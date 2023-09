Les Républicains de la Chambre organisent le vote sur le projet de loi sur la défense alors que la fermeture du gouvernement se profile – La politique américaine en direct

il y a 8 mois 10h33 HAE Comme le rapporte Julian Borger du Guardian, l’accueil de Volodymyr Zelenskiy à Washington DC est un peu plus calme cette fois-ci, grâce aux républicains de droite de la Chambre des représentants sceptiques quant à ses demandes d’assistance militaire accrue : Volodymyr Zelenskiy trouvera probablement sa dernière visite à Washington une occasion bien plus difficile que l’accueil en héros qui lui a été réservé il y a neuf mois. Zelenskiy a été ovationné lorsqu’il a prononcé un discours lors d’une séance conjointe du Congrès en décembre, mais jeudi matin, la cérémonie sera minime, et le président ukrainien fait face à des conversations difficiles à huis clos lorsqu’il rencontre les dirigeants du Congrès qui sont au milieu d’une âpre bataille en matière de dépenses qui pourrait conduire à la fermeture du gouvernement. Les Républicains ont proposé un projet de loi provisoire qui n’inclut pas le financement de l’Ukraine, une omission que le leader de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a qualifié d’« insulte à l’Ukraine et de cadeau à Poutine ». « Je ne peux imaginer un pire accueil pour Zelenskiy », a déclaré Schumer. Le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, a cependant clairement fait savoir à son parti qu’il aborderait avec un scepticisme considérable la demande en attente de Biden d’un montant supplémentaire de 24 milliards de dollars pour soutenir l’Ukraine. « Zelenskiy est-il élu au Congrès ? Est-il notre président ? Je ne pense pas devoir commettre quoi que ce soit et je pense que j’ai des questions à lui poser », McCarthy a déclaré à ABC News. « Où est la responsabilité concernant l’argent que nous avons déjà dépensé ? Quel est le plan pour la victoire ? Je pense que c’est ce que le public américain veut savoir », a ajouté McCarthy. Zelenskiy fait face à des discussions difficiles à Washington au milieu de la bataille sur les dépenses du Congrès En savoir plus

il y a 24 mois 10h18 HAE Zelenskiy arrive au Capitole pour demander davantage d’aide à l’Ukraine Le président ukrainien, Volodymyr Zelenski, est maintenant au Capitole, où il fera pression sur les législateurs pour qu’ils approuvent davantage d’aide pour aider son armée à combattre l’invasion russe. Le voici arrivant au Capitole, accompagné du leader de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries: Zelensky arrive au Capitole pour rencontrer le Congrès pic.twitter.com/gMKPy0cAZG – Howard Mortman (@HowardMortman) 21 septembre 2023 Plus tard, Punchbowl News l’a vu avec le leader de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumeret haut républicain Mitch McConnell: Zelenski. Schumer. McConnell. pic.twitter.com/bK1rF3nc51 – Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) 21 septembre 2023 Selon Politico, tous les sénateurs sont invités à l’entendre parler, tandis que les membres de la Chambre devront être invités par Jeffries ou le président républicain, Kévin McCarthyqui a exprimé sa résistance aux demandes d’aide supplémentaire de Zelenskiy. Pour connaître les dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine et la visite de Zelenskiy à Washington DC, suivez notre blog en direct : Guerre Russie-Ukraine en direct : la plus grande vague de frappes de missiles depuis des semaines, quelques heures avant la rencontre de Zelenskiy avec Biden En savoir plus

il y a 41 mois 10h00 HAE La décision de Rupert Murdoch de quitter la tête de Fox et News Corp est un séisme dans le monde des médias. Cela pourrait avoir des implications pour certains des plus grands noms du journalisme américain, notamment le Wall Street Journal et Fox News, qui jouent un rôle de premier plan dans la politique de droite et ont récemment payé une lourde somme pour régler un procès intenté suite à la promotion d’allégations de fraude sans fondement sur les élections de 2020. Pour les derniers développements sur cette histoire de rupture, suivez notre blog en direct : Rupert Murdoch démissionne de son poste de président de Fox et News Corp, et son fils Lachlan prend la relève – en direct En savoir plus



il y a 52 min 09h49 HAE Voici plus sur ce que nous savons à propos de la décision de Rupert Murdoch de se retirer, d’après Dominic Rushe du Guardian : Rupert Murdoch quitte son poste de président de Fox and News Corp, mettant fin à sept décennies d’expérience comme l’un des magnats des médias les plus transformateurs et les plus controversés au monde. Dans une note au personnel signalé pour la première fois dans le Wall Street Journal, contrôlé par Murdoch, il écrit : « Durant toute ma vie professionnelle, j’ai été quotidiennement confronté à des nouvelles et à des idées, et cela ne changera pas. Mais le moment est venu pour moi d’assumer différents rôles. Murdoch, 92 ans, deviendra président émérite des deux sociétés, a annoncé la société dans un communiqué. Lachlan Murdoch, le fils aîné de Rupert, semble désormais lui succéder. Dans la note, Murdoch a qualifié Lachlan de « leader passionné et fondé sur des principes » qui peut mener les entreprises vers l’avenir. « Au nom des conseils d’administration de Fox et News Corp, des équipes de direction et de tous les actionnaires qui ont bénéficié de son travail acharné, je félicite mon père pour ses 70 ans de carrière remarquables », a déclaré Lachlan Murdoch, 52 ans, dans un communiqué. . « Nous le remercions pour sa vision, son esprit pionnier, sa détermination inébranlable et l’héritage durable qu’il laisse aux entreprises qu’il a fondées et aux innombrables personnes qu’il a influencées », a-t-il déclaré. La décision du fondateur de Fox intervient cinq mois après que son réseau d’information a payé 787,5 millions de dollars pour régler une poursuite en diffamation intentée par Dominion Voting Systems. La société de matériel de vote a accusé Fox d’avoir sciemment diffusé des allégations fausses et farfelues selon lesquelles elle était impliquée dans un complot visant à voler les élections de 2020. Rupert Murdoch quitte son poste de président de Fox and News Corp En savoir plus

il y a 1h 09h41 HAE Voici la lettre de Rupert Murdoch annonçant sa décision de démissionner de son poste de président de Fox and News Corp, obtenue par le journaliste Brian Stelter : Voici le mémo de Rupert pic.twitter.com/7yVUVgTZlP –Brian Stelter (@brianstelter) 21 septembre 2023 Il écrit: Durant toute ma vie professionnelle, j’ai été quotidiennement confronté à des nouvelles et à des idées, et cela ne changera pas. Mais le moment est venu pour moi d’assumer différents rôles, sachant que nous disposons d’équipes véritablement talentueuses et d’un leader passionné et fondé sur des principes en Lachlan, qui deviendra l’unique président des deux sociétés.

il y a 1h 09h31 HAE Rupert Murdoch quitte son poste de président de Fox et son fils Lachlan prend la relève Rupert Murdoch Démissionne de son poste de président du conseil d’administration de Fox et News Corp, les sociétés qu’il a utilisées pour bâtir un empire médiatique, notamment le réseau Fox News, qui constitue une force majeure dans la politique américaine de droite, rapporte Reuters. Son fils Lachlan Murdoch prendra sa place à la tête des deux sociétés, selon le journal de Wall Streetqui appartient à News Corp.

