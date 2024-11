Les Républicains de la Chambre passent les derniers jours de l’élection à tenter de déclencher un nouveau scandale Biden

Comme Donald Trump et ses alliés continuent de tenter d’endiguer les retombées du comédien Tony Hinchcliffe appelle Porto Rico « Une île flottante d’ordures », les dirigeants républicains à la Chambre cherchent à maintenir la gaffe verbale du président Joe Biden à propos de l’incident sous les projecteurs dans les derniers jours de l’élection.

Dans un lettre vendredi, à l’avocat de la Maison Blanche, Edward Siskel, les représentants Elise Stefanik, présidente de la conférence républicaine de la Chambre des représentants de New York, et James Comer, président du comité de surveillance de la Chambre des représentants du Kentucky, ont demandé à la Maison Blanche des documents et des communications internes sur les commentaires « poubelles » de Biden. . Ils ont également demandé que la Maison Blanche publie une copie de la transcription envoyée aux Archives nationales et que le supérieur supérieur du Bureau de sténographie de la Maison Blanche informe le Comité de surveillance.

Biden a fait son commentaire mardi lors d’un appel avec des militants latino-américains alors qu’il critiquait La blague de Hinchcliffe sur Porto Rico. Biden aurait initialement déclaré : « Les seules ordures que je vois flotter là-bas, ce sont ses partisans – les siens – sa diabolisation des Latinos est inadmissible, et ce n’est pas américain. » La transcription de la Maison Blanche des remarques de Biden comprenait une apostrophe : « Les seuls déchets que je vois flotter là-bas sont ceux de ses partisans. » Dans les deux cas, l’apostrophe ne serait pas audible telle qu’elle est prononcée.

Les républicains se sont jetés sur la confusion, même si Biden – qui est connu pour son discours trébuchant et est sujet aux gaffes – plus tard posté sur X qu’il parlait de « la rhétorique haineuse à l’égard de Porto Rico proférée par le partisan de Trump lors de son rassemblement au Madison Square Garden ». (Mon collègue Zeeshan Aleem entre dans les détails sur la réponse républicaine aux commentaires de Biden.)

Les leaders parlementaires du GOP ont annoncé mercredi qu’ils lancer une enquête dans le commentaire de Biden et la transcription. Dans leur lettre de vendredi à Siskel, ils citent un rapport de La Presse Associée que la Maison Blanche avait modifié la transcription officielle de l’appel de Biden pour inclure une apostrophe dans « partisans » après que le bureau de presse « s’est entretenu avec le président ». (NBC News, citant une personne proche du dossier, signalé que la Maison Blanche a mis à jour sa transcription après une conversation avec Biden au sujet de sa remarque.)

Stefanik et Comer se sont demandé si les responsables de la Maison Blanche avaient violé la loi fédérale lorsqu’ils auraient modifié la transcription officielle des remarques de Biden. « La Maison Blanche ne peut pas simplement réécrire la rhétorique du président Biden », ont-ils écrit, suggérant qu’elle le faisait « pour sauvegarder » la campagne présidentielle de Kamala Harris.

Il convient de garder à l’esprit que lorsque Trump était président, la Maison Blanche modifié à plusieurs reprises les transcriptions de ses commentaires, omettant parfois même complètement certaines de ses remarques les plus controversées.

On a beaucoup parlé de la façon dont la plaisanterie offensante de Hinchcliffe pourrait affecter la façon dont les Portoricains votent, en particulier dans les États swing. À quelques jours des élections, on ne sait pas non plus à quel point la préoccupation de Stefanik et Comer concernant la réponse de Biden – et leurs efforts pour relier Harris à la gaffe – sera sérieuse ou impactante.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com