai avec le sénateur GOP Chuck Grassley de l’Iowa. Ils ont déclaré avoir été informés que le FBI disposait d’un document qui « décrivait un stratagème criminel présumé » impliquant Biden et un ressortissant étranger « concernant l’échange d’argent contre des décisions politiques » lorsque Biden était vice-président.

Le mot « présumé » a été utilisé trois fois dans le premier paragraphe de la lettre et Comer n’a fourni aucune preuve de la véracité des accusations ni aucun détail sur ce qu’ils prétendent être des « divulgations de dénonciateurs non classifiées hautement crédibles ».

Le document sur lequel les républicains se concentrent est ce qu’on appelle un FD-1023, que les agents utilisent pour enregistrer des informations non vérifiées et des informations qu’ils reçoivent de sources humaines confidentielles. Le FBI affirme que ces documents peuvent contenir des informations non corroborées et incomplètes, et que l’enregistrement d’un tuyau ne valide pas les informations.

L’Associated Press n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le contenu du document.

Comer a assigné Wray à comparaître pour obtenir une copie du document et a averti qu’il serait prêt à le tenir pour outrage au Congrès s’il ne le fournissait pas. En réponse, les responsables du FBI ont prévu ce qu’ils ont appelé un « accommodement extraordinaire » et ont donné à Comer l’accès au document « dans un format et un cadre qui préservent la confidentialité et protègent les intérêts de sécurité importants et l’intégrité des enquêtes du FBI ».

Mais Comer a déclaré aux journalistes que le briefing de lundi ne lui suffisait pas. Il a déclaré que le FBI devait remettre physiquement le dossier au comité, ce qu’il a refusé de faire pour des raisons de confidentialité.

S’adressant aux journalistes après la session, Comer et Raskin ont donné des récits différents et contradictoires sur ce qu’ils ont entendu dans la salle.

Raskin a déclaré que des responsables du FBI leur avaient dit que le tuyau non vérifié contre Biden concernait des informations que l’ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani, avait fournies au ministère de la Justice en 2020 sur les relations commerciales de Biden et de son fils, Hunter Biden, en Ukraine. Hunter Biden a travaillé au conseil d’administration de Burisma, une société gazière ukrainienne.

Raskin a décrit l’allégation dans le document comme un « ouï-dire de seconde main » que le département avait examiné et « n’avait trouvé aucune raison » de poursuivre une enquête préliminaire. Il a déclaré que la divulgation du document au public serait une « chose dangereuse » car cela pourrait mettre en danger la confidentialité des sources chargées de l’application de la loi.

Comer a déclaré que le document contient des allégations qui montrent un « schéma de corruption » dans la famille Biden qui est cohérent avec d’autres allégations sur lesquelles le comité enquête.

Le législateur du Kentucky a déclaré à plusieurs reprises que « tout ce qui n’est pas » la production du document ne serait pas conforme à l’assignation qu’il a émise le mois dernier. Une accusation d’outrage au Congrès nécessiterait un vote en comité plénier pour envoyer la résolution à l’étage de la Chambre. Si la Chambre devait mépriser Wray, il appartiendrait au ministère de la Justice – où travaille Wray – de décider de le poursuivre ou non.

Pressé par des journalistes sur les raisons pour lesquelles une accusation d’outrage était nécessaire lorsque le FBI a fourni les informations demandées, Comer a souligné les déclarations faites par la Maison Blanche. Il a également déclaré que le public devait voir le document.

« Compte tenu de la gravité et de la complexité des allégations contenues dans ce dossier, le Congrès doit enquêter plus avant », a-t-il déclaré.

Farnoush Amiri, Associated Press