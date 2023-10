Les Républicains de la Chambre poussent l’IRS à obtenir des réponses sur le crédit d’impôt pour la fidélisation des employés

Le représentant Jason Smith, R-Mo., s’exprime lors d’une audience d’enquête de destitution du Comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre le 28 septembre 2023.

Les républicains de la Chambre des représentants font pression sur l’IRS pour obtenir des réponses après que l’agence a suspendu le traitement des nouvelles demandes d’allégement fiscal pour les petites entreprises à l’ère de la pandémie.

Les législateurs ont exprimé des « inquiétudes persistantes » concernant le crédit de rétention des employés, ou ERC, qui a été adopté pour soutenir les petites entreprises pendant la pandémie de Covid-19. D’une valeur de plusieurs milliers de dollars par employé, ce crédit a déclenché un flot de déclarations modifiées, dont beaucoup ont été déposées à tort après de mauvais conseils d’entreprises spécialisées.

Dans un lettre à l’IRS Mardi, le président du comité des voies et moyens de la Chambre, Jason Smith, R-Mo., et le président du sous-comité de surveillance David Schweikert, R-Arizona, ont demandé des mises à jour sur l’arriéré des réclamations ERC non traitées.