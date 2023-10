Les Républicains de la Chambre organiseront un vote interne pour tester le soutien aux candidats à la présidence

Les Républicains de la Chambre sont divisés sur celui qui devrait être le prochain orateur, mais ils poursuivent néanmoins un vote interne mercredi matin pour déterminer qui – le cas échéant – peut recueillir suffisamment de soutien pour remplacer Kevin McCarthy, qui a été évincé de son poste lors d’une défaite historique en dernier. semaine.

Deux républicains de la Chambre, le whip de la majorité Steve Scalise de Louisiane et le président du comité judiciaire Jim Jordan de l’Ohio, ont lancé des campagnes officielles pour la présidence, et ils ont chacun reçu des dizaines de soutiens de la part des autres membres de la conférence.

La bataille pour la présidence de la Chambre souligne le pouvoir des Républicains qui refusent les élections En savoir plus

Mais quelques heures après que Scalise et Jordan ont présenté leur vision du rôle au caucus lors d’un forum de candidats mardi soir, il reste très difficile de savoir si l’un ou l’autre des deux hommes pourra obtenir le soutien d’une majorité à la Chambre, étant donné la très faible majorité des Républicains à la Chambre. chambre basse. Si les 433 membres actuels de la Chambre participent au vote, Scalise ou Jordan ne peuvent se permettre que quatre défections au sein de la conférence républicaine et remporter quand même la présidence.

Certains membres ont suggéré mardi qu’ils préféreraient une alternative – ou McCarthy. Mais McCarthy, qui a récemment laissé entendre qu’il serait disposé à récupérer le marteau, a déclaré mardi qu’il avait demandé à son caucus de ne pas le nommer à nouveau à ce poste.

« Il est important que quiconque accepte ce poste soit prêt à le risquer pour faire ce qui est juste pour le public américain », a déclaré McCarthy.

La précarité du pouvoir des Républicains s’est clairement manifestée la semaine dernière, lorsque McCarthy est devenu le premier président de la Chambre des représentants de l’histoire des États-Unis à être éjecté de ses fonctions. Huit républicains, dirigés par le député d’extrême droite Matt Gaetz de Floride, se sont joints aux démocrates de la Chambre pour destituer McCarthy de son poste de président.

Désormais, les républicains de la Chambre, dont beaucoup restent indignés par Gaetz et ses alliés suite à la destitution de McCarthy, doivent s’unir autour d’un seul candidat à la présidence. Jusqu’à ce qu’un nouveau leader soit choisi, le député républicain Patrick McHenry de Caroline du Nord continuera d’agir comme président par intérim, la Chambre restant incapable de mener d’autres affaires.

Aucun vote à l’échelle de la chambre sur la présidence n’a encore été programmé. Lorsqu’on lui a demandé si les Républicains seraient en mesure de tenir un vote à la Chambre plénière mercredi, McHenry a répondu lundi : « C’est mon objectif ».

Les Républicains espèrent pouvoir choisir un orateur d’ici la fin de la semaine et éviter le spectacle qui s’est déroulé en janvier, lorsque McCarthy a exigé 15 tours de scrutin pour remporter le marteau. Des élections rapides permettraient aux Républicains de porter toute leur attention sur la situation en Israël, après les attaques organisées ce week-end par le Hamas. De nombreux républicains de la Chambre sont impatients de faire adopter un projet de loi prévoyant une aide à Israël, mais ils ne peuvent le faire tant qu’un nouveau président n’a pas été choisi.

Mardi, le président républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCaul du Texas, et le principal démocrate du panel, Gregory Meeks de New York, ont présenté une résolution bipartite exprimant leur soutien à Israël.

« Je m’attends à ce que cette résolution bipartite soit l’un des premiers, sinon le premier point examiné sur le terrain une fois que nous aurons élu un nouveau président », a déclaré McCaul dans un communiqué. « Et je m’attends à ce qu’il reçoive un soutien bipartite écrasant. »

Pendant ce temps, les démocrates devraient une fois de plus soutenir à l’unanimité leur chef, Hakeem Jeffries de New York. Jeffries a appelé les membres les plus centristes de la conférence républicaine de la Chambre des représentants à se joindre aux démocrates pour former une « coalition gouvernementale bipartite », mais aucun partenariat de ce type ne s’est concrétisé.

Jeffries a déclaré dimanche à CNN : « J’espère que nos collègues républicains se ressaisiront, pourront se mettre d’accord sur un orateur qui pourra recueillir 217 voix et que nous pourrons aller de l’avant pour faire avancer les affaires du peuple américain. »