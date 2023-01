Les républicains de la Chambre ouvriront des enquêtes sur le FBI en Chine

WASHINGTON (AP) – Les républicains de la Chambre agissent mardi pour établir rapidement les enquêtes de marque de leur nouvelle majorité, votant pour créer des panels axés sur la Chine et ce qu’ils affirment être un abus de pouvoir endémique au sein du gouvernement fédéral.

Nouvellement habilités, les législateurs du GOP s’engagent à rendre des comptes à l’administration Biden, s’engageant à enquêter sur les agences fédérales d’application de la loi, y compris celles qui mènent des enquêtes sur l’ancien président Donald Trump.

Les républicains établissent également un comité pour enquêter sur la “concurrence stratégique” entre les États-Unis et la Chine, conformément à la pression du parti pour une approche plus dure de la nation asiatique.

La création des comités est la première des nombreuses mesures d’enquête que les républicains envisagent de prendre alors qu’ils s’installent dans leur faible majorité et tentent de servir de contrôle contre le président Joe Biden et son programme sur Capitol Hill.

Cela équivaut à un remaniement massif des priorités de surveillance des démocrates, qui ont utilisé leur majorité pour former un comité restreint chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole. Ce comité n’est plus, et les républicains n’ont pas l’intention de le relancer, jurant plutôt d’examiner de plus près les actions des forces de l’ordre.

Les républicains ont officiellement qualifié l’un des comités d’examen de «l’arsenalisation du gouvernement fédéral», un nom qui, dès le départ, suggère que les enquêtes du panel pourraient être unilatérales. L’enquête sera menée sous la juridiction du Comité judiciaire, qui est dirigé par le représentant Jim Jordan, R-Ohio, un partisan de la ligne dure qui est un proche allié de Trump.

Le comité se voit confier un large mandat, chargé d’enquêter sur “le rôle étendu” de l’exécutif pour “collecter des informations sur les citoyens des États-Unis ou enquêter d’une autre manière, y compris les enquêtes criminelles en cours”. Notamment, le panel aura accès à des informations classifiées, un privilège habituellement réservé aux commissions du renseignement de la Chambre et du Sénat.

Tout d’abord, ils enquêtent sur ce qu’ils appellent un effort coordonné du ministère de la Justice «pour s’en prendre aux parents» et les considèrent comme des terroristes nationaux à la suite d’une augmentation des menaces visant les membres du conseil scolaire, les enseignants et d’autres employés des écoles publiques du pays.

“Le véritable objectif a toujours été ce que 14 agents du FBI sont venus et ont dit au personnel judiciaire républicain sur ce qui se passe avec le FBI et le tout premier était sur le conseil scolaire”, a déclaré Jordan aux journalistes lundi. “Nous commencerons par ces personnes et nous partirons de là une fois que nous serons opérationnels avec les membres de notre comité.”

L’accent mis par le GOP sur des questions telles que les droits des parents dans les écoles découle de l’indiscipline qui a englouti les réunions d’éducation locales à travers le pays depuis le début de la pandémie, les membres du conseil étant régulièrement confrontés et menacés par des manifestants en colère. Il n’y a aucune preuve que le FBI ait jamais déclaré les parents protestataires “terroristes domestiques”, malgré la rhétorique républicaine.

Jordan, qui devrait mener l’enquête, a déclaré que le comité s’inspire du “Comité de l’Église” bipartite, une enquête du Congrès des années 1970 qui cherchait à enquêter sur les allégations selon lesquelles le gouvernement américain aurait espionné ses propres citoyens pendant des décennies. Cette enquête a conduit à des réformes importantes avec l’adoption de la loi sur la surveillance du renseignement étranger (FISA) et finalement la formation de l’Agence de sécurité nationale.

Les démocrates se sont opposés à la création du comité, le qualifiant d’outil partisan permettant aux républicains de poursuivre le ministère de la Justice, car Trump fait l’objet de plusieurs enquêtes criminelles fédérales, notamment pour ses tentatives d’annuler les résultats des élections de 2020 et sa gestion et son stockage des dossiers présidentiels. à Mar-à-Lago.

« Les républicains prétendent se soucier de l’application de la loi. Mais ce nouveau comité vise à attaquer les forces de l’ordre », a déclaré le représentant Jim McGovern, D-Mass., Membre éminent du Comité des règles, à la Chambre. « Il s’agit d’aller après les gens. Il s’agit de détruire la carrière et la vie des gens. Il s’agit de saper le ministère de la Justice.

Le débat fortement partisan sur le comité judiciaire contraste fortement avec le soutien bipartisan au panel chinois, qui sera dirigé par le représentant Mike Gallagher du Wisconsin. Les membres des deux parties ont déclaré qu’une plus grande attention devrait être accordée aux implications mondiales de la stratégie de concurrence économique de la Chine.

« Vous avez ma parole et mon engagement. Ce n’est pas un comité partisan », a déclaré le président Kevin McCarthy. “C’est mon espoir, mon désir, mon souhait que nous parlions d’une seule voix et que nous nous concentrions sur les défis que nous avons.”

Il a ajouté: “La menace est trop grande pour que nous nous chamaillions avec nous-mêmes.”

Qui siégera à l’un ou l’autre des comités au-delà des présidents sera une décision des dirigeants du Congrès. La Chambre est en train de nommer les différents comités permanents, un processus qui devrait être controversé car McCarthy s’est déjà engagé à exercer des représailles contre les démocrates pour avoir retiré plusieurs membres d’extrême droite de leurs affectations au sein du dernier Congrès.

Certains des noms proposés pour le sous-comité judiciaire incluent le représentant Scott Perry, R-Pa., dont le téléphone a été saisi en août dans le cadre de l’enquête du ministère de la Justice sur l’insurrection du 6 janvier.

“Pourquoi devrais-je être limité simplement parce que quelqu’un a porté une accusation?” Perry a déclaré dans une interview dimanche sur “This Week” d’ABC avec l’animateur George Stephanopoulos. “Tout le monde en Amérique est innocent jusqu’à preuve du contraire.”

Mais les démocrates allèguent que des membres comme Perry et Jordan utiliseront le comité comme un moyen de repousser les agences qui enquêtent sur eux et leurs alliés.

“Ils essaient effectivement de se pardonner avec la création de ce comité restreint”, a déclaré McGovern. “C’est inadmissible.”

Farnoush Amiri, Associated Press